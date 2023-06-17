Розовая вода: что это такое и для чего она нужна?

Розовая вода - ароматная жидкость, получаемая из лепестков, не менее популярна, чем сами розы: ее добавляют в десерты, косметику, а также делают лекарства. Кто придумал розовую воду, какими свойствами она обладает и где применяется - рассказываем в этом материале.

На протяжении многих столетий роза занимает важное место в жизни человека, как символ, как цветок и как лекарство. Розы фигурируют в мифологии, в религии, лепестками роз встречают молодожёнов и провожают в последний путь. Розам посвящают стихи, архитектурные элементы, именем Роза называют девочек по всему миру, а в Марокко даже есть фестиваль в честь роз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое розовая вода?

Розовая вода - это жидкость, которая содержит от 10 до 50% розового масла, получаемого путём перегонки водяным паром свежих розовых лепестков. В розовой воде содержатся антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами, витамины и минералы.

Когда появилась розовая вода?

Розовая вода использовалась в качестве медицинского средства в течение тысяч лет: одно из первых упоминаний о розовой воде есть на глиняных табличках Месопотамии, которым более 2,5 тысяч лет. Авиценна или Ибн-Сина, персидский врач-новатор X века рекомендовал розовую воду в качестве лекарства буквально от всего, включая проблемы с памятью, похмелье, глазные болезни и головные боли. Считается, что именно он придумал выпаривать эфирное масло из розы для получения более эффективного средства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего нужна розовая вода?

Со времен Ибн-Сины розовая вода использовалась повсеместно как народное средство:

В XIX веке женщинам рекомендовали делать маски для лица из смеси розовой воды с нашатырным спиртом для поддержания тонуса кожи.

Сегодня розовая вода активно используется в аромотерапии

Считается, что розовая помогает справиться с беспокойством и тревожностью

Розовая вода используется для придания коже гладкости, для заживления шрамов и порезов

Розовая вода помогает при повышенной жирности кожи

Розовая вода в качестве лекарства обладает противовоспалительным эффектом

Розовая вода используется для улучшения пищеварения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасна ли розовая вода?

В целом, розовая вода считается относительно безопасной. Правда, ее рекомендуют с осторожностью использовать тем, у кого есть предрасположенность к аллергии. Розовая вода может быть опасна, если она поддельная и точно не известно, что именно в ней содержится.

Для чего пьют розовую воду?

Поскольку розовая вода богата витаминами A, B, C и Е, при употреблении в качестве напитка она помогает справиться со стрессом, улучшает настроение и борется с воспалительными процессами в организме. Розовая вода хорошее средство при простуде. Кроме того, она также смягчает боль в горле.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Из каких роз делают розовую воду?

С самых давних времен розовую воду делают из дамасской розы, которая изначально выращивалась на территории Персии, Сирии и Индии, а затем, в XIX попала в Европу. Также для изготовления розовой воды используют разновидности дамасской розы, в том числе казанлыкскую. В Крыму НИИ сельского хозяйства вывел специальные сорта для последующего производства розовой воды: Радуга и Лань. В целом, все эфиромасличные розы пригодны для изготовления розовой воды.