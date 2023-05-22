В Азербайджане так высоко ценят отношения между людьми, что дружба продолжает жить даже после смерти одного из друзей. 20-21 мая в Баку прошел Международный интеллектуальный турнир "Мемориал Эмиля Искендерова", который почтил память доктора наук и тренера студенческих команд по интеллектуальным играм необычным и очень душевным способом.

Благотворительный турнир был организован друзьями Эмиля Искендерова из бакинского клуба интеллектуальных игр "Атешгях" и "Рижским клубом знатоков". Президент клуба "Атешгях" Илькин Етирмишли рассказал "Вестнику Кавказа" о том, как пришла идея проведения мемориала:

Эмиль был преподавателем в университете, работал со студенческими командами, выводил их на разные турниры. Поэтому мы посчитали, что лучшей памятью о нем будет подчеркнуть его роль в интеллектуальном движении, воспитании молодежи. Он был историком, доктором наук, доцентом. Безвременно ушел от нас всего в 40 лет. Мы с ним очень дружили, и сначала я задумывал делать мемориал лично из своих средств, но все друзья меня поддержали. И совместными усилиями мы провели этот замечательный турнир.

Как организовали турнир

Местом проведения интеллектуальных игр стал один из лучших отелей Баку, расположенный в самом центре столицы Азербайджана, Park Inn Radisson Baku Hotel. Четкое расписание без задержек, подробная информация о деталях соревнований со стороны организаторов, комфортный зал, интересные вопросы, красивые призы и дружеская атмосфера на играх сделали турнир душевным и запоминающимся для азербайджанских и зарубежных участников. Все организационные сборы, собранные на турнире, будут переданы семье Эмиля Искендерова. Таким образом, "Мемориал" не только сохранил память о достойном человеке, но и на деле помог его родным.

Из каких стран приехали знатоки

Несмотря на то, что "Мемориал Эмиля Искендерова" проводился впервые, в нем приняли участие не только азербайджанские команды, но также знатоки из России и Узбекистана. Поэтому турнир получил статус международного, а победитель завоевал путевку на чемпионат мира по интеллектуальным играм в Риге. Руководитель "Рижского клуба знатоков" Константин Чекушин поделился с "Вестником Кавказа" своими впечатлениями от "Мемориала" и тех, кто принял в нем участие:

Мне очень понравился интеллигентный уровень знатоков. Все играли очень достойно. Потому что бывает, что из-за накала эмоций кто-то начинает ругаться, спорить. На этом конкретно турнире, так как это мемориал, хотелось, чтобы он был спокойный, с уважением, достойно, и это получилось. Мне кажется, это очень важно. С другой стороны, не хотелось скатиться в какую-то панихиду. Потому что Эмиль был очень веселым человеком. Мы с ним познакомились, когда я прилетал в Баку, виделись на разных фестивалях, у нас была общая компания. Поэтому мы решили, что самый лучший способ вспомнить о нашем друге — провести турнир в хорошей атмосфере, как он любил.

Кто победил на турнире

В программе "Мемориала Эмиля Искендерова" было заявлено три состязания, в которых можно было завоевать медали, кубки и ценные призы. Развлекательная игра "Тройка", "Брейн-Ринг" и основной турнир по "Что? Где? Когда?" на дистанции в 72 вопроса. Уровень участников оказался настолько ровным, что лидеры менялись буквально от тура к туру. В итоге не обошлось без острой борьбы. После всех сыгранных вопросов третье место поделили московская команда "Сельдь" и бакинская команда "М4А1". Пришлось проводить так называемую "перестрелку", задавать дополнительные вопросы, чтобы определить бронзового призера. Кубок за третье место в итоге отправился в Россию. Второе место заняла азербайджанская команда "Слон в удаве". А победителем турнира стали знатоки из Узбекистана, команда "Дедок". Таким образом, "Мемориал" действительно получился международным: Узбекистан, Азербайджан и Россия - на пьедестале победителей.