Сборная Испании разгромила Грузию и произвела самое сильное впечатление

Андрей Корнеев

Счет 4:1 не отражает в полной мере преимущества испанцев. Несмотря на обидный автогол они контролировали встречу с первой до последней минуты. Кстати, это 8 мяч в свои ворота на Евро. Своего рода рекорд.

В какой-то момент преимущество испанцев по ударам составляло убойную цифру – 17-0, а процент владения мячом превышал 90%. Основой успеха стала блестящая игра средней линии команды – Родри, Педри, Фабиан Руис и примкнувшие к ним форварды Ямаль и Уильямс сделали результат. Сборная Грузии билась могла, но этого было недостаточно даже для того, чтобы обеспечить хотя бы почетное поражение.

Сумма достоинств испанской атаки в разы превысила потенциал обороны грузинской сборной. И даже отличный вратарь Мамардашвили в этой ситуации не мог сделать большего. Здесь все просто – победила более сильная команда.

К сожалению, сборная Грузии не создала больших проблем обороне испанцев, и вот тут возникает вопрос – насколько устойчивой она окажется при более сильном сопернике. Пока что реального тест-драйва Ле Норман, Кукурелья и Лапорпт еще не проходили. Теперь их ждет испытание Германией.

А сборная Грузии уверенно может занести этот Евро себе в актив. Футбол в стране явно на подъеме, у этого поколения грузинских мастеров главные свершения еще впереди.

Что касается предстоящей битвы Испания-Германия, то, по нашей оценке шансы измеряются в соотношении 55-45. Испанцы более талантливы и креативны. Немцы более сбалансированы. Не сомневаемся, что эта игра должна стать украшением всего турнира.