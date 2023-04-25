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В этом году индийские власти ввели новое правило пребывания в стране: по электронной туристической визе в Индии можно находится не более 180 суток в течение календарного года. Въезд в Индию для туристов из России разрешен, возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Дели и Гоа. ПЦР-тест или сертификат о вакцинации в Индии уже не спрашивают.

К лучшим курортам Индии относят штат Керала, Гао, Тамил Наду, Гуджарат, а также Андаманские, Никобарские и Лакшадвипские острова. А самым красивым городом считается далекий от побережья "розовый город" Джайпур – столица самого большого штата Раджастхан (земля раджей), который может похвастаться великолепной архитектурой, живописными парками и ювелирным мастерством своих ремесленников.

Хава Махал

Величественный фасад здания, которое также называют Дворцом ветров, имеет 953 окошка. Это было сделано для того, чтобы женщины, жившие во дворце, могли наблюдать за происходящим снаружи, а люди снаружи не могли заглянуть внутрь. Фасад 15-метрового дворца построен из розового песчаника. Во Дворце ветров отсутствуют лестницы, есть лишь пологие переходы. Фасад здания напоминает корону Кришны - по некоторым данным, здесь сначала хотели построить посвященный ему храм, но потом передумали.

Форт Нахаргарх

Форт служил резиденцией махараджей и был построен уже после того, как был возведен сам город. Оказавшись здесь, туристы получают возможность целый день бродить по бастионам. Многие рекомендуют осмотреть крепостные стены во время заката. Отсюда открывается великолепный вид на Джайпур.

Форт Амбер

Форт Амбер (или Амер) представляет собой слияние индийского и могольского стилей архитектуры. Легенда гласит, что из-за красоты Форта, никто не посмел его разрушить ни во время войн, ни во время конфликтов. Здесь стоит прокатиться на слоне по мощеной дорожке в верхнюю часть форта. Туда, правда, можно дойти и пешком. Однако из-за жаркого климата, отправляться в форт стоит рано утром, по этой же причине и покататься на слонах можно лишь до 11 утра. Сам форт служил не только военным укреплением, здесь также мог жить правитель со своей свитой. Особое внимание в этом комплексе заслуживает "Зеркальный дворец" (или Шиш-Махал). Узоры, которыми он украшен, выполнены из зеркал. Если в зал дворца попадает свет, то создается эффект звездного неба.

Городской дворец

В городской дворцовый комплекс входят сады, храмы и другие постройки из розового песчаника. Сам дворец - сочетание раджпутской, могольской и европейской архитектуры. Сочетание замысловатых дверных проемов и ухоженных садов создает впечатление, будто вы попали в сказочный мир. Расположенный в глубине города-крепости, дворец до сих пор служит домом для последней правящей королевской семьи. Два главных дворца комплекса называются Мубарак Махал и Чандра Махал.

Джал-Махал

Джал-Махал (водный дворец) и расположен посреди озера Ман Сагар недалеко от форта Амбер. На первый взгляд кажется, что Джал-Махал парит над поверхностью озера. Есть мнение, что он был задуман как домик для охоты на уток, а не как место для проживания. Дворец построен из красного песчаника. Четыре этажа пятиэтажного которого находятся под водой. Туристам не разрешается посещать Джал-Махал, но его хорошо видно с берега. Кроме того, дворец можно исследовать, поплавав на лодке по озеру.

Сафари-парк Джхалана

В Раджастхане можно также отправиться в увлекательное сафари на джипах по первому в Индии заповеднику леопардов в Джхалане. Сафари-парк Джхалана раскинулся на площади 23 кв. км, в нем обитает 30-35 леопардов, а также пятнистые олени, голубые быки, кабаны и перелетные птицы.

Кинотеатр Раджмандир

Этот зрительный зал открылся в 1976 году, и на протяжении многих лет здесь проходили премьеры многих индийских фильмов. Потолок украшен антикварными люстрами и винтовыми лестницами, которые создают впечатление, будто ты находишься в королевском дворце. Само здание напоминает безе.