Португалия - Словения: один из самых драматичных матчей на Евро-24

Андрей Корнеев

Несмотря на нулевую ничью в основное и дополнительное время поединок стал одним из самых драматичных на Евро-24. Инициатива была полностью в руках команды Роналду, но словенцы выстроили грамотную оборону, отлично играл вратарь Облак, острые контратаки в исполнении Беньямина Шешко представляли реальную угрозу воротам, которые защищал Диогу Кошта.

Владея инициативой, сборная Португалии так и не смогла поставить перед подопечными Матьяжа Кека неразрешимых проблем. В дополнение ко всем бедам Роналду не реализовал пенальти. В чем же проблема?

На взгляд с трибун, игра португальцев была «рваной», моментами давили, казалось, что вот - сейчас дожмут, как вдруг интенсивность атак снижалась, и у словенцев появлялось время перевести дух. Роналду кажется излишне взвинченным, психологически напряженным. Ряд его партнеров явно находятся не в лучшей физической форме.

Подобные детали и не позволили португальцам при огромном преимуществе добиться успеха, не доводя дело до лотереи – серии пенальти. Тут и показал себя во всей красе вратарь португальцев Диогу Кошта. Взять три пенальти из трех – классный результат, который принес сборной Португалии победу. Впрочем, есть еще один «скрытый» герой. Несмотря на неудачно пробитый пенальти в ходе встречи, Роналду вышел на послематчевую серию и четко реализовал свой шанс.

Тренер победителей Роберто Мартинес после игры расточал комплименты:

Думаю, секрет Португалии – Диогу Кошта. Диогу Кошта – главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд.

Но сама игра победителей оставила много вопросов. На фоне победной поступи испанцев и немцев, португальцы смотрятся несколько суетливыми, излишне нервными. Игроки сборной находятся в разной физической форме, это бросается в глаза даже не специалистам.

Предстоящий матч с Францией может стать для Португалии роковым, если до 5 июля Роберто Мартинес не найдет чудесного средства придать новый импульс игре Роналду и его партнеров.