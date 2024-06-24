Плей-офф Евро-24 оправдывает прогнозы "Вестника Кавказа" 

Андрей Корнеев

Первый день плей-офф Евро-24 подтвердил прогнозы экспертов "Вестника Кавказа". Швейцария и Германия идут дальше, действующие чемпионы Европы - Италия сложили свои полномочия.

Поражение итальянцев полностью заслуженно, без скидок на какие-либо объективные обстоятельства. Как говорится, без шансов. Главная причина неудачи лежит на поверхности – состав нынешней сборной не соответствует высоким амбициям. За исключением голкипера Доннаруммы ни один игрок «Скуадра Адзура» не превосходил по классу оппонентов из Швейцарии, а с точки зрения командной игры подопечные Якина были сильнее. Особенно рельефно это преимущество просматривалось в первом тайме, когда оборона сборной Италии буквально трещала по швам – прессинг, скорость, высокая самоотдача – вот козыри швейцарцев.

Обвинять в неудачном выступлении главного тренера Лучиано Спаллетти, как это делает большинство итальянских СМИ, конечно можно, но стоит учесть, что подбор игроков в целом соответствовал уровню национального первенства. Кьеза не смог заменить ветерана Чиро Иммобиле (возможно, сказались последствия тяжелой травмы), а Николо Барелла не показал и половины от ожидаемого. Жоржиньо так и остался в запасе. Говорить о высоком классе ударных форвардов (Скамакка-Эль-Шаарави) и вовсе не стоит.

Дальнейшие перспективы Швейцарии прогнозировать сложно. Все-таки игроков высокого уровня в команде не так много. Обученная, смелая, физически подготовленная сборная, но с Италией, как с противником на этой стадии турнира, прямо скажем, повезло. Ждем очной встречи с Англией, в том случае, если подопечные Саутгейта пройдут словаков.

Немцы дожали датчан в игре, прерванной из-за начавшейся грозы. Здесь многое решил не засчитанный гол Андерсена в начале второго тайма, который был отменен из-за сомнительного офсайда. Немцы тут же забивают с пенальти, а в концовке все решил индивидуальный проход Мусиалы.

Победа заслуженная, но смущает, что в каждой игре турнира выпадает кто-то из лидеров Бундестим. На этот раз бледно смотрелся Илкай Гюндоган, заменный в середине второго тайма. Если Испания проходит Грузию, то в очной встрече против главного фаворита тренеру немцев Нагельсману понадобится максимальная концентрация всех игровых ресурсов.

Многие эксперты по-прежнему не верят в способность Германии дойти до финала и хотя нам эта сборная очень симпатична, по итогам встречи с Данией нужно признать, что у хозяев турнира не просматривается большой запас прочности. С датчанами хватило и этого, в будущем могут возникнуть более серьезные проблемы.