Творческий вечер заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера, сценариста, оператора Тофика Шахвердиева прошел сегодня в Москве, в Большом зале Библиотеки иностранной литературы им Рудомино. Программу вечера открыл показ короткометражных фильмов, а потом открылась персональная фотовыставка Шахвердиева "Тысячеликая секунда".

Вечер организован представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ и Азербайджанским культурным центром библиотеки.

Говорит руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

Наше плодотворное сотрудничество с Библиотекой иностранной литературы длится уже не один год. Кирпичики, которые мы здесь закладываем, перерастают в большую дружбу между нашими странами. А Россия и Азербайджан всегда были добрыми соседями. Сегодня мы будем смотреть работы Тофика Рзакулиевича Шахвердиева. Это режиссер документального и игрового кино, сценарист, оператор, фотограф, педагог, лауреат множества международных премий и отечественных кинопремий, член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Творческого союза художников Российской Федерации, лауреат премии ”Золотой глаз” Международной гильдии профессиональных фотографов. Тофику Рзакулиевичу за заслуги в развитии азербайджанской культуры было присвоено звание Народного артиста Азербайджанской Республики.

Фотография должна была стать десятой музой на Олимпе искусств. Это не просто изображение на бумаге. Это наша история. Не даром Эйнштейн говорил: ”Какое счастье, что есть фотография, потому что то мгновение, которое было вчера, это есть наша дверь в будущее”. Тофик Рзакулиевич великолепно владеет этим мастерством. У него неповторимый стиль, манера. У вас будет возможность всмотреться в его работы и увидеть, какая динамика, какая игра света. У него есть какое-то необыкновенное чутье уловить тот момент, мимо которого мы могли пройти и даже не заметить. Талантливый человек талантлив во всем. Помимо фотографии он блестяще снимает кино. Вы увидите фильмы ”Лагич”, "Баку" и ”Мирная военная музыка”. Последний фильм особенно актуален сегодня. Он говорит о том, что люди в военной форме могут говорить не языком оружия, а на языке нот

- сказала Тамилла Ахмедова.

О фильмах "Вестнику Кавказа" рассказал сам Тофик Шахвердиев:

Два фильма я снял в Азербайджане - ”Лагич” и "Баку". Виды города снимают документалисты, а я себя называю режиссером неигрового кино. Неигровое кино - это значит кино без актеров, но то же самое кино. Когда снимаешь то, что находишь интересным, а потом из этой мозаики выстраиваешь какой-то образ. Фильм "Баку" получился весьма интересно и уважительно по отношению к городу. А ”Лагич” немножко в другом духе: там больше бытовых моментов, как люди живут. Это село изолировано от прочего мира, там долго не было дорог, поэтому люди вынуждены были делать всё собственными руками. Когда-то там было 140 ремесел. Сейчас, конечно, легко купить и тарелки, и вилки, и одежду, но все равно традиция ремесленничества там сохранилась.

Все, что я снимал, это я делал без заказа, без оплаты, по собственной инициативе и благодаря тому, что научился все делать от начала до конца: и снимать, и монтировать. Когда снимал фильм про Баку, я приехал оформлять звание Народного артиста, а имея возможность часто выходить в центр города, насобирал там чудесный материал, который сложился в песню Коэна ”Танцуй, пока я люблю”. Известная мелодия прекрасно легла на рассказ про то, как человек живет, влюбляется, рождает детишек, потом стареет.

- рассказал Тофик Шахвердиев.

Гендиректор библиотеки Павел Кузьмин:

Хотел высказать искреннюю признательность нашим друзьям, нашим партнерам, нашему Азербайджанскому культурному центру, Фонду Гейдара Алиева, с которым Библиотека иностранной литературы взаимодействует. Когда видишь фотографии Тофика Шахвердиева, приходят слова из известной всем песни: ”Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска: мгновения, мгновения, мгновения”. Большое счастье, когда человек может поймать это мгновение. Умение распознать свое отношение, свое чувство, что-то своей внутреннее в этой фотографии, как раз и есть искусство. Ты понимаешь, что, у каждого человека есть душа, чувства, эмоции. Это нас объединяет. Спасибо за ваш взгляд, за вашу душу, которую вы нам раскрыли. Не всю, но что-то вы нам все-таки раскрыли, а что-то должно оставаться внутри.

Татьяна Рощина, помощник режиссера Тофика Шахвердиева:

С Тофиком я дружу и работаю уже около 30 лет, и все эти годы я завороженно смотрю на его работу. Тофик всегда снимает изнанку жизни. Показывает людям то, что они не видят. Где бы мы ни были, будь то Большой театр, или какой-нибудь Дели или Непал, у Тофик выхватывает какой-то сюжет или какую-то сцену из общего плана и очень интересно преподносит. На этой выставке ни одна фотография не срежиссирована, ни одна фотография не постановочная. Он как бы гипнотизирует фотографию, это что-то за гранью. Талантом это когда ты притягиваешь то, что другие не могут притягивать.

Я принимала участие в съемках фильма о Баку. Город прекрасен. В Баку столько красок, столько характеров, столько жизни, что можно приезжать туда каждые три месяца и каждый раз будешь видеть новый Баку. Его надо видеть, туда надо ехать. Очень колоритный город. Там же ведь снимали ”Бриллиантовую руку”. Вообще мы проехали весь Азербайджан. Совершенно восхитительная страна с очень разными регионами.

- говорит Татьяна Рощина.

Экс-директор Галереи Дом Нащокина, бывший главный редактор журнала ”Киносценарий” Наталья Рюрикова:

Я знаю Тофика давно, мы все из кино. Он чудесный документалист. Я получила просто огромную радость, увидев потрясающее мастерство фотографа. Сегодня все фотографируют, и поэтому особенно виден уровень этого фотографа, для которого важно не просто сделать красивую фотографию, а осмысленную, умную, причем так, чтобы люди на нее реагировали. Тофик очень скромный и никогда не говорит о своем творчестве. Но это не просто фотография, это жизнь оживает в его осмыслении. Жизнь замечательная, эта жизнь, ради которой хочется жить.

Нисса Мустафаева, директор Азербайджанского центра Рудимино:

Сегодняшний творческий вечер Тофика Шахвердиева - что-то действительно из ряда вон выходящее. Это интереснейший проект, который реализует Азербайджанский культурный центр при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ. Я благодарю директора Фонда Лейлу ханум Алиеву за содействие, за всемерную поддержку наших проектов. Тофика Шахвердиева привела в Культурный центр Тамилла Ахмедова, и она была зачинщиком всего прекрасного, что мы сегодня видим. Сегодня у нас знакомство с мастером, художником. Мне кажется, что слова Уильяма Теккерея о фотографии идеально подходят к творчеству, ко всему тому, что делает Тофик Шахвердиев. А Теккерей в свое время сказал: ”Искусство фотографии - это знакомое сделать новым, а новое - знакомым”. Это как раз то, что воплощает творчество Тофика.

Персональная фотовыставка Тофика Шахвердиева будет проходить в библиотеке до 30 июня. За это время, по замыслу организаторов, каждый сможет сам ответить на вопрос "Где проходит граница между обычным репортажным снимком и художественной фотографией".