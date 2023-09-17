Всемирная выставка ЭКСПО: зачем нужна, как появилась и что дала миру

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В ноябре в Париже голосованием 179 стран будет определен город, в котором пройдет очередная Всемирная выставка ЭКСПО 2030. За проведение престижного мероприятия поборются Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Пусан (Южная Корея). Расскажем, что такое Всемирная выставка, в чем ее важность и как менялся мир благодаря ЭКСПО.

Что такое Всемирная выставка

ЭКСПО или Всемирная выставка - мероприятие, призванное продемонстрировать прогресс, приоритеты и взгляды мирового сообщества. Само слово ”экспо” - это сокращение от английского exposition, что означает ”выставка”. Всемирные выставки во многом определяют будущее, в том числе благодаря технологическим достижениям. Начиная с середины XIX века Всемирные выставки меняют облик городов, обеспечивают международную коммуникацию и дарят незабываемый опыт посетителям.

Зачем нужна Всемирная выставка

ЭКСПО это, в первую очередь, возможность для страны продемонстрировать свои успехи и достижения на международном уровне. На Всемирных выставках страны в собственных павильонах могут продемонстрировать:

свои технологии и изобретения

инженерные и архитектурные достижения

культуру и искусство

а также обозначить важные для себя и мирового сообщества вопросы и проблемы.

Кроме того, Всемирные выставки ЭКСПО служат площадками для обмена мнениями и межнационального диалога.

Первая Всемирная выставка

Традицию проводить национальные выставки ввела Франция еще в конце XVIII века. Самой знаковой из 11 французских выставок стала десятая - Французская индустриальная выставка 1844 года. Чрезвычайно успешная выставка-ярмарка во временном павильоне на Елисейских Полях вдохновила аналогичные национальные выставки во многих городах Европы, в том числе в Берне, Мадриде, Брюсселе, Бордо, Санкт-Петербурге и Лиссабоне.

Но Великобритания решила пойти дальше национальной выставки промышленных достижений, задумав организовать ЭКСПО всемирного уровня в 1851 году. Инициатором выставки был Генри Коул, британский изобретатель и предприниматель, который убедил королеву Викторию в необходимости проведения выставки. Для первой Всемирной выставки, получившей название ”Великая выставка промышленных работ всех народов” в лондонском Гайд-Парке специально был возведен Хрустальный дворец. Королева Виктория и Принц Альберт пригласили международных участников.

Первая Всемирная ярмарка в Лондоне имела невероятный успех: ее посетили более 6,5 млн человек, в том числе такие известные личности, как Чарльз Дарвин, Эмили Бронте и Льюис Кэрролл. 25 стран-участниц первой Всемирной выставки, в том числе и Российская империя, продемонстрировали на выставке свои достижения в сфере промышленности, сельского хозяйства, культуры и декоративно-прикладного искусства.

Правила Всемирной выставки

На организацию ЭКСПО стране требуется несколько лет, поскольку для проведения Всемирной выставки необходимо соблюдать определенные правила:

У каждой выставки должна быть определенная тема. Проведение выставки в стране должно поддерживаться местными жителями. Организаторы выставки должны обеспечить достаточно места для павильонов стран-участниц и подготовить необходимую инфраструктуру. Необходимо разработать план по использованию пространства выставки после ее завершения.

С конца 1920-х годов контроль за проведением и организацией ЭКСПО осуществляет Международное бюро выставок. Следующая ЭКСПО пройдет в Осаке в 2025 году.

Что ЭКСПО подарили миру?

Каждая Всемирная выставка - окно в будущее. В прошлом ЭКСПО не раз становились площадкой для развития и прогресса.

Альбертополь

Первая Всемирная выставка стала настолько успешной, что Британская корона на вырученные от ярмарки деньги приобрела 38 гектаров земли, где проходила ЭКСПО. На этом месте со временем был построен Музей Виктории и Альберта, Королевский колледж музыки, а также концертный зал - Альберт-холл. Таким образом бывшее пространство выставки было превращено в музейный район - Альбертополь - названный в честь Принца Альберта, приложившего немало усилий для организации первой ЭКСПО.

Аналитическая машина Бэббиджа

Аналитическая машина Бэббиджа - первый компьютер - была представлена на Выставке в Лондоне в 1862 году. Работала аналитическая машина на паровом двигателе.

Телефон

Александр Белл представил свое изобретение, телефон, на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году. На той же выставке впервые были представлены такие продукты, как попкорн и кетчуп ”Хайнц”.

Эйфелева башня

Эйфелева башня в Париже была построена специально ко Всемирной выставке 1889 года. На то время это была самая высокая башня в мире.

Колесо обозрения

В 1893 году на Выставке в Чикаго было представлено первое в мире колесо обозрения. Прокатиться на первом колесе обозрения можно было за 50 центов, что эквивалентно сегодняшним $ 15.

Рентгеновский аппарат

Первый рентгеновский аппарат был представлен на Выставке 1901 года в Буффало (штат Нью-Йорк). Благодаря рентгену, человечество получило возможность ”заглянуть” в тело без хирургического вмешательства.

Мобильный телефон

На ЭКСПО-1970 в Осаке был представлен первый в мире мобильный телефон. Однако мало кто обратил на него внимание: публику гораздо больше заинтересовал камень с Луны, доставленный миссией ”Аполлон” в 1969 году.