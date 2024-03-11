Вестник Кавказа

Первая седмица Великого поста 2024: что нужно делать, как называется в народе и в чем ее важность?

Екатерина Винник
Первая седмица Великого поста 2024: что нужно делать, как называется в народе и в чем ее важность?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Седмица в православном календаре - это название недели, то есть семидневного периода времени. В православии седмица начинается не с понедельника, а с воскресенья. Воскресенье в богослужении носит название ”неделя”. Первая седмица Четыредесятницы (сорока дней поста) длится не семь, а шесть дней, с 18 по 23 марта, до первой недели (воскресенья) поста. 

Чему посвящена первая неделя Великого поста?

Первая неделя (шесть дней) Великого поста считается самой строгой, а ее основная тема - это покаяние. Поэтому в первые пять дней поста, по Иерусалимскому типикону (уставу), в православных церквях читается Великий канон (большая молитва) Андрея Критского. Канон Андрея Критского, богослова и святого VIII века в целом никак не связан с Великим постом, однако его тема - необходимость покаяться, пока есть время - коррелирует с тематикой первой седмицы Великого поста. 

Верующим в первую неделю поста предписывается покаяться за все совершенные за последний год (с прошлой Пасхи) грехи и подготовить себя к преодолению соблазнов на духовном пути. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется первый день Великого поста?

В народе первый день Великого поста называется Чистый понедельник. В этот день издревле запрещалось есть скоромную (животную) пищу, которая осталась после Масленицы, а хозяйки делали в доме тщательную уборку. Считалось, что как первый день поста, так и вся неделя, которая носит название Федоровой недели, посвящена очищению: многие ходили в баню, чтобы смыть с себя грехи, в том числе предыдущей масленичной недели. Молится в эту неделю полагалось великомученику Феодору Тирону.

Кто такой Феодор Тирон?

В субботу первой седмицы, которая в этом году выпадает на 23 марта православная церковь вспоминает великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон жил в конце III - начале IV века в Римской империи, на территории современной Турции. Он был легионером в римской армии и христианином, который погиб мученической смертью - его сожгли на костре. Его почитание церковью в первую седмицу связано с легендой, согласно которой, через 50 лет после своей гибели Тирон явился во сне Архиепископу Константинопольскому, чтобы предупредить его об опасности: по указу императора, в первую неделю поста вся постная пища на рынке была обрызгана кровью животных, которые приносились в жертву языческим богам. Феодор Тирон велел Архиепископу сообщить об этом христианам. Еду с рынка он предложил заменить вареной на меду пшеницей - коливом.

 

Освящение колива 

В первую пятницу Великого поста, накануне дня памяти великомученика Феодора Тирона, на вечерней службе в церквях проходит обряд под названием ”освящение колива”. Освященное коливо благословляется и раздается прихожанам как поддержка на их пути соблюдения поста. 

 

Что можно есть  в первую седмицу?

Церковные правила в отношении питания в Великий пост достаточно строги, особенно в первую седмицу: 

  • в понедельник есть запрещено 
  • во вторник и четверг можно есть вареную пищу, приготовленную без масла 
  • среда и пятница - дни сухоядения, то есть употреблять можно только те продукты, которые не подверглись термической обработке
  • в субботу разрешается употреблять в пищу постное (растительное масло).
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким строгим правилам следуют в основном в монастырях, а также те, кто уже не в первый раз постится. 

Обычные люди (миряне) зачастую не отказываются от растительного масла, а также фактически не практикуют сухоядение. Если кратко, в пост можно есть все, кроме: 

  • мяса и мясных продуктов (сосиски, например, или колбаса)
  • рыбы (кроме дней Благовещения и Вербного Воскресенья) 
  • яиц 
  • молока. 

Если вы решили держать пост с соблюдением этих правил, следует также обращать внимание на состав продуктов, которую вы покупаете: нередко в готовых продуктах, даже которые кажутся на первый взгляд постными, содержатся животные жиры. 

  • ВАЖНО: Богословы, священнослужители и врачи не рекомендуют усердствовать с соблюдением поста тем, для кого он может быть опасен с медицинской точки зрения. 
Вода с лимоном
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как начать пост?

Начинать пост в первую седмицу нужно с осторожностью, чтобы не навредить организму. Для этого следует придерживаться простых правил: 

  • распланируйте приемы пищи и заранее составьте меню 
  • пейте побольше воды, чтобы избежать обезвоживания 
  • снизьте физическую нагрузку, если чувствуете, что вам не хватает энергии. 

Первая седмица поста - важное время, предписывающее отказ от прихотей, умеренность в развлечениях, признание собственных ошибок, а также искреннее раскаяние. Это довольно непросто, но не стоит отчаиваться, если не все получается сразу, ведь, согласно христианскому вероучению, Господь принимает всех.

Придите ко Мне все вы, усталые и обремененные, и Я дам вам отдых

- Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28.

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