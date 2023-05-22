Южная Осетия: взять в аренду озеро и прославиться

Опубликовано: 3:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Южной Осетии Василий Тедеев в 2016 году взял в аренду находящееся в запустении на территории республики Цунарское озеро. Сейчас, благодаря усилиям семьи Тедеевых, это место преобразилось и сюда потянулись отдыхающие.

Озеро расположено на высоте 893,2 метра над уровнем моря на окраине села Хетагурово (Цунар) Цхинвальского района. Расстояние от Цхинвала примерно 10 километров. Площадь озера составляет 0,14 кв. км, длина береговой линии 1,26 км, пишет газета Южная Осетия".

Что было с озером?

На протяжении многих лет оно пребывало в запущенном состоянии: чаша водоема постепенно заполнялась илом, прибрежные территории зарастали сорняками, а безответственные отдыхающие оставляли за собой кучи мусора.

В детстве мы с друзьями приходили к озеру. Здесь часто останавливались автобусы с туристами. Сюда приезжало очень много цхинвальцев и жителей окрестных сел проводить время

– вспоминает сын Василия Тамаз Тедеев.

Озеро было завалено мусором – ветками, битым стеклом, бутылками, в нем плавали останки животных. Арендаторы очистили озеро и береговую зону от мусора и растительности и вывезли несколько десятков тонн мусора.

Что стало с озером?

Сейчас это озеро с чистой пресной водой в окружении великолепной природы. В прибрежной зоне построены беседки, появилась детская игровая площадка, столики и лавочки. В хорошую погоду здесь многолюдно. Отдыхающие могут покататься на катамаранах. По заказу им приготовят блюда из карпа и сазана, которых вылавливают прямо из специального бассейна. Есть все для полноценного отдыха гостей – мангал, уголь для розжига костра и т.д. Специально для выпечки осетинских пирогов купили печку. На прибрежной территории высажено более 200 деревьев. В будущем отдыхающие смогут проводить досуг в тени берез, елей и бамбука.

Правый берег водоема и прилегающая к нему территория огорожены, здесь разрешается купаться. Купальный сезон на озере открывается примерно с конца мая и длится по сентябрь включительно, когда температура воды прогревается до 20-22 градусов и выше.

Почему озеро стало популярным?

Люди приезжают в зону отдыха "Шад" (озеро) не только отдохнуть на природе, посидеть у костра с гитарой, искупаться, но и порыбачить. В озере водятся девять видов рыбы, в том числе привезенная из Каспийского моря. Владельцы базы о следят за чистотой воды в озере. По договоренности с Югоосетпотребнадзором регулярно проверяется качество воды, насколько она соответствует санитарным нормам. Кроме того, на месте поступления воды в озеро арендаторы установили специальные сетки для ее очистки.

Во время катания на катамаранах детям выдают спасательные жилеты. На деревьях, растущих вдоль берега озера, висят предупредительные таблички, на которых указано, что можно, а что запрещается делать на территории зоны отдыха. Останавливаться на достигнутом арендатор не собирается, Здесь появятся новые беседки из дерева, практически готова мини-гостиница.