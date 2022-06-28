С Днем семьи, любви и верности 2025: открытки и поздравления с праздником

День семьи, любви и верности начали отмечать в России не так давно, но он уже вошел в число самых любимых праздников россиян. Многие стремятся 8 июля отправить родным и близким открытку, чтобы поздравить их с этим чудесным днем.

Праздник День семьи, любви и верности – один из самых любимых в России. В этот день проводится множество мероприятий, посвященных главной ценности в жизни любого человека – семье.

Открытки с Днем семьи, любви и верности

Чтобы поздравить с Днем семьи, любви и верности родных и близких, можно отправить им красивую открытку с этим праздником. Такую поздравительную картинку можно быстро найти и бесплатно скачать в интернете – на тематических сайтах, посвященных поздравлениям, а также в соответствующих материалах, которые обычно публикуют ко всем праздникам СМИ.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Поздравление с Днем семьи, любви и верности

К красивой открытке можно добавить и словесное поздравление. Оно может быть написано своими словами – если есть время и творческий запал. А можно поступить так же, как и с картинкой, то есть найти его в интернете.

С Днем семьи, любви и верности! В этот чудесный день желаю, чтобы ваша семья была крепче алмаза, любовь – ярче солнца, а верность – крепче гранита! Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!

Поздравляю вас, друзья мои, с Днем семьи, любви и верности! Пусть ваша любовь будет чиста, как нежные лепестки ромашки. Пусть ваша верность будет бескрайней, как ромашковый луг. А семейный очаг пусть всегда сияет теплом и счастьем!

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Любимый мой супруг! В этот светлый день – День семьи, любви и верности – хочу сказать тебе спасибо за то, что ты всегда рядом, ты моя опора и счастье. Твоя любовь делает меня сильнее, а семья – крепче. Благодарю тебя за все!

Милые мои коллеги! С Днем семьи, любви и верности вас! Пусть в ваших семьях царят гармония и понимание, любовь согревает сердца, а верность укрепляет отношения. Желаю, чтобы в вашем домашнем очаге всегда пылал огонь счастья!

Любимая моя женушка! Ты как ромашка в поле! Пусть наша любовь остается столь же чиста и нежна. Пусть каждый день приносит нам новые поводы для счастья, а верность станет нашим надежным крылом. Спасибо, что ты со мной!

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Когда День семьи, любви и верности?

День семьи, любви и верности отмечается в России каждый год в один и тот же день – 8 июля. Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день Русская православная церковь чтит память святых супругов Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, мощи которых покоятся в городе Муроме (Владимирская область). Праздник отмечается с 2008 года.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Выходной ли День семьи, любви и верности?

Хотя этот праздник уже три года имеет статус государственного, он не является выходным днем. В 2025 году, соответственно, вторник 8 июля также рабочий день.