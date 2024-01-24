Российский еврейский конгресс отметил хранителей памяти Холокоста

Холокост — это трагедия не только еврейского народа, это боль всего человечества, о которой нельзя забывать, чтобы случившееся никогда не повторилось. Накануне отмечающегося сегодня международного Дня памяти жертв Холокоста в Российском еврейском конгрессе (РЕК) вручили премии ”Хранитель памяти”.

Премия была утверждена РЕК в 2019 году. Она присуждается людям, вне зависимости от их национальности, вероисповедания и места жительства, внесшим значительный вклад в сохранение памяти о Холокосте. Вчера эти награды были вручены в шестой раз.

И.о. президента Российского еврейского конгресса Михаил Бройтман:

Это не день скорби, это день, контрой связан с надеждой, с освобождением. 10 лет назад мы начинали Неделю памяти, и в зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня их уже практически нет. Наша великая задача и особенная честь - передать память о Холокосте нашим детям, нашим внукам, передать эту память через поколения.

Светлая память всем жертвам Холокоста, светлая память всем тем, кто боролся и дал возможность тем, кто был освобожден, чтобы жить дальше

- Михаил Бройтман.

В рамках Недели памяти жертв Холокоста по всей России ежегодно проходят культурные, образовательные и мемориальные мероприятия. Дни проведения выбраны не случайно: 27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста.

В этот день в 1945 году Красная Армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц. Неделя памяти проводится, чтобы все помнили о крупнейшем геноциде в истории, жертвами которого стали 6 млн евреев - почти 60% еврейского населения Европы. В одном лишь Аушвице погибли 1 млн. 100 тыс человек, 90% которых были евреями.

Гостями церемонии стали многие известные деятели культуры, государственные деятели, раввины, дипломаты, бывшие узники лагерей и гетто.

Получивший награду руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков:

Хочу поблагодарить Российский еврейский конгресс, его руководство за то, что они приняли решение наградить меня. Я расцениваю это как высокую оценку работы органов исполнительной власти нашей столицы по сохранению исторической правды.

Сегодня 19:45 в домах по всей России на минуту погаснет свет, а на подоконниках зажгутся свечи. Это будет значить, что акция ”Свеча памяти” пришла в каждую семью, где помнят и скорбят о евреях, уничтоженных в аду Холокоста.