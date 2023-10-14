Покров 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

Сегодня православные христиане отмечают важный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Как появился праздник, когда и как его отмечают и в чем его важность - рассказываем в этом материале.

Когда Покров в 2024 году?

Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы каждый год отмечают 14 октября, что соответствует 1 октября по церковному юлианскому календарю. Праздник Покров не двунадесятый, то есть он не входит в 12 основных церковных торжеств, однако в православной традиции он характеризуется как ”великий праздник”, то есть посвященный особо почитаемому событию или иконе. В 2024 году Покров выпадает на понедельник, в этот день поста нет, соответственно, как и ограничений по питанию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Покров так называется?

Название праздник Покров получил в честь события, которое произошло в Константинополе, сегодняшнем Стамбуле или Царьграде, как его называли на Руси, в начале X века. В те времена Стамбул нередко был объектом нападений со стороны самых разных завоевателей, и приблизительно в 910 году Константинополь осаждали бедуины из Сирии - сарацины. Жители города собрались во Влахернской церкви, которая была настолько важной христианской святыней, что рядом с ней был построен императорский дворец, дабы помолиться о спасении города. Ночью молящимся, среди которых также был Андрей Юродивый, явилась Богородица вместе с ангелами и святыми и в знак защиты собравшихся и города простёрла над ними свой покров - накидку. Отсюда и название праздника - Покров Богородицы. К слову, после произошедшего чуда враги отступили и город, как и всего его жители, был спасен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что за праздник Покров Богородицы?

Согласно историческим церковным документам, в Константинополе Покров стали праздновать сразу же после произошедшего чуда, то есть в X веке, а на Руси - чуть позже, либо в XII, либо в XIV веке. Для православных христиан праздник Покров - это напоминание о том, что Богородица всегда рядом и покровительствует всем людям на земле, даря свою заботу и любовь.

Икона Покров Богородицы

В честь явления Богородицы во Влахернской церкви было написано множество икон, первые из которых на Руси появились примерно в середине XIII века. Как на сам праздник, Покров, так и иконе ”Покров Пресвятой Богородицы” молятся о защите, заступничестве, об исцелении, о мире, мудрости правителей, о здоровье и сохранении веры. Обращаться к Богородице на покров можно как через молитвы, так и своими словами, главное, чтобы обращение или просьба были искренними.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Покров?

В храмах и церквях на Покров проходят праздничные богослужения, обычно утром и вечером. Особые службы проводятся как в сам праздник, так и накануне, то есть в этом году, в воскресенье, 13 октября. Если в церковь на праздник сходить не получается, ничего страшного: поблагодарить Деву Марию за помощь и заступничество можно в любом месте, просто мысленно к ней обратившись.

Что такое Покров день?

Покров день - это народный праздник, который как и православный Покров, отмечается 14 октября. До того как этот день стал православным, на Руси он считался временем, когда осень встречается с зимой. В народной традиции название праздника - ”Покров” - имеет два значения:

в первом случае речь шла о первом снеге, который покрывал поля

во втором случае - о поре свадеб, которая начиналась с этого дня: незамужние девушки готовились к моменту, когда покроют голову, то есть станут женами.

Со временем народная и христианская традиция переплелись: славяне в этот день продолжали придерживаться древних традиций и при этом обращаться к Богородице за помощью и покровительством.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делали в Покров день на Руси?

К Покрову дню (1 октября по старому стилю) все сельскохозяйственные работы заканчивались, шла подготовка к зиме. В сам Покров день начинали топить дома. Хозяйки старались в этот день хорошо накормить домашний скот, чтобы он не голодал зимой. Также в этот день было принято готовить праздничное угощение и всячески веселиться. На Покров юноши приходили в гости к молодым девушкам на своего рода смотрины.

Почему в Покров нельзя ходить на кладбище?

Православная церковь не запрещает ходить на кладбище ни в один из дней года, однако народная традиция говорит о том, что на Покров усопших посещать нельзя. Дело в том, что на Руси на кладбище ходили перед Покровом - в Покровскую субботу, которая считалась днём поминовения усопших, а сам Покров день посвящали уже совсем другим делам.

Приметы на Покров день

Поскольку Покров день - праздник народный, к тому же связанный как с наступлением зимы, так и подготовкой к свадьбам, приметы этого дня соответствующие:

если ветер теплый в Покров день, то и зима будет теплой

если к Покрову дню журавли улетели, то скоро начнётся зима

та девушка, что первой поставит свечку на утренней службе, первой замуж выйдет

если листва на деревьях к Покрову дню не облетит, то зима будет суровой.