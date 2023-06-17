Розовая вода: что это такое и для чего она нужна?

На протяжении многих столетий роза занимает важное место в жизни человека, как символ, как цветок и как лекарство. Розы фигурируют в мифологии, в религии, лепестками роз встречают молодожёнов и провожают в последний путь. Розам посвящают стихи, архитектурные элементы, именем Роза называют девочек по всему миру, а в Марокко даже есть фестиваль в честь роз.
Что такое розовая вода?
Розовая вода - это жидкость, которая содержит от 10 до 50% розового масла, получаемого путём перегонки водяным паром свежих розовых лепестков. В розовой воде содержатся антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами, витамины и минералы.
Когда появилась розовая вода?
Розовая вода использовалась в качестве медицинского средства в течение тысяч лет: одно из первых упоминаний о розовой воде есть на глиняных табличках Месопотамии, которым более 2,5 тысяч лет. Авиценна или Ибн-Сина, персидский врач-новатор X века рекомендовал розовую воду в качестве лекарства буквально от всего, включая проблемы с памятью, похмелье, глазные болезни и головные боли. Считается, что именно он придумал выпаривать эфирное масло из розы для получения более эффективного средства.
Для чего нужна розовая вода?
Со времен Ибн-Сины розовая вода использовалась повсеместно как народное средство:
В XIX веке женщинам рекомендовали делать маски для лица из смеси розовой воды с нашатырным спиртом для поддержания тонуса кожи.
- Сегодня розовая вода активно используется в аромотерапии
- Считается, что розовая помогает справиться с беспокойством и тревожностью
- Розовая вода используется для придания коже гладкости, для заживления шрамов и порезов
- Розовая вода помогает при повышенной жирности кожи
- Розовая вода в качестве лекарства обладает противовоспалительным эффектом
- Розовая вода используется для улучшения пищеварения.
Безопасна ли розовая вода?
В целом, розовая вода считается относительно безопасной. Правда, ее рекомендуют с осторожностью использовать тем, у кого есть предрасположенность к аллергии. Розовая вода может быть опасна, если она поддельная и точно не известно, что именно в ней содержится.
Для чего пьют розовую воду?
Поскольку розовая вода богата витаминами A, B, C и Е, при употреблении в качестве напитка она помогает справиться со стрессом, улучшает настроение и борется с воспалительными процессами в организме. Розовая вода хорошее средство при простуде. Кроме того, она также смягчает боль в горле.
Из каких роз делают розовую воду?
С самых давних времен розовую воду делают из дамасской розы, которая изначально выращивалась на территории Персии, Сирии и Индии, а затем, в XIX попала в Европу. Также для изготовления розовой воды используют разновидности дамасской розы, в том числе казанлыкскую. В Крыму НИИ сельского хозяйства вывел специальные сорта для последующего производства розовой воды: Радуга и Лань. В целом, все эфиромасличные розы пригодны для изготовления розовой воды.