С Днем семьи, любви и верности 2025: открытки и поздравления с праздником

Праздник День семьи, любви и верности – один из самых любимых в России. В этот день проводится множество мероприятий, посвященных главной ценности в жизни любого человека – семье.
Открытки с Днем семьи, любви и верности
Чтобы поздравить с Днем семьи, любви и верности родных и близких, можно отправить им красивую открытку с этим праздником. Такую поздравительную картинку можно быстро найти и бесплатно скачать в интернете – на тематических сайтах, посвященных поздравлениям, а также в соответствующих материалах, которые обычно публикуют ко всем праздникам СМИ.
Поздравление с Днем семьи, любви и верности
К красивой открытке можно добавить и словесное поздравление. Оно может быть написано своими словами – если есть время и творческий запал. А можно поступить так же, как и с картинкой, то есть найти его в интернете.
С Днем семьи, любви и верности! В этот чудесный день желаю, чтобы ваша семья была крепче алмаза, любовь – ярче солнца, а верность – крепче гранита! Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!
Поздравляю вас, друзья мои, с Днем семьи, любви и верности! Пусть ваша любовь будет чиста, как нежные лепестки ромашки. Пусть ваша верность будет бескрайней, как ромашковый луг. А семейный очаг пусть всегда сияет теплом и счастьем!
Любимый мой супруг! В этот светлый день – День семьи, любви и верности – хочу сказать тебе спасибо за то, что ты всегда рядом, ты моя опора и счастье. Твоя любовь делает меня сильнее, а семья – крепче. Благодарю тебя за все!
Милые мои коллеги! С Днем семьи, любви и верности вас! Пусть в ваших семьях царят гармония и понимание, любовь согревает сердца, а верность укрепляет отношения. Желаю, чтобы в вашем домашнем очаге всегда пылал огонь счастья!
Любимая моя женушка! Ты как ромашка в поле! Пусть наша любовь остается столь же чиста и нежна. Пусть каждый день приносит нам новые поводы для счастья, а верность станет нашим надежным крылом. Спасибо, что ты со мной!
Когда День семьи, любви и верности?
День семьи, любви и верности отмечается в России каждый год в один и тот же день – 8 июля. Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день Русская православная церковь чтит память святых супругов Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, мощи которых покоятся в городе Муроме (Владимирская область). Праздник отмечается с 2008 года.
Выходной ли День семьи, любви и верности?
Хотя этот праздник уже три года имеет статус государственного, он не является выходным днем. В 2025 году, соответственно, вторник 8 июля также рабочий день.