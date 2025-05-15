Юрий Григорович: путь реформатора балета

19 мая умер Юрий Григорович, который 30 лет руководил балетной труппой Большого театра. Его называют архитектором золотой эпохи русского балета и человеком-эпохой. Как началась карьера Григоровича в балете, какие спектакли он поставил, почему его считают реформатором и новатором?

Как Юрий Григорович пришел в балет?

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Его отец — Николай Григорович — был бухгалтером, а мать — Клавдия Розай — получила балетное образование.

Мама училась в хореографическом училище на улице Росси, кстати, в одном классе с великой балериной Мариной Семеновой. Но рано вышла замуж, появились мы с сестрой, и она оставила профессию

— балетмейстер.

Дядя Григоровича — Георгий Розай — учился у знаменитого Михаила Фокина, стал известным артистом балета, танцевал в Мариинском театре, участвовал в дягилевских "Русских сезонах".

В 10 лет Юрий по совету матери поступил в Ленинградское хореографическое училище (теперь это Академия русского балета имени Вагановой), в следующем году уже начал выступать в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (нынешнем Мариинском) в детских сценах "Щелкунчика" Петра Чайковского, а в мае 1940-го вместе с другими учениками ЛХУ танцевал в Большом театре. Училище Григорович окончил в 1946 году, поступил в труппу Кировского театра и вскоре стал получать сольные партии — характерные и гротесковые:

Половчанина ("Князь Игорь" Александра Бородина)

Шута ("Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева)

Пана ("Вальпургиева ночь" Шарля Гуно)

Нурали ("Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева)

Шурале ("Шурале" Фарида Яруллина).

Первые постановки Григоровича

Как балетмейстер Григорович дебютировал в 1947 году: в детской балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького поставил спектакли "Аистенок" на музыку Дмитрия Клебанова и "Славянские танцы" на музыку Антонина Дворжака. Потом он поставил танцы в операх "Садко" Николая Римского-Корсакова и "Риголетто" Джузеппе Верди, которые шли в Кировском театре. Первым балетом Григоровича на этой сцене стал "Каменный цветок" на музыку Прокофьева. Тогда же началось его многолетнее творческое сотрудничество с театральным художником Симоном Вирсаладзе. Премьера "Каменного цветка" состоялась 22 апреля 1957 года, а 23 марта 1961-го в Кировском театре впервые была показана "Легенда о любви" на музыку Арифа Меликова.

Это были праздники, Новруз байрам. Красивый праздник Востока — много сладостей, много цветов, много зелени, и вот в это время мы давали первую премьеру

— композитор.

Балеты Григоровича были признаны новаторскими, вызывали много споров, но сторонников у хореографа было все-таки больше, чем критиков. В 1959 году "Каменный цветок" поставили в Большом театре, в декабре 1961-го премьера "Легенды о любви" состоялась в Новосибирске, на следующий год — в Баку, а в Большом балет впервые был показан 15 апреля 1965 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Григорович — главный балетмейстер Большого театра

В 1964 году Григорович стал главным балетмейстером Большого театра (с 1988-го — художественным руководителем балетной труппы). На московской сцене он поставил свои знаменитые балеты:

"Спартак" на музыку Арама Хачатуряна

"Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта" Прокофьева

"Ангара" Андрея Эшпая

"Золотой век" Дмитрия Шостаковича.

А обратившись к классике, балетмейстер представил свои версии

"Щелкунчика", "Спящей красавицы", "Лебединого озера" Чайковского

"Раймонды" Александра Глазунова

"Жизели" и "Корсара" Адольфа Адана

"Баядерки" и "Дон Кихота" Людвига Минкуса.

Эти спектакли Большой с успехом показывал на гастролях в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Италии, США, Японии и других странах. В 1973 году хореограф стал народным артистом СССР, его работы были отмечены Ленинской премией, Государственной премией СССР, многими другими наградами.

© Фото: Alexander Makarov/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Специалисты отмечают, что Григорович вывел на новый уровень мужской танец: раньше все внимание уделялось балеринам, а он сделал партии танцовщиков не менее виртуозными и выразительными. Реформировал балетмейстер и массовые сцены: кордебалет в его спектаклях из фона превратился в полноправного участника действия.

Ведущие партии в этих постановках исполняли Владимир Васильев, Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Светлана Адырхаева, Людмила Семеняка, другие знаменитые артисты балета. И, конечно, Наталия Бессмертнова — муза и жена Григоровича.

В марте 1995 года балетмейстер покинул ГАБТ, он руководил труппой "Большой театр — студия Юрия Григоровича", сотрудничал с разными российскими и зарубежными коллективами, продолжал заведовать кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.

В Большой он вернулся в феврале 2001 года, в марте 2008-го стал штатным хореографом театра, в 2003-м получил специальную "Золотую маску" "За честь и достоинство", а в 2016-м стал лауреатом Государственной премии России.

Спектакли Григоровича, ставшие классикой мирового балета, по-прежнему идут в России и за границей.

Скончался балетмейстер 19 мая 2025 года. 23 мая в Историческом здании Большого театра состоится прощание с ним, а вечерний спектакль "Легенда о любви" будет посвящен памяти его создателя. Для Дениса Родькина, который исполнит партию Ферхада, работа с прославленным хореографом была "чем-то особенным, непередаваемым по своей глубине и значимости".

Его наследие будет жить в каждом спектакле, в каждом танце, которым он вдохновил нас

— премьер Большого.