Франция "дожала" Бельгию. Все по справедливости

Андрей Корнеев

Гол Коло Муани, забитый за несколько минут до финального свистка, стал закономерным результатом постоянного давления, которое французская сборная оказывала на оборону бельгийцев в течение 85 минут. Другой вопрос, что в завершающей стадии атаки форвардам «трехцветных» явно не хватало конкретики. А в ряде моментов бельгийцы вполне могли и повести в счете.

Но общее впечатление от игры – у сборной Франции огромный нереализованный потенциал и было бы крайне обидно и несправедливо, если бы дальше прошли их оппоненты.

Впрочем, забитый гол можно отнести и по разряду случайных, рикошет от ноги Вертонгена дезориентировал голкипера бельгийцев Куна Кастелса (очередной – девятый автогол на Евро), но тут как раз тот случай, когда везет сильнейшему.

Сборная Бельгии оставила на Евро противоречивое впечатление. Вот уже который год команда ходит в скрытых претендентах. Но ни с Азаром, ни теперь с Кевином де Брейне и Лукаку никак не получается конвертировать большие авансы в реальный результат. А нынешнее поколение все же уступает сборной образца 2016-2020 гг. Поэтому можно с уверенностью сказать, что команда Тедеско сыграла в свою силу.

Что касается дальнейших перспектив французов, то подопечные Дидье Дешама постепенно обретают оптимальную форму, усиливая игру от матча к матчу. Смущает крайне слабая реализация моментов. Гол за игру, это больше в стиле старой-доброй Италии. Ждем прорыва от Мбаппе.

Пока что четверка фаворитов проходит дальше – Испания, Франция, Германия, Англия. Но уже на следующем этапе два претендента сойдутся в очном поединке. А французов, вероятнее всего, ждут Португалия и Роналду.