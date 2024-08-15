Туристический поезд в Карелию: маршрут, программа тура и цены на осень

Туристический поезд в Карелию - один из самых востребованных туров от РЖД. Его отличает интересный маршрут и небольшая продолжительность - съездить в Карелию можно успеть за выходные, даже с посещением Рускеалы.

Куда поехать на выходные из Москвы? Интересный вариант путешествия предлагает РЖД - туристический поезд в Карелию всего за два дня позволяет увидеть главные достопримечательности региона.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Туристический поезд «В Карелию» РЖД запустили несколько лет назад, и все это время он входит в число самых популярных железнодорожных туров из Москвы. В 2022 году поезд получил награду «Формула движения» за лучшее транспортное решение в туризме и приз Russian Traveler Awards за лучший экскурсионный маршрут. Чем он так хорош?

Маршрут поезда в Карелию

Железнодорожный круиз идет по маршруту: Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Поезд стартует вечером в пятницу из Москвы в 21.05 и на утро в 07.50 привозит туристов в карельскую столицу - Петрозаводск. Вечером в 22.20 туристы отправляются на ночной отдых, чтобы на следующий день в 07.30 оказаться в Сортавале (Карельская). В 15.09 поезд едет дальше, и в 17.45 путешественники прибывают в Выборг, откуда около полуночи поезд выдвинется в обратный путь, на утро понедельника в 10.16 туристы вернутся в Москву.

Всего путешествие занимает два дня и три ночи. Программа тура может быть сформирована индивидуально.

Программа тура в Карелию

Туристы могут приобрести отдельно только билет на туристический поезд и строить свой досуг в городах посещения на свое усмотрение. Также доступна экскурсионная программа, составленная РЖД-туром.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В Петрозаводске она включает экскурсию по городу, посещение «Дома кантеле», карельского музея и заповедника «Кивач» со знаменитым водопадом, при поездке осенью 2024 года. Программа может меняться в зависимости от сезона - летом туристы посещают остров Кижи, зимой - Чалну и вотчину Талви Укко «Путешествие по вотчине Зимнего Деда».

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Сортавале у туристов есть примерно полдня, за это время можно успеть совершить пешеходную экскурсию по историческому центру, купить сувениры и отправиться в Рускеалу на экскурсию с гидом.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Выборге программа включает вечернюю обзорную экскурсию и ужин в ресторане. Путешественники увидят Выборгский замок на острове, Ратушную площадь, Дом на скале.

Ретропоезд Сортавала - Рускеала

В рамках железнодорожного круиза в Карелию можно успеть прокатиться на старинном поезде в горный парк Рускеала.

© Фото: сайт РЖД

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» - сам по себе достопримечательность, его отличают роскошные интерьеры. Состав на паровозной тяге идет час и прибывает в Рускеалу, живописный мраморный карьер.

Стоимость билета на ретропоезд в Рускеалу начинается от 700 рублей.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Цена тура в Карелию на поезде

Купить билет на туристический поезд в Карелию из Москвы на октябрь можно за 10 тыс рублей.

На сайте РЖД можно приобрести экскурсионный тур с программой, включающей Петрозаводск, «Кивач», Сортавалу и Выборг. Он обойдется в 14 400 рублей к билету. Такой тур не включает поездку на роскошном ретропоезде и экскурсию в Рускеале.

© Фото: сайт РЖД

Туристы могут дополнить свой билет не всем пакетом экскурсий, а отдельными мероприятиями. Так, «Кивач» обойдется примерно в 4 тыс рублей, Петрозаводск - в 7 тыс рублей, Сортавала - 900 рублей, Выборг - 2 700 рублей.

Цена тура, включающего весь экскурсионный пакет, в том числе Рускеалу, на осень начинается от 42 тыс рублей. Цены на новогоднее путешествие выше.