Почему «Оскар» уже не тот?

Александр Клемент

Почему прошедшая 3 марта церемония вручения премии «Оскар» навела обозревается «Вестника Кавказа» Александра Клемента на мысль, что событие, некогда приковывавшее внимание всех любителей кино, переродилось в подобие рекламной акции новомодных течений в области диетологии и спорных взглядов «звезд»?

В последнее время все чаще говорят о том, что на «Оскаре» процветает кумовство и нужные связи. Большинство фильмов-победителей не становятся бестселлерами: об одних забывают, другие предаются анафеме и лишь укрепляют во мнении о сильной предвзятости и коррумпированности награды американской киноакадемии.

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«Оскар» и пожары

Нынешняя церемония проходила на фоне недавно потушенных катастрофических пожаров в США, из-за которых дважды откладывали объявление номинантов. Часто Голливуд предсказывает грядущие катастрофы, у некоторых даже складывается мнение, что он и формирует эти катаклизмы. Но даже самые смелые кинематографические фантазии не могли предвосхитить пережитого в январские дни.

Несмотря на рекордное число зрителей, наблюдавших за церемонией на просторах интернета, в большей степени обсуждаются моменты, совершенно не связанные с непосредственно кинематографом.

«Оскар» и оземпик

Нет оживленных дискуссий по поводу качества того или иного фильма, содержания кинокартин, оценки игры актеров - всего того, что по идее должно составлять главную тему споров любителей кинематографа. Во главе угла - обсуждение провальных нарядов, внешний вид звезд и… оземпик. Прошедшую церемонию даже окрестили триумфом этого средства для диабетиков, которое используется для похудения. Результат этой «чудодейственной» таблетки можно увидеть на высохших телах «звезд».

Еще несколько лет назад мир моды и кино провозглашал эру принятия себя, а звезды доказывали, что красота не измеряется цифрами на весах. Но, похоже, борьба за инклюзивность в индустрии проиграна — селебрити массово отказываются от своих принципов в пользу «идеального» тела.

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут, что оземпик буквально стирает бодипозитив с лица Голливуда, а теперь стало очевидно: этот процесс уже не остановить. Несмотря на тревожные заявления врачей о побочных эффектах, «звезды», а с их легкой руки и обыватели, все чаще прибегают к препарату для диабетиков ради стремительного похудения.

«Оскар» без кино

Почему при обсуждении номинантов кинематографической премии на первый план выходят околокинематографические или вообще не имеющие к кино никакого отношения проблемы?

То ли качество фильмов настолько упало, что их даже не интересно обсуждать, то ли общество постепенно деградирует под влиянием подкидываемых ему суррогатных ценностей, то ли в мире сейчас каждый день происходят такие события, которые не оставляют места в головах даже для кинематографа.

Но главный вывод неутешителен: фильмов подобных «Унесенных ветром», «Крестному отцу», «Однажды в Америке», «Убить пересмешника», которые принесли заслуженную славу американскому кинематографу, мы не увидим еще долго.