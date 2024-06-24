Англия — Словакия: как это было?

Андрей Корнеев

Когда тебе показалось, что дно достигнуто, снизу постучали. Это о сборной Англии после первого тайма матча со словаками. Многие эксперты полагали, что англичане не выкладывались на предварительном этапе, экономя силы для плей-офф. И вот- час Х настал, а что мы увидели?

Команда Саутгейта не просто проигрывала 0:1, но демонстрировала абсолютно беспомощную и бездарную игру, обладая составом, который по потенциалу на порядок сильнее сборной Словакии. Ни одного удара в створ ворот за весь первый тайм, бездумные набросы в штрафную после пропущенного мяча. И это такой план на игру?

Словаки не показали какой-то волшебный футбол, играли в свою привычную, простоватую игру и выжали максимум из немногочисленных моментов.

Второй тайм начался с гола Фодена, который был не засчитан – офсайд. Но было заметно, что британцы «включились». Видимо в перерыве главный тренер максимально «накачал» своих подопечных. Оживились Букайо Сака и Киран Триппьер. Но опять-таки набор решений оставался стандартным – навесы в штрафную с флангов.

Так что - одно дело хотеть, а другой вопрос – как сделать? Сложилось впечатление, что надежда возлагалась на ошибки соперника. Все-таки у словаков достаточно возрастная линия защиты – фактор усталости рано или поздно должен был сказаться.

Словаки огрызались, били по воротам при любой возможности. На 55 минуте Стрелец имел отличную возможность окончательно «утопить» англичан, но пробил выше ворот. Еще и судья в ряде моментов прощал словакам довольно грубую игру. Особенно усердствовал Петер Пекарик. Так англичане потеряли в середине второго тайма активного Триппьера, которого заменил Коул Палмер. Несколько раз англичане падали в штрафной соперника, но арбитр Халил Мелер не реагировал, скорее всего, правильно.

До момента травмы Триппьера Гарет Саутгейт не спешил с заменами, рассчитывая, что свое слово скажут те, кто вышел на поле в стартовом составе. – Деклан, Кейн, Беллингем. До середины второго тайма вся их активность ограничивалась участием в розыгрыше стандартов, которые хоть как-то оживляли тусклую игру. Но каждый раз подбор после угловых и штрафных оставался за словаками, которые «подсели» только к 75-77 минуте. С этого момента пошла «отбойная» игра, в расчете сохранить минимальное преимущество. Убойный момент наконец получил Гарри Кейн, но не попал в створ ворот, пробивая буквально с нескольких метров. Бьет Деклан Райс — штанга.

За 10 минут до конца стало ясно, что словаки окончательно выдохлись и вопрос только в том, что смогут извлечь из этого обстоятельства британцы. И гол случился, точнее 2 гола. за минуту до окончания добавленного времени Джуд Беллингем забил. А затем Гарри Кейн добавил. 2:1. Тяжелейшая победа, цена которой станет ясна на следующем этапе.