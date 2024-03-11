Первая седмица Великого поста 2024: что нужно делать, как называется в народе и в чем ее важность?

Седмица в православном календаре - это название недели, то есть семидневного периода времени. В православии седмица начинается не с понедельника, а с воскресенья. Воскресенье в богослужении носит название ”неделя”. Первая седмица Четыредесятницы (сорока дней поста) длится не семь, а шесть дней, с 18 по 23 марта, до первой недели (воскресенья) поста.

Чему посвящена первая неделя Великого поста?

Первая неделя (шесть дней) Великого поста считается самой строгой, а ее основная тема - это покаяние. Поэтому в первые пять дней поста, по Иерусалимскому типикону (уставу), в православных церквях читается Великий канон (большая молитва) Андрея Критского. Канон Андрея Критского, богослова и святого VIII века в целом никак не связан с Великим постом, однако его тема - необходимость покаяться, пока есть время - коррелирует с тематикой первой седмицы Великого поста.

Верующим в первую неделю поста предписывается покаяться за все совершенные за последний год (с прошлой Пасхи) грехи и подготовить себя к преодолению соблазнов на духовном пути.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется первый день Великого поста?

В народе первый день Великого поста называется Чистый понедельник. В этот день издревле запрещалось есть скоромную (животную) пищу, которая осталась после Масленицы, а хозяйки делали в доме тщательную уборку. Считалось, что как первый день поста, так и вся неделя, которая носит название Федоровой недели, посвящена очищению: многие ходили в баню, чтобы смыть с себя грехи, в том числе предыдущей масленичной недели. Молится в эту неделю полагалось великомученику Феодору Тирону.

Кто такой Феодор Тирон?

В субботу первой седмицы, которая в этом году выпадает на 23 марта православная церковь вспоминает великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон жил в конце III - начале IV века в Римской империи, на территории современной Турции. Он был легионером в римской армии и христианином, который погиб мученической смертью - его сожгли на костре. Его почитание церковью в первую седмицу связано с легендой, согласно которой, через 50 лет после своей гибели Тирон явился во сне Архиепископу Константинопольскому, чтобы предупредить его об опасности: по указу императора, в первую неделю поста вся постная пища на рынке была обрызгана кровью животных, которые приносились в жертву языческим богам. Феодор Тирон велел Архиепископу сообщить об этом христианам. Еду с рынка он предложил заменить вареной на меду пшеницей - коливом.

Освящение колива

В первую пятницу Великого поста, накануне дня памяти великомученика Феодора Тирона, на вечерней службе в церквях проходит обряд под названием ”освящение колива”. Освященное коливо благословляется и раздается прихожанам как поддержка на их пути соблюдения поста.

Что можно есть в первую седмицу?

Церковные правила в отношении питания в Великий пост достаточно строги, особенно в первую седмицу:

в понедельник есть запрещено

есть запрещено во вторник и четверг можно есть вареную пищу, приготовленную без масла

можно есть вареную пищу, приготовленную без масла среда и пятница - дни сухоядения, то есть употреблять можно только те продукты, которые не подверглись термической обработке

- дни сухоядения, то есть употреблять можно только те продукты, которые не подверглись термической обработке в субботу разрешается употреблять в пищу постное (растительное масло).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким строгим правилам следуют в основном в монастырях, а также те, кто уже не в первый раз постится.

Обычные люди (миряне) зачастую не отказываются от растительного масла, а также фактически не практикуют сухоядение. Если кратко, в пост можно есть все, кроме:

мяса и мясных продуктов (сосиски, например, или колбаса)

рыбы (кроме дней Благовещения и Вербного Воскресенья)

яиц

молока.

Если вы решили держать пост с соблюдением этих правил, следует также обращать внимание на состав продуктов, которую вы покупаете: нередко в готовых продуктах, даже которые кажутся на первый взгляд постными, содержатся животные жиры.

ВАЖНО: Богословы, священнослужители и врачи не рекомендуют усердствовать с соблюдением поста тем, для кого он может быть опасен с медицинской точки зрения.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как начать пост?

Начинать пост в первую седмицу нужно с осторожностью, чтобы не навредить организму. Для этого следует придерживаться простых правил:

распланируйте приемы пищи и заранее составьте меню

пейте побольше воды, чтобы избежать обезвоживания

снизьте физическую нагрузку, если чувствуете, что вам не хватает энергии.

Первая седмица поста - важное время, предписывающее отказ от прихотей, умеренность в развлечениях, признание собственных ошибок, а также искреннее раскаяние. Это довольно непросто, но не стоит отчаиваться, если не все получается сразу, ведь, согласно христианскому вероучению, Господь принимает всех.

Придите ко Мне все вы, усталые и обремененные, и Я дам вам отдых

- Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28.