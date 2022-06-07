С днем пионерии 2025: открытки, когда, кто такие пионеры, поздравления

Праздник День пионерии 19 мая, горячо любимый в СССР, остается популярным и сейчас. Когда День пионерии, история праздника, кто такие были пионеры, открытки и поздравления.

День пионерии на протяжении уже более 30 лет после распада СССР не имеет статуса официального праздника. Однако многие продолжают отмечать его, отдавая дань ушедшей эпохе.

Открытки с Днем пионерии

День пионерии – праздник хоть и неофициальный, но популярный в России, особенно у представителей старшего поколения, которые сами успели побывать пионерами, поучаствовать в сборе макулатуры и игре "Зарница".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравить тех, кто позитивно относится к дате 19 мая, можно с помощью красивой открытки или картинки, которую можно найти и скачать в интернете.

Когда День пионерии?

День пионерии отмечается неофициально в тот же день, когда его праздновали во времена Советского Союза – 19 мая. В 2025 году это понедельник.

В СССР праздник именовали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. В современной России официального праздника День пионерии нет. Впрочем, 19 мая отмечается День детских общественных объединений и организаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему День пионерии празднуют именно 19 мая?

19 мая – это день рождения пионерской организации. Именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола решила создать пионерские отряды.

Кто такие пионеры?

Пионерские отряды возникали на базе существовавших еще до революции отрядов скаутов, которые появились в России в начале XX века и, в свою очередь, создавались по подобию объединений подростков в Великобритании. В 1919 году их расформировали, а вместо них появились пионерские отряды. Суть деятельности пионеров изложила идейный вдохновитель нового движения Надежда Крупская:

"Быть пионером – значит принимать участие в улучшении окружающей жизни, думать над тем, как это сделать"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Название и девиз "Будь готов!", который был позаимствован у скаутов, предложил Иннокентий Жуков – ранее он работал в скаутском движении.

Изначально разрозненные отряды пионеров в октябре 1922 года объединили в организацию "Юные пионеры имени Спартака". После смерти Владимира Ленина (январь 1924 года) она получила его имя. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина существовала на протяжении почти 70 лет. В нее вступали почти все дети и подростки 9-14 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конец пионерии как организации пришел в 1991 году, когда распался СССР и прекратил существование управлявший ей ВЛКСМ.

Тем не менее, в неофициальном виде пионерская организация действует до сих пор. Так, как КПРФ регулярно устраивает на Красной площади торжественную церемонию приема детей в пионеры, которая проходит 19 мая. Кроме того, многие взрослые из тех, кто сам в детстве и юности был пионером, с ностальгией вспоминают это и не прочь сами повязать пионерский галстук, чтобы окунуться в те времена.

Поздравления с Днем пионерии

Праздничную открытку можно сопроводить поздравлением с Днем пионерии. Можно написать его своими словами, а если нет времени или подводит фантазия – найти готовый текст в интернете.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогие друзья! С праздником пионерии! Пусть в ваших сердцах навсегда останется тепло пионерского костра, верность дружбе и готовность прийти на помощь. Помните те незабываемые годы, когда вы носили красный галстук с гордостью и верили в светлое будущее. С праздником юности и оптимизма!

Поздравляю с Днем пионерии – праздником юности и светлых надежд! Помните, как звучали те самые слова – "Взвейтесь кострами, синие ночи!", и душа наполнялась гордостью? И пусть те времена уже прошли, все равно эти незабываемые годы с пионерскими кострами и добрыми делами с нами навсегда!

Позвольте поздравить вас с одним из самых светлых праздников – с Днем пионерии! Пусть в вашем сердце всегда горит тот самый пионерский огонек энтузиазма и доброты. Желаю оставаться такими же целеустремленными, верными дружбе и готовыми прийти на помощь, как в те незабываемые пионерские годы!