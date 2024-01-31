Соборование: для чего оно и что нужно для таинства?

Соборование - одно из таинств православной церкви, которое в последние годы становится всё более востребованным среди верующих. Что такое соборование, как оно происходит и что оно дает - рассказываем в этом материале.

Соборование - одно из таинств православной церкви, которое в последние годы становится всё более востребованным среди верующих. Что такое соборование, как оно происходит и что оно даёт - рассказываем в этом материале.

Что такое соборование?

Соборование - это одно из таинств, то есть священнодействий православной церкви, в ходе которого, как считается, на человека нисходит Божья благодать - дар, которым Господь наделяет человека, вне зависимости от его заслуг или прегрешений. Во время таинства соборования человек, согласно Посланию Иакова, одной из книг Нового завета, получает от Господа два дара:

избавление от болезней

прощение грехов.

Православная церковь рассматривает таинство соборования как необходимый ритуал для тех, кто стремится стать ближе к Богу, получить прощение забытых грехов и облегчение своих страданий, в том числе и душевных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое бывает соборование?

Соборование, как таинство и ритуал, существует нескольких видов:

Соборование больного. Этот вид соборования проводят для того, чтобы поспособствовать выздоровлению больного человека. Болезни, при которых совершается соборование могут быть как физические, так и психические.

Соборование умирающего. Эта церковная практика совершается в отношении людей, которые близки к смерти с тем, чтобы они могли отойти в мир иной с отпущенными грехами, в том числе и забытыми.

Соборование в церкви или общее соборование. Таинство соборования, которое проводят в церкви, предназначено не только для больных, но и для вполне здоровых людей, поскольку с точки зрения религии, любое таинство полезно для верующего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда проходит соборование?

Общее соборование, то есть соборования для всех верующих, проходит в большинстве храмов во время Великого поста, в один из дней между второй и шестой седмицами (неделями) поста включительно. Однако как таковых конкретных дат соборования нет: всё зависит от решения руководства той или иной церкви или храма, в которых совершается соборование. Поэтому верующие, которые хотят участвовать в соборовании, должны заранее узнать, в какие дни будет проходить таинство. Для этого, например, на сайте церкви или храма можно посмотреть расписание служб, совершаемых в течение месяца или года.

Соборование может проходить как утром, так и вечером. В некоторых храмах таинство происходит каждую неделю. По мнению служителей церкви, здоровым людям собороваться достаточно один раз в год, например, во время Великого поста, дабы еще больше укрепить свою веру и намерение отказаться от грехов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому можно и нельзя собороваться?

Собороваться можно всем верующим православным, как здоровым, так и больным, кроме:

детей до 7 лет

некрещеных верующих

больных, которые находятся в бессознательном состоянии

психически нездоровых буйных людей

Что касается женщин в период менструации, как такового запрета на участие в таинстве соборования нет. Однако если есть сомнения, этот вопрос можно уточнить у священнослужителя в церкви, в которой будет проходить служба.

Собороваться можно без исповеди и причастия, правда, церковь рекомендует перед соборованием исповедаться, а после - причаститься.

Людям, которые не постятся, собороваться можно, тем более, что людям больным зачастую поститься противопоказано.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно для соборования?

К таинству соборования нужно готовиться, прежде всего, духовно: полностью принимать его и участвовать с открытым Богу сердцем. Важно также и осознавать, что соборование не является стопроцентной гарантией исцеления от недугов: в православной традиции лишь Господь определяет меру болезни и исцеления человека, и что именно нужно ему в данный момент.

Чтобы принять участие в соборовании, в том числе и в пост, нужно:

записать свое имя накануне совершения таинства

купить свечу, которую зажигают во время службы

принести в храм небольшую бутылочку или баночку с растительным маслом

поесть перед таинством соборования, поскольку длится оно около двух часов

одежду желательно надеть такую, которая обеспечивает свободный доступ к лицу, груди и рукам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает собороваться?

Собороваться означает принять участие в таинстве соборования. Следует отметить, что как такового канона проведения соборования нет: в каждой церкви и храме процесс соборования происходит в рамках одной процедуры, однако со своими нюансами. Например, соборование, в том числе и соборование в Великий пост, может проводить как один священник, так и несколько. Отсюда, кстати, и название таинства - ”соборование” - то есть проводимое собором или собранием священнослужителей. Масло с собой брать тоже необязательно, как и забирать его после службы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проходит соборование?

Второе название таинства соборования - это елеосвящение, то есть освящение елея - растительного масла. Суть процесса соборования заключается в освящении елея и последующем помазании - нанесении освящённого масла на лоб, лицо, верхнюю часть груди и руки священником во время чтения молитв. Освещают елей вином. Помазание во время таинства совершается семь раз.

© Фото: commons wikimedia

Когда появилось соборование?

Практика соборования или елеосвящения была известна еще во времена Христа и его учеников, которые помазывали больных и возлагали на них руки, дабы исцелить. Впервые задокументировано елеосвящение как христианский обряд было в труде III века под названием ”Апостольское предание” Святого Ипполита Римского. В начале V века римский епископ Иннокентий I описал Таинство Елеосвящения больных. В католической традиции елеосвящение считалось ритуалом для тех, кто находится при смерти, в то время как православная церковь изначально рассматривала елеосвящение как таинство, направленное, в первую очередь, на исцеление от недугов как физических, так и душевных.