Самые страшные места, болезни, представители флоры и фауны

Мировая индустрия ужасов художественного жанра ежегодно производит огромное количество произведений, некоторые из которых кажутся выглядят надуманными. На самом деле, далеко ходить за ужасами нет нужды: в мире невероятно количество леденящих душу фактов. Несколько самых страшных фактов о мире - в нашем материале.

Дети слышат голоса

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

До 16% психически здоровых детей по всему миру слышат голоса, и не сильно переживают из-за них. Хотя слуховые галлюцинации могут свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как шизофрения, большинство детей, которые на том или ином этапе жизни слышали голоса, вырастают абсолютно здоровыми, как психически, так и физически.

Самое страшное место в мире

Самым страшным местом в мире считается небольшой остров к югу от Мехико, где на деревьях развешено множество пугающих кукол. Место так и называется - Остров кукол. Считается, что появился он благодаря стараниям смотрителя острова, который в начале 1950-х годов нашел в канале тело девочки, утонувшей при загадочных обстоятельствах. Вскоре после этого в том же канале смотритель обнаружил куклу, которая принадлежала погибшему ребенку. Смотритель подобрал куклу и повесил ее на дерево, чтобы почтить дух умершей.

Согласно легенде, вскоре после этого дух девочки начал преследовать смотрителя, и он начал развешивать все больше кукол, чтобы его успокоить. Через 50 лет смотрителя нашли утонувшем в том же месте, где когда-то была обнаружена мертвая девочка. Легенда гласит, что куклы, развешанные по деревьям, шевелят руками и ногами, а также открывают глаза.

Храм из костей

© Фото: visitczechia.com

В чешском городе Седлеца есть католический костел в готическим стиле, интерьер которого полностью выполнен из человеческих костей. Костяная церковь - Костница в Седлеце - ”украшена” останками 40 тысяч человек. Макабрический дизайн появился в конце XIX века благодаря усилиям резчика по дереву Франтишека Ринта, который получил задание каким-то образом привести в порядок останки, хранившиеся в склепе церкви с начала XVI века. Результат его работы сегодня привлекает десятки тысяч туристов в год.

Кровопийцы и мозгоеды

Вампиры существуют или, по крайней мере, существовали в эпоху Римской империи. Древние римляне верили, что кровь погибших в бою гладиаторов, большинство из которых были рабами, наделит их силой и умениями. Вот почему после гибели одного из гладиаторов, зрители устремляясь на арену, чтобы собрать его кровь. Считалось, что кровь гладиаторов особенно хорошо помогает при эпилепсии.

Человеческие мозги тоже были в почете. В XVII английский алхимик и врач Джон Френч пытался создать эликсир вечной жизни. Одним из компонентов эликсира было серое вещество мозга. Выдерживался такой ”живительный” эликсир в лошадином навозе в течение нескольких месяцев, а затем употреблялся. Сам Джон Френч умер в возрасте 41 года.

Фатальная бессонница

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одно из самых жутких заболеваний на земле - фатальная семейная бессонница. Это наследственное заболевание зачастую проявляется у людей старше 40 лет, а ее продолжительность составляет от полугода до трех лет. Фатальная бессонница характеризуется невозможностью уснуть, в результате чего человек страдает от панических атак, галлюцинаций и фобий. На последней стадии человек не разговаривает и не реагирует на окружающих, а затем умирает. На сегодняшний день болезнь считается неизлечимой.

Рыба с человеческими зубами

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Южной Америке обитает, самая страшная рыба на планете. Но речь не о пираньи, а ее родственнице - рыбе паку. Жуткой эту рыбу делают зубы, идентичные человеческим. Паку, которые могут вырасти до метра и весить до 40 килограммов, используют ”человеческие” зубы, чтобы отрывать куски от жертв, среди которых в основном насекомые и улитки. К слову, большинство взрослых особей паку едят растительность.

Деревья в легких

Оказывается, легкие человека - неплохая среда для деревьев. В 2014 году одному из жителей России провели операцию по удалению злокачественной опухоли в легком. Однако оказалось, что причина плохого самочувствия пациента вовсе не опухоль, а 5-сантиметровая ель, которая проросла в легком. Ель удалили, и пациент поправился.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аналогичная история произошла с американцем Роном Сведеном, которому в 2010 году едва не диагностировали рак легких, однако после длительного обследования врач на рентгеновском снимке обнаружил, что в пораженном легком Сведена проросло зернышко гороха. После удаления полуторасантиметрового ростка Сведен пошел на поправку.