Вторая неделя и третья Седмица Великого поста 

Половина Четыредесятницы - первые две недели Великого поста - пройдена, и совсем скоро начнется третья Седмица. О чем молятся в третью неделю поста, кто такой Григорий Палама и какие требования к пище на третьей Седмице Великого поста - рассказываем в этом материале.

Когда третья Седмица Великого поста?

Третья Седмица Великого поста в 2024 году начинается 31 марта и продлится до 6 апреля. 31 марта в церковном календаре - день памяти Святителя Григория Паламы. 6 апреля - вторая родительская суббота Великого поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая неделя Великого поста

Вторая неделя (так в церковном обиходе называется воскресенье) Великого поста отмечается 31 марта. Этот день в церковном календаре носит название День памяти Святителя Григория Паламы, авторству которого принадлежит молитва Иисусова. Этот день напоминает православным христианам о том, что человек создан по образу и подобию Божьему, а Царство Божие - внутри нас.

Еще одно название второй недели Великого поста - Неделя Светотворных постов. Такое название связано с учением Григория Паламы о Божественном свете. Богослужения этого дня призваны направить верующего к внутреннему созерцанию и озарению.

© Фото: commons wikimedia

Кто такой Григорий Палама

Григорий Палама - христианский мистик XIII-XIV веков, который за свою богословскую деятельность получил звание учитель Церкви и был признан святым. Он является автором учения о благодатном Свете, осенившем Иисуса Христа во время его Преображения на горе Фаворе, которая находится в Израиле, недалеко от Назарета. Григорий Палама говорил о том, что общение с Богом возможно, хотя и не напрямую, а через так называемый Фаворский свет или Божественную энергию. Григорий Палама утверждал, что человек может просиять, как Господь, посредством молитвы и поста. С именем Григория Паламы также связано развития исихазма - особой формы аскетизма. На Руси последователей исихазма называли молчальниками.

Что можно есть в третью неделю поста

Третья Седмица (неделя) Великого поста с точки зрения питания в точности повторяет вторую Седмицу, в ней нет дней, когда положено голодание:

воскресенье и суббота - горячая пища с маслом

понедельник, среда и пятница - сухоядение, предусматривающее употребление овощей, фруктов, хлеба и компотов

вторник и четверг - можно есть горячую пищу, но без масла.

Как и во все остальные недели поста строго запрещено употребление продуктов животного происхождения, молочных продуктов и рыбы. В целом для постящихся третья неделя поста проходит относительно легко за счет формирования новых пищевых привычек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть третьей Седмицы поста

Третья Седмица поста - это начало второй половины Четыредесятницы, первых 40 дней поста. В дни этой недели церковные богослужения призваны укрепить дух верующих и ободрить их на пути к познанию Бога. В эти дни православные напоминают себе о важности терпения и самоотвержения. Третья неделя поста - это время покаяния, отказа от злых мыслей, выращивания в себе доброты и стремление к добродетели. На третьей Седмице поста верующие молятся о силе духа и избавлении от греховных помыслов. Поскольку суббота третьей Седмицы - Родительская, верующие также поминают своих усопших родных и близких.

Можно ли начать поститься не с начала поста?

Начать поститься в Великий пост можно с любого дня, и третья Седмица - хорошее время для тех, кто решил присоединиться к духовному и физическому процессу очищения, поскольку она не предусматривает строгих запретов и является периодом укрепления веры и послушания.