Владимир Немирович-Данченко: уроженец Озургети, создавший МХАТ

На нынешний год приходятся три юбилейные даты, связанные с Владимиром Немировичем-Данченко. 20 октября отпраздновала 80-летие Школа-студия МХАТ, носящая его имя; 26 октября отметил 125-летие Московский Художественный театр, одним из создателей которого он был; 23 декабря исполняется 165 лет со дня рождения самого режиссера, педагога и драматурга.

Когда Немирович-Данченко увлекся театром и литературой?

Владимир Немирович-Данченко родился 23 декабря 1858 года в городе Озургети. Его отец — Иван Немирович-Данченко — окончил кадетский корпус в Петербурге, служил на Кавказе в чине подполковника, был командиром 32-го Кавказского линейного батальона. Владимир учился в 1-й Тифлисской гимназии, получал хорошие оценки и находил время для любимого увлечения — театра. Дом, в котором жила его семья, располагался рядом с летним театром – там мальчик и посмотрел первые спектакли.

Я хорошо помню, что начал увлекаться театром и литературой с девяти лет. Я помню все театральные представления, виденные мною в этом возрасте, помню книги, которые тогда чуть не выучивал наизусть

– Немирович-Данченко.

В четвертом классе он сочинил две пьесы, стал заниматься в театральных кружках, а через два года начал издавать школьный журнал. Тогда же Владимир подружился с учившемся в параллельном классе Александром Сумбатовым, будущим известным актером и директором Малого театра. Гимназию Немирович-Данченко окончил с серебряной медалью и в 1876 году поступил на физико-математический факультет Московского университета, потом перешел на юридический, но через три года оставил учебу. Он по-прежнему играл в любительском театре, но стать профессиональным актером не решился, критически оценив свои не слишком выигрышные внешние данные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Театральный критик, драматург и педагог

С 1877 года Немирович-Данченко начал публиковаться как театральный критик: его статьи и обзоры появлялись в журналах "Будильник", "Артист", газетах "Русский курьер", "Новости дня" и других изданиях, вскоре стали печататься его небольшие беллетристические сочинения. Первую пьесу — "Шиповник" — Немирович-Данченко написал в 1881 году, на следующий год ее поставили в Малом театре. Потом в столичных и провинциальных театрах шли другие пьесы молодого драматурга, в декабре 1896 года пьеса "Цена жизни" была отмечена Грибоедовской премией, однако автор отказался от награды в пользу чеховской "Чайки".

Чехов — это талантливый я

— Немирович-Данченко.

В 1891 году Немирович-Данченко начал преподавать на драматическом отделении Московского филармонического училища. Среди его студентов были Всеволод Мейерхольд, Ольга Книппер (будущая Книппер-Чехова), Иван Москвин, Маргарита Савицкая, позже составившие ядро труппы Московского Художественного театра.

Создание МХТ

Немирович-Данченко, получив собственный театральный опыт, считал, что этому искусству необходимы перемены, а единомышленника видел в Константине Станиславском, руководившем Обществом искусства и литературы. По инициативе Немировича-Данченко они встретились в ресторане "Славянский базар" 22 июня 1887 года и 18 часов говорили о том, каким будет новый театр. История МХТ (до 1901 года он назывался Московским Художественно-общедоступным театром, в 1920-м получил статус академического и превратился во МХАТ) началась 26 октября 1898 года. В тот вечер на сцене театра "Эрмитаж" в Каретном ряду состоялась премьера пьесы "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого. Ее, как и другие спектакли раннего периода театра, Немирович-Данченко и Станиславский поставили вместе. 29 декабря в МХТ впервые сыграли "Чайку", провалившуюся до этого в Александринском театре. После премьеры Станиславский и Немирович-Данченко отправили автору телеграмму:

Успех колоссальный. Мы сумасшедшие от счастья.

Именно чайка стала символом театра: в 1902 году труппа получила здание в Камергерском переулке, архитектор Федор Шехтель, занимавшийся его перестройкой, создал и эскиз занавеса со знаменитой эмблемой Художественного театра — летящей над волнами чайкой. В последующие сезоны в МХТ выходили спектакли по всем пьесам Чехова: "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад" и "Иванов".

В США

В 1919 году Немирович-Данченко создал при МХТ Музыкальную студию (позже она стала частью Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко), осенью 1925-го труппа отправилась на зарубежные гастроли: в октябре начались выступления в Европе, в декабре — в США. После этого Немирович-Данченко еще полтора года работал в Голливуде по контракту: встречался с Чарли Чаплином, Дугласом Фербенксом, Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, другими американскими кинозвездами, писал сценарии и уже готовился к съемкам, однако ни один из его проектов так и не был реализован. Первым спектаклем, созданным Немировичем-Данченко после возвращения, стал "Дядюшкин сон" по Достоевскому, за ним последовали другие постановки русской классики: "Воскресение" и "Анна Каренина" по Толстому, "Гроза" Островского, "Горе от ума" Грибоедова. Также в 1930-х режиссер поставил пьесы Горького "Егор Булычов и другие" и "Враги", булгаковского "Мольера".

Эвакуация на Кавказ

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Немирович-Данченко вместе со старейшими актерами Художественного и Малого театров был эвакуирован в Нальчик, а 28 октября они приехали в Тбилиси. "Насколько здесь не только спокойно, но и радостно. Вы знаете, город чудеснейший, отношение к нам великолепное, ко мне лично в особенности", — писал режиссер. В Тбилиси артисты выступали с творческими вечерами, а сам Немирович-Данченко 7 декабря устроил вечер воспоминаний. Он не смог найти дом, в котором жил в детстве, и театр, в котором начинал свой творческий путь, зато посетил свою школу. Режиссер даже начал работать в Театре Руставели, но по состоянию здоровья вынужден был часто прерывать репетиции.

Школа-студия МХАТ имени Немировича-Данченко

В сентябре 1942 года Немирович-Данченко вернулся в Москву, приступил к новым постановкам и тогда же задумался о создании при театре школы-студии — эту идею театроведы называют завещанием выдающегося режиссера и педагога. 18 апреля 1943 года Немирович-Данченко провел очередную репетицию, вечером смотрел в Большом театре "Лебединое озеро", а ночью перенес сердечный приступ. Он скончался 25 апреля, и уже на следующий день постановлением Совнаркома СССР в целях увековечения памяти Немировича-Данченко было объявлено о создании Школы-студии МХАТ его имени. Летом провели первый конкурс, студентов отбирали знаменитые артисты, стоявшие у истоков театра — Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, а официально Школа-студия открылась 20 октября.