Первая седмица Великого поста 2024: что нужно делать, как называется в народе и в чем ее важность?

Чему посвящена первая неделя Великого поста?
Первая неделя (шесть дней) Великого поста считается самой строгой, а ее основная тема - это покаяние. Поэтому в первые пять дней поста, по Иерусалимскому типикону (уставу), в православных церквях читается Великий канон (большая молитва) Андрея Критского. Канон Андрея Критского, богослова и святого VIII века в целом никак не связан с Великим постом, однако его тема - необходимость покаяться, пока есть время - коррелирует с тематикой первой седмицы Великого поста.
Верующим в первую неделю поста предписывается покаяться за все совершенные за последний год (с прошлой Пасхи) грехи и подготовить себя к преодолению соблазнов на духовном пути.
Как называется первый день Великого поста?
В народе первый день Великого поста называется Чистый понедельник. В этот день издревле запрещалось есть скоромную (животную) пищу, которая осталась после Масленицы, а хозяйки делали в доме тщательную уборку. Считалось, что как первый день поста, так и вся неделя, которая носит название Федоровой недели, посвящена очищению: многие ходили в баню, чтобы смыть с себя грехи, в том числе предыдущей масленичной недели. Молится в эту неделю полагалось великомученику Феодору Тирону.
Кто такой Феодор Тирон?
В субботу первой седмицы, которая в этом году выпадает на 23 марта православная церковь вспоминает великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон жил в конце III - начале IV века в Римской империи, на территории современной Турции. Он был легионером в римской армии и христианином, который погиб мученической смертью - его сожгли на костре. Его почитание церковью в первую седмицу связано с легендой, согласно которой, через 50 лет после своей гибели Тирон явился во сне Архиепископу Константинопольскому, чтобы предупредить его об опасности: по указу императора, в первую неделю поста вся постная пища на рынке была обрызгана кровью животных, которые приносились в жертву языческим богам. Феодор Тирон велел Архиепископу сообщить об этом христианам. Еду с рынка он предложил заменить вареной на меду пшеницей - коливом.
Освящение колива
В первую пятницу Великого поста, накануне дня памяти великомученика Феодора Тирона, на вечерней службе в церквях проходит обряд под названием ”освящение колива”. Освященное коливо благословляется и раздается прихожанам как поддержка на их пути соблюдения поста.
Что можно есть в первую седмицу?
Церковные правила в отношении питания в Великий пост достаточно строги, особенно в первую седмицу:
- в понедельник есть запрещено
- во вторник и четверг можно есть вареную пищу, приготовленную без масла
- среда и пятница - дни сухоядения, то есть употреблять можно только те продукты, которые не подверглись термической обработке
- в субботу разрешается употреблять в пищу постное (растительное масло).
Таким строгим правилам следуют в основном в монастырях, а также те, кто уже не в первый раз постится.
Обычные люди (миряне) зачастую не отказываются от растительного масла, а также фактически не практикуют сухоядение. Если кратко, в пост можно есть все, кроме:
- мяса и мясных продуктов (сосиски, например, или колбаса)
- рыбы (кроме дней Благовещения и Вербного Воскресенья)
- яиц
- молока.
Если вы решили держать пост с соблюдением этих правил, следует также обращать внимание на состав продуктов, которую вы покупаете: нередко в готовых продуктах, даже которые кажутся на первый взгляд постными, содержатся животные жиры.
- ВАЖНО: Богословы, священнослужители и врачи не рекомендуют усердствовать с соблюдением поста тем, для кого он может быть опасен с медицинской точки зрения.
Как начать пост?
Начинать пост в первую седмицу нужно с осторожностью, чтобы не навредить организму. Для этого следует придерживаться простых правил:
- распланируйте приемы пищи и заранее составьте меню
- пейте побольше воды, чтобы избежать обезвоживания
- снизьте физическую нагрузку, если чувствуете, что вам не хватает энергии.
Первая седмица поста - важное время, предписывающее отказ от прихотей, умеренность в развлечениях, признание собственных ошибок, а также искреннее раскаяние. Это довольно непросто, но не стоит отчаиваться, если не все получается сразу, ведь, согласно христианскому вероучению, Господь принимает всех.
Придите ко Мне все вы, усталые и обремененные, и Я дам вам отдых
- Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28.