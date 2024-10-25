Пост 17 тамуза 2025: правила, история и запреты

На рассвете 13 июля у иудеев начнется пост в память о событиях, которые привели к разрушению Храма. Рассказываем, насколько строгий пост, сколько он продлится, чему предшествует, что можно и нельзя делать?

Что такое пост 17 тамуза?

Пост 17 тамуза, Шива-асар бе-таммуз или Семнадцатое тамуза - один из траурных дней, которые были увековечены для того, чтобы еврейский народ не забывал о событиях, результатом которых стало разрушение Храма - главного святилища и места, где иудеи поклонялись Богу. Традиционно считается, что этот день стал днём поста в год, когда произошло печальное событие, то есть в 70м году. 17 тамуза или четвертого месяца по еврейскому календарю, римские легионы под управлении генерала Тита разрушили стены Иерусалима, осада которого осуществлялась в рамках Первой Иудейской войны. Спустя три недели, 9 Ава, Иерусалимский Храм был разрушен.

Когда будет пост 17 тамуза?

В 2025 году пост 17 тамуза начнется на рассвете 13 июля и продлится до заката того же дня. 17 тамуза - однодневный пост, однако с него начинается трёхнедельный траурный период до 9 ава (в 2025 году - 2 августа), который называется Трёхнедельем или Бейн ХаМецарим. Этот период в иудейской традиции считается неудачным, поэтому в него как ашкенази, так и сефарды стараются не принимать важных решений и не делать больших дел.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие еще события вспоминают 17 тамуза?

Кроме разрушения стен Иерусалима римским генералом Титом, в этот день, согласно мишне, древнееврейскому религиозному и юридическому сборнику, произошло еще несколько трагических для иудеев событий:

Моисей, увидев, что народ его продолжает поклоняться золотому тельцу, идолу, отступив от Бога, разбил две каменные Скрижали с заповедями, которые Господь даровал ему на горе Синай. Во время осады Иерусалима вавилонянами в VI веке до н.э., после которой был разрушен Первый Храм, 17 тамуза у жителей города не осталось овец, для принесения ежедневной жертвы, тамида. Накануне восстания Бар-Кохбы против римлян во II веке, римский военачальник Апостом сжёг Тору в рамках гонений на евреев. В период Первого Храма (примерно в VI веке до н.э.) 17 тамуза в нем была установлена статуя идола.

Правила поста 17 тамуза

День 17 тамуза считается малым постом в иудаизме, поскольку он длится от рассвета до заката в течение одного дня, то есть меньше суток. Этот день предписывает соблюдение следующих правил:

отказ от пищи и воды в установленное время поста для всех здоровых взрослых. Беременным и кормящим женщинам можно не поститься.

Тем, кому поститься нельзя по состоянию здоровья, а также дети должны питаться просто, без излишеств;

во время утренней молитвы читаются покаянные тексты - слихот;

покаянная молитва ”Авину малкену” или ”Отче наш, Царь наш”, читается утром и днем;

из Торы читаются Книга Исход - отрывок про золотого тельца, и Книга пророка Исаии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нельзя делать в Семнадцатого тамуза?

День 17 тамуза траурный для еврейского народа, поэтому он предусматривает отказ от развлечений и увеселительных мероприятий, в том числе плавания. Принимать душ или ванну в этот день можно, как и носить кожаную обувь.

В чем суть поста 17 тамуза?

17 тамуза день, который предшествует трём неделям траура накануне еще одного поста - 9 ава, и время, когда иудеи стараются найти путь к покаянию, вспоминая ошибки и грехи предков, которые привели к великим бедам, в том числе к разрушению Храма и скитаниям еврейского народа. Можно сказать, что Семнадцатое тамуза - время подготовки к Бейн ХаМецарим, Трём неделям траура, во время которых запрещено проводить свадьбы, слушать музыку, покупать новую одежду, стричься и принимать участие в общественных мероприятиях.

Между тем 17 тамуза и Трехнеделье - время не только траура и скорби, но и надежды на то, что людям удастся найти пути и способы стать лучше, в том числе отказавшись от ненависти и осуждения, и увидеть восстановление Храма с приходом Мессии.