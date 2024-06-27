Румыния не оказала серьезного сопротивления голландцам

Андрей Корнеев

Сборная Румынии довольствовалась выходом из предварительного раунда и не оказала серьезного сопротивления голландцам. Счет 3:0 не отражает реального соотношения сил на поле. Преимущество подопечных Кумана было куда более весомым, хотя разгромным счет стал только в самом конце встречи.

Румыния - Нидерланды

Сборная Румынии довольствовалась выходом из предварительного раунда и не оказала серьезного сопротивления голландцам. Счет 3:0 не отражает реального соотношения сил на поле. Преимущество подопечных Кумана было куда более весомым, хотя разгромным счет стал только в самом конце встречи.

Нидерланды смотрелись сильнее и увереннее во всех компонентах игры. Гакпо, Бергвейн, Мален переигрывали своих оппонентов практически в каждом эпизоде. Главная проблема голландцев, которая может сыграть негативную роль во встречах с более сильными соперниками – реализация моментов. Много суеты и технического брака на завершающей стадии атак.

Что касается сборной Румынии, то на Евро команда выступила в свою силу. Достаточно уверенно прошла групповой турнир, но на стадии плей-офф не смогла предъявить каких-либо серьезных аргументов. Игроки обученные, физически хорошо подготовленные, но на этом список достоинств, как следует из хода встречи с голландцами, был исчерпан.

Турция - Австрия

В следующем круге Нидерланды играют с Турцией, которая, неожиданно для многих экспертов, выбила симпатичную сборную Австрии. В этой встрече многое решил ранний гол, забитый турками. Мерих Демирал четко сыграл на подборе мяча после углового. Он же провел и второй мяч, снова после стандартного положения.

Австрийцы больше атаковали, временами запирая турок в штрафной. Прекрасно играл голкипер турецкой сборной Мерт Гюнок. Но при этом нельзя говорить о тотальном преимуществе австрийцев, контратаки турок были крайне опасны, команда за весь матч так и не скатилась к отбойной игре на сохранение результата. За двадцать пять минут до конца встречи Михаэль Грегорич один мяч отыграл, и концовка игры прошла крайне напряженно. Арнаутович дважды выходил один на один с Гюноком, но пробить турецкого вратаря так и не смог.

После окончания встречи один из лучших игроков сборной Австрии не скрывал разочарования.

Конечно же, мы гордимся тем, что показали, но вылета мы не заслужили, поэтому нам так и больно. Я не рад тому, что возвращаюсь домой

— Арнаутович.

Таким образом, прогнозы "Вестника Кавказа" на первый раунд плей-офф сбылись в семи матчах из восьми. Рискнем предположить, что после четвертьфиналов нас ждут пары Испания - Франция и Англия - Нидерланды.