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Полный текст Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве РФ и Азербайджана, принятой в Баку 3 июля 2008 года президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это один из базовых двусторонних документов, закрепивших стратегический характер российско-азербайджанского партнерства.

Публикуем полный текст Декларации от 3 июля 2008 года, размещенный на сайте Кремля.

Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией

обсудив состояние и перспективы двусторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес международные проблемы,

исходя из традиционных отношений дружбы и добрососедства между народами двух стран, основанных на уважении, доверии и стремлении к взаимному сближению,

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанном 3 июля 1997 года, Бакинской декларации от 9 января 2001 года, Московской декларации от 6 февраля 2004 года и Совместном заявлении Президента Российской Федерации и Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2006 года,

стремясь содействовать формированию справедливого мирового порядка и развитию межгосударственных отношений на основе всестороннего сотрудничества и взаимного уважения национальных интересов,

выражая уверенность в том, что укрепление доверия и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будет способствовать миру и стабильности в регионе,

принимая во внимание важную роль двух стран в обеспечении глобальной энергетической безопасности,

выражая особую озабоченность наличием в регионе неурегулированных конфликтов, препятствующих нормальному развитию стран, всестороннему сотрудничеству между ними,

подтверждая приверженность целям и принципам Устава ООН, другим общепризнанным нормам международного права и прежде всего принципам уважения суверенного равенства, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ государств, неприменения силы или угрозы силы в качестве основы поддержания и укрепления международного правопорядка,

заявляя свое намерение способствовать интеграционным процессам в рамках Содружества Независимых Государств, а также взаимодействию Российской Федерации и Азербайджанской Республики в международных организациях, членами которых они являются,

подчеркивая необходимость увеличения и диверсификации торговых, экономических и инвестиционных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также активизации сотрудничества в высокотехнологичных сферах как важного фактора в процессе углубления и расширения двустороннего сотрудничества,

выражая уверенность в том, что настоящий визит Президента Российской Федерации в Азербайджанскую Республику будет способствовать дальнейшему углублению и расширению отношений дружбы и стратегического партнерства,

заявляют о следующем:

I

Стороны будут продолжать всестороннее развитие равноправных, взаимовыгодных и конструктивных двусторонних отношений, которые носят стратегический характер;

Стороны будут углублять и расширять политический диалог на различных уровнях по всему спектру двусторонних отношений, международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес;

Стороны будут содействовать развитию прямых межпарламентских связей и сотрудничеству в международных парламентских организациях в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации от 9 января 2001 года;

Стороны подчеркивают важность дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений с учетом новых политических, экономических и социальных реалий в обеих странах;

Стороны отмечают важное значение расширения сотрудничества между Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации;

Стороны выражают готовность к принятию мер по укреплению атмосферы дружбы, добрососедства, межнационального согласия, мира и стабильности в приграничных регионах и продолжению взаимодействия по пресечению деятельности на своей территории организаций, групп и отдельных лиц, направленной против государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга;

Стороны, выражая удовлетворение работой комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, высказываются за скорейшее завершение переговорного процесса с целью подписания соответствующего межгосударственного документа;

Стороны заявляют о своем намерении укреплять и расширять военное и военно-техническое сотрудничество;

Каждая из Сторон не будет допускать на территории другой Стороны осуществления своими учреждениями, организациями, компаниями и другими хозяйствующими субъектами деятельности, которая могла бы нанести ущерб суверенным правам и интересам этой другой Стороны.

II

Стороны, отмечая важность обеспечения безопасности в Европе и в мире в целом, подтверждая неприемлемость насильственного изменения международно-признанных границ, заявляют о своей готовности укреплять сотрудничество в деле обеспечения безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе;

Стороны подчеркивают значение, которое они придают принятию сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в том числе Российской Федерацией, дальнейших усилий по содействию скорейшему мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта;

Стороны подчеркивают важность скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе общепризнанных норм и принципов международного права и прежде всего соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ;

Стороны будут способствовать скорейшему добровольному и безопасному возвращению беженцев и перемещенных вследствие конфликтов лиц.

III

Стороны отмечают приоритетность задачи укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций в международных делах, эффективного использования ее потенциала против новых угроз и вызовов международному правопорядку;

Стороны заявляют о готовности к совместным действиям на двусторонней основе и в рамках ООН по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной преступности;

Стороны, занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным международным проблемам, заявляют о своем намерении укреплять взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других организаций и форумов универсального и регионального характера;

Стороны продолжат тесное сотрудничество на мировой арене в интересах формирования более демократичного и справедливого миропорядка, основанного на коллективных и правовых началах;

Стороны будут способствовать расширению и углублению взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, повышению эффективности СНГ как инструмента решения актуальных общих проблем и задач, стоящих перед государствами-участниками;

Стороны будут поддерживать на международном и региональном уровнях усилия обоих государств по наращиванию и углублению диалога между цивилизациями и религиями.

IV

Стороны с удовлетворением отмечают эффективную деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как направляющего механизма развития и совершенствования двустороннего торгово-экономического сотрудничества;

Стороны примут дополнительные меры по реализации Программы долгосрочного экономического сотрудничества между двумя странами на период до 2010г. и повышению уровня торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между двумя странами в соответствии с потенциалом быстро и динамично развивающихся экономик обеих стран;

Стороны будут оказывать необходимое содействие налаживанию и углублению взаимодействия хозяйствующих субъектов Сторон, включая институты и организации сферы бизнеса и науки двух государств;

Стороны намерены углублять взаимовыгодное сотрудничество и производственную кооперацию в различных отраслях экономики, прежде всего в топливно-энергетическом и промышленном комплексе, цветной металлургии, строительстве, связи и информатизации, легкой промышленности, сельском хозяйстве и туризме;

Стороны будут уделять приоритетное внимание регулированию деятельности кредитных организаций, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, в том числе финансово-промышленных групп, предприятий и других организационно-хозяйственных структур с учетом складывающихся в мировой экономике тенденций к интеграции;

Стороны будут и впредь развивать двусторонние экономические, торговые, инвестиционные, научные и технические связи, с учетом национальных приоритетов в области диверсификации своих экономик и перевода их на новую технологическую основу, и создавать для этого благоприятные правовые, финансовые и экономические условия;

Стороны, учитывая важную роль инновационного фактора в мировой экономике, будут поощрять сотрудничество в вопросах перехода национальных экономик на инновационную модель развития путем активизации сотрудничества между соответствующими правительственными и научными учреждениями двух стран, включая реализацию совместных инновационных проектов, с учетом накопленного Сторонами опыта;

Стороны, признавая важное значение активизации сотрудничества в области высоких технологий и нанотехнологий, рассмотрят вопрос о создании в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству рабочей группы для интенсификации сотрудничества в данных областях;

Стороны выражают готовность к сотрудничеству в целях осуществления совместных инвестиционных проектов на рынках третьих стран и более активной интеграции двух стран в мировой рынок капиталов;

Стороны, учитывая негативные последствия быстрого роста мировых цен на продовольствие для национальных экономик и мировой продовольственной безопасности, будут поощрять прямые контакты, диалог и сотрудничество между соответствующими правительственными и научными учреждениями двух стран с целью формирования более эффективной архитектуры мировой продовольственной политики и торговли, выработки действенных антикризисных программ в этих сферах;

Стороны будут расширять сотрудничество в сфере производства, переработки и продвижения на рынки обеих стран сельскохозяйственной продукции, углубления всесторонних связей между научными организациями аграрного сектора.

V

Стороны высоко оценивают итоговую декларацию Второго каспийского саммита, подписанную президентами пяти прикаспийских государств в Тегеране 16 октября 2007г., а также достигнутые на саммите договоренности о проведении встречи экспертов по вопросам безопасности на Каспийском море и Каспийской межправительственной экономической конференции. Они будут последовательно реализовывать эти договоренности в целях скорейшего достижения всеобъемлющего урегулирования правового статуса Каспийского моря и развития сотрудничества прикаспийских государств;

Стороны подтверждают свою приверженность сложившемуся и действующему международно-правовому порядку на Каспийском море, в том числе подписанным между Азербайджаном, Россией и Казахстаном соглашениям по разграничению дна Каспийского моря в целях недропользования. Они призывают другие прикаспийские государства к заключению аналогичных взаимоприемлемых договоренностей;

Стороны выражают глубокое удовлетворение в связи с вступлением в силу Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и заявляют о своем намерении способствовать скорейшему завершению работы над протоколами к этой Конвенции в целях решительного улучшения экологической ситуации на Каспии. Они также будут способствовать разработке и заключению соглашений о сотрудничестве в отдельных сферах деятельности на Каспии, в том числе в области судоходства и рыболовства.

VI

Стороны высказываются за дальнейшее расширение и совершенствование сотрудничества в области культуры и искусства, науки и образования, информации и молодежной политики на основе Программы сотрудничества в гуманитарной сфере на 2007–2009 годы;

Стороны будут содействовать укреплению всесторонних связей между молодежными и студенческими организациями, деятелями науки и культуры обеих стран;

Стороны придают особое значение функционированию филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку и филиала Азербайджанского государственного экономического университета в г. Дербенте;

Стороны будут способствовать обеспечению благоприятных условий для сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности крупной азербайджанской и российской диаспор, соответственно, в России и в Азербайджане, учитывая особую роль обеих общин в сближении народов двух дружественных стран;

Стороны заявляют о своем намерении рассмотреть вопрос об открытии в одном или нескольких крупных российских вузах соответствующего профиля – при поддержке азербайджанской стороны – кафедр азербайджанского языка, литературы, истории, искусства, что станет символом стремления к большему пониманию и взаимодействию между двумя странами и народами;

Стороны примут неотложные меры к завершению процедуры согласования проекта Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств в обеих странах, в том числе с целью оформления прав собственности.

Азербайджанская Республика и Российская Федерация выражают уверенность в том, что настоящая Декларация послужит интенсификации и углублению всестороннего развития двусторонних отношений между двумя странами.