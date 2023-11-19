Тайны трех мостов Армении: мосты самоубийц, сатаны и обезглавленных кошек

Мосты - не просто объекты инфраструктуры, часто они становятся культовыми объектами, местами романтических встреч, городскими достопримечательностями… Но у некоторых из них есть обратная сторона популярности, которая может напугать. Расскажем о трех мостах в Армении, которые пользуются дурной славой.

Мост Санаин. (Алаверди)

В промышленном городе Алаверди, где раньше был крупнейший комбинатов по производству и обогащению меди, есть мост, на который не подниматься особо впечатлительным людям.

Что это за мост?

История строительства моста восходит к XII веку. Его длина составляет около 60 метров, а ширина около 3 метров. Прочный, выполненный из горных пород камня, он связал берега реки Дебед, а через несколько столетий стал одним главных пеших маршрутов между проходной медно-химического комбината и жилыми кварталами Алаверди. Особенность моста заключается в том, что берега реки Дебед имеют разную высоту, а потому зодчим XII века пришлось значительно приподнять несущие опоры моста с одного берега. Поскольку Санаинский мост долгое время был главной и единственной городской переправой через реку, он неоднократно восстанавливался и реставрировался вплоть до 1970-х годов. Самая известная реставрация состоялась в 1928-1929 годах, руку к которой приложил главный архитектор советского Еревана Александр Таманян.

Что необычного?

По обеим сторонам моста в камне высечены барельефы животных. По легенде это львы, выполненные там в качестве оберега. Однако со слов туристов и местных жителей, барельефы львов более похожи на кошек. Проблема в том, что все эти кошки кажутся обезглавленными. В сырую дождливую погоду их силуэты способны особенно напугать, поскольку потемнев от капель воды, они становятся еле различимыми. Туристы стараются не фотографировать кошек Санаинского моста, предпочитая делать общие ракурсы.

Чертов мост (дорога Татев – Алидзор)

На севере Сюникской области, между населенными пунктами Татев и Алидзор, над ущельем реки Воротан, находится уникальный мост природного происхождения.

Что это за мост?

Неизвестно, когда впервые была проложена дорога по нерукотворной переправе через ущелье. Однако установлено, что происхождения моста геотермальное. Горячие подземные источники многие века воздействовали на горные породы, образуя массивные сталактиты, ставшие опорами мостами. В результате воздействия окружающей среды, а также высоких температур, своды моста со времени приобрели причудливый окрас, характеризующийся обилием багровых, розовых, и зеленых оттенков. Высота моста чуть более 50 метров, а его длина ровна 30 метрам.

Что необычного?

Поскольку мост имеет естественное происхождение, он никогда не был оборудован средствами безопасности. Находясь в самой глубокой части ущелья, завораживая причудливыми видами, он нередко становился причиной несчастных случаев. Очевидцы отмечают, что посещая Чертов мост (именуемый местными "сатанинский") можно испытать сильное головокружение. Кроме того, геотермальный источник, бьющий под сводами моста, также снискал недобрую славу. Известно множество несчастных случаев с участием смельчаков, рискнувших прыгнуть в теплые воды с края обрыва. Искупаться там можно, однако это следует делать в специальных ваннах, высеченных у подножья ущелья.

Большой Разданский мост. (Ереван)

На стыке улиц Киевян и Ленинградян, соединяющих административные районы Арабкир и Ачапняк, находится один главных мостов армянской столицы, известный трагическими эпизодами.

Что это за мост?

Творение архитектора Григора Агабабяна было открыто в 1956 году. Строительство моста было обусловлено динамичным и эффективным периодом развития Еревана: неприглядный архаичный район Ачапняк активно застраивался современными жилыми кварталами, а узкая пригородная улица Киевян (Киевская), превратилась в одну из главных городских магистралей, попутно поспособствовав реконструкции улиц Комитаса и Ленинградян. Ущелье Раздан перестало быть преградой на пути следования из центра города на север Еревана и в сторону Аштарака. Высота моста составила 60 метров, а длина 335 метров. Он стал одним из самых больших арочных мостов в Европе, который также был оборудован линиям городского трамвая.

Что необычного?

Дизайн и конструкция моста не были прорывными, а нетронутые склоны ущелья Раздан так и остались архаичной зеленой зоной. Большой Разданский мост в Армении известен как мост самоубийц. Ежегодно, по тем или иным причинам, желающее совершить суицид, приходят на это место. Известно всего несколько случаев предотвращения трагедий. Доходит до того, что столичное МВД периодически проводит патрулирование моста в целях предотвращения попыток суицида, а власти города перестали публиковать печальную статистику. Мистификаторы полагают, что виной тому дурная истории моста, которая связана с обрушением несущих конструкций во время его первого испытания на прочность, в ходе которого погибли люди.