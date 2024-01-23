Стоит ли ехать в Дагестан в Рамадан? Правила и ограничения для туристов

Рамадан – это особый месяц, время поста в Дагестане. В чем его особенности, как он влияет на туризм, какие есть правила и ограничения? Что нужно знать туристу об отдыхе во время Рамадана?

Отдых в Дагестане приобретает все большую популярность в России. Теперь туристы приезжают туда не только летом, встретить гостей в Дагестане можно круглый год.

Однако во время одного месяца этого года жизнь в республике заметно меняется. Это происходит в священный для всех мусульман месяц Рамадан. И хотя на туристах эти изменения отражаются в минимальной степени, все же стоит учитывать некоторые моменты, чтобы не испортить себе отдых.

Когда Рамадан 2024?

Священный для всех мусульман месяц Рамадан в 2024 году начался 11 марта. На протяжении всего месяца представители ислама держат пост, в ходе которого они отказываются от еды и питья в светлое время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

9 апреля 2024 года – последний день священного месяца, когда Рамадан заканчивается. На следующий день, 10 апреля, верующие будут отмечать один из главных праздников для всех мусульман – Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

Особенности Рамадана в Дагестане

Напомним, что большая часть населения Дагестана (более 90%) исповедует ислам. Поэтому в Рамадан в республике не проводятся свадебные торжества, концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия.

В то же время, руководство региона, а также Духовное управление мусульман Дагестана и меценаты организовывают для постящихся коллективные ифтары (разговение после захода солнца). Их обычно проводят на стадионах или на территории вокруг мечети. Гостями таких ифтаров становятся как представители власти Дагестана, так и простые жители республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Днем в Рамадан не работают кафе и рестораны. Могут быть закрыты бассейны и тренажерные залы. В таких случаях их владельцы предупреждают своих посетителей вывесками как на дверях, так и в социальных сетях, что их заведения работают "от ифтара и до сухура", то есть всю ночь, с вечера и до раннего утра. Более того, днем не работают и кофейные аппараты на улицах.

Зато вечером в кафе и ресторанах буквально яблоку негде упасть, так как желающих отпустить "уразу" (то есть разговеться) не дома довольно много. Многие заранее бронируют себе места, но кому-то повезет найти свободный столик уже на месте. Такую картину можно наблюдать и во время сухура. На износ в эти дни работают не только повара и официанты, но и службы доставки.

Непосредственно перед ифтаром на дорогах может возникнуть коллапс: все хотят успеть в запланированное место, чтобы разговеться. Из-за пробок это не всем удается, однако местные организации уже не первый год проводят акцию "Ифтар на дороге", в которой, помимо волонтеров и добровольцев, участвуют и сотрудники полиции. Они раздают бутылки с водой и финики, чтобы стоящие в пробках автолюбители смогли отпустить пост.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще во время Рамадана люди прощают долги или закрывают долги других. Приветствуется благотворительность и отзывчивость. В магазинах и транспорте можно встретить различные конкурсы с ценными призами и акциями.

Днем в Рамадан на улицах городов и сел Дагестана безлюдно, а вечером начинается суета: люди спешат домой, в кафе и рестораны, чтобы разговеться, гуляют, видятся с родными и близкими.

Ограничения для туристов

С развитием туристической отрасли в Дагестан приезжает все больше гостей, причем не только летом. Тем, кто выберет для путешествия даты, выпадающие на месяц Рамадан, стоит знать о жизни республики и ограничениях в это время.

Спешим успокоить: путешественники голодными не останутся – продуктовые магазины и заведения быстрого питания работают в обычном режиме. Сложности могут возникнуть, если турист захочет отведать национальные блюда в кафе или ресторане: днем они не работают, а вечером заведения забиты до отказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно: туристам стоит воздержаться от потребления еды и питья на глазах постящихся людей. То же самое касается курения сигарет, вейпов и тому подобного. Все это лучше совершать дома, в отеле или в любых безлюдных местах. Конечно, на улице, скорее всего, никто не обратит на это внимание, но не следует "дразнить" постящихся, которые держат уразу.

Не будет проблем у туристов с посещением местных достопримечательностей – транспорт и туристические компании работают в Рамадан как обычно.

Алкоголь в Рамадан

Как туристы, так и местные жители могут столкнуться в Рамадан с невозможностью приобрести крепкие напитки. В исламе алкоголь в принципе запрещен, но во время Рамадана отказать в продаже могут даже гостю.

Как правило, алкоголь в Дагестане в эти 30 дней нельзя купить ни днем, ни вечером. В республике с 2013 года каждый год устанавливается законодательный запрет на продажу спиртного во время Рамадана и праздника Ураза-байрам. Напитки запрещено продавать в оптовых и розничных магазинах. За соблюдением правил следят общественники и полиция.

Такую же картину можно встретить в кафе и ресторанах. Впрочем, заведений, которые торгуют алкоголем, в Дагестане в любом случае становится все меньше.