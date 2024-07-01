Вестник Кавказа

Встреча сборных Турции и Нидерландов оказалась одной из самых содержательных и боевитых игр на Евро-2024

Андрей Корнеев
Встреча сборных Турции и Нидерландов оказалась одной из самых содержательных и боевитых игр на Евро-2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По крайней мере по накалу, с качеством игры было сложнее. После унылого матча Англия-Швейцария, это как глоток свежего воздуха. Обе команды показали активный, страстный футбол, хотя ошибок и технического брака с обеих сторон хватало. Турки сражались до последней секунды, вели игру в первом тайме и заслужили похвалу в не меньшей степени, чем победители.

В отношении голландцев заметно, как на протяжении турнира менялась тональность прессы, изначально скептически воспринимавшей перспективы команды Кумана. В нынешнем составе сборной нет суперзвезд, ряд сильных игроков (по разным причинам) не попали на Евро, но Нидерланды сильны командной игрой, полной самоотдачей и игровой страстью. Другой вопрос, что не получается демонстрировать эти сильные стороны все 90 минут. Команда и отдельные игроки временами «отключаются».

 Вот и на этот раз в полном объеме «включились» во второй половине игры и обеспечили за 20 минут выход в полуфинал. В очной встрече со сборной Англии понадобятся дополнительные аргументы. Констатируем, что в первом тайме подопечные Рональда Кумана не убедили зрителей в том, что достойны победы.

Гакпо (во втором тайме), де Врей и голкипер Вербрюгген стали лучшими игроками голландцев, но исход встречи в очередной раз на Евро решил автогол. Защитник турецкой сборной Мерт Мюльдюр прервал прострел на Коди Гакпо, но в борьбе с форвардом внес мяч в свои ворота – 2-1.

Сборная Турции произвела на Евро отличное впечатление. То, что выше мы писали о голландцах, полностью применимо к оценке игра команды Винченцо Монтеллы. Ослабленные потерей ключевого защитника – Демирала, турки весь первый тайм контролировали ход игры, повели в счете после розыгрыша углового и до 71 минуты сдерживали все попытки голландцев сравнять счет. В концовке встречи, можно сказать, не повезло. В добавленное время Актюркоглу и Кылычсой могли перевести игру в дополнительные 30 минут, но кураж поймал вратарь соперника.

Что касается предстоящего полуфинала Англия-Нидерланды, то мнения отечественных экспертов разделились. Англичане своей игрой на турнире вызывают такое раздражение, что многие оценки исходят из принципа – кто угодно, только не британцы. Скептики же справедливо отмечают, что голландцы играют неровно, состав англичан по именам заметно сильнее, а Саутгейт как никто другой умеет использовать слабые места противника. Что до качества игры, то важен результат, а не процесс.

Кто окажется прав, узнаем уже совсем скоро. "Вестник Кавказа" сумел предугадать исход всех четвертьфинальных матчей. Рискнем спрогнозировать финал: Испания-Англия.

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