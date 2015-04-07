Персидский маршрут ленд-лиза: почему его выбрали, как он работал?

С началом Великой Отечественной войны остро встала проблема поставок грузов из Великобритании и США для Советской армии. В канун 80-летия Победы вспомним, как ее ковали ее на горных перевалах Восточной Персии, трассах Джульфа-Орджоникидзе и Тегеран-Астара-Баку.

Наиболее коротким и быстрым (около двух недель), но крайне опасным был Северный маршрут, по которому караваны судов шли в Мурманск, Архангельск и Молотовск (Северодвинск). После трагической истории каравана PQ-17, когда в результате ошибок командования кораблей сопровождения было потеряно 22 транспорта, особую актуальность приобрели альтернативные маршруты снабжения.

Тихоокеанский маршрут с западного побережья США был продолжительным по времени, но представлялся более безопасным. СССР не вступал до 1945 года в войну с Японией, поэтому все перевозки шли на отечественных судах. Грузы направлялись во Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Магадан, а затем через Транссиб доставлялись в центр страны.

После разгрома каравана PQ-17 арктические конвои на некоторое время значительно сокращают объемы перевозок. С февраля по ноябрь 1943 года конвои через северные моря вообще не проводились, и союзники предпочитали использовать третий маршрут поставок – южный или персидский, обладавший важным преимуществом – всесезонностью.

Что тогда происходило в Иране?

Ситуация в Иране накануне Второй мировой войны была крайне сложной и противоречивой. Значительная часть окружения шаха придерживалась прогерманских взглядов. Сам Реза Пехлеви рассматривался союзниками как сторонник Германии, допускался даже вариант, при котором Иран нападет на СССР. При этом сын шаха Мохаммед, а также некоторые высокопоставленные офицеры ориентировались на Британию. Но сыну шаха было только 22 года, а внутриполитическая обстановка усугублялась активными действиями германских агентов и слабым контролем со стороны центральных властей за отдельными провинциями.

Транзит грузов через территорию Ирана в советские республики Закавказья и Туркменскую ССР оценивался союзниками как потенциально эффективный вариант, с поправкой на низкое качество путей сообщения, возможность диверсий на маршрутах следования (летом 1941 года в Тегеране побывал глава абвера адмирал Канарис) и непоследовательную позицию Реза-шаха.

Последний вопрос был решен в силовой логике Черчилля, который резко негативно оценивал действия шаха и полагал, что пока он находится у власти, существует прямая угроза для союзников. Для британского премьера принципиально важным был вопрос обеспечения безопасности нефтяных месторождений на территории Ирана и в приграничных районах Ирака. Никто не мог гарантировать, что при наличии значительного числа немецких граждан и им сочувствующих под ударом не окажется нефтяная инфраструктура региона.

25 августа 1941 года СССР направил Ирану ноту, в которой говорилось, что Советский Союз намерен воспользоваться пунктами 5 и 6 Договора между Советской Россией и Ираном от 1921 года, позволяющими ввести войска в Иран в случае возникновения военной угрозы. Операция "Согласие" в августе-сентябре 1941 привела к тому, что советские и британские войска вступили на территорию Ирана. Шах передал бразды правления Мохаммеду Реза Пехлеви и был отправлен в фактическую ссылку на территорию Южно-Африканского Союза. Из страны были высланы все немецкие граждане.

С этого момента начинает действовать южный маршрут поставок. Транспортные суда шли из американских портов, огибая Африку в порты Персидского залива Басру и Буширу, более двух месяцев. Основные сухопутные маршруты вели из портов в Тегеран, а затем грузы направлялись по линии Тегеран — Ашхабад или Тегеран — Астара - Баку. Железнодорожные перевозки осуществлялись по Трансиранской железной дороге. В морские перевозки были вовлечены суда Каспийской флотилии.

Для поставки автомашин в феврале 1942 года был освоен путь из северных портов Персидского залива через Ширазский проход в горах Загрос в Иранский Азербайджан. Дорога шла через высокогорные перевалы и вела на территорию СССР через Джульфу - пункт на границе Ирана и Нахичеванской АССР. Дальнейшая перегонка машин шла по маршруту: Джульфа — Ереван — Казах — Тбилиси — Орджоникидзе. Отметим, что на начальном этапе функционирования коридора рейс с юга Ирана (Хорремшехр) к границам СССР (общей протяженностью около 2000 км), занимал более 30 суток.

Проблемы Персидского маршрута

Ключевой проблемой маршрута было состояние дорог. По свидетельству участников перевозок, на горных дорогах существовала постоянная угроза падений в пропасть; постоянные поломки машин приводили к потере времени и грузов. До начала 1942 года никак не удавалось кардинально увеличить объемы перевозимых материалов.

С подключением американских специалистов рассчитывали на ускорение сроков проведения ремонтных работ, но и по этому вопросу быстрого продвижения добиться не удалось. Западные партнеры предпочитали просто выкидывать вышедшие из строя автомобили. Уже после окончания войны можно было наблюдать целые автомобильные "кладбища" по линии Персидского маршрута. Советским специалистам пришлось самостоятельно налаживать практически всю систему обеспечения перевозок.

Головной боли добавляли случаи бандитизма, особенно в отдаленных провинциях. Вопрос безопасности в подобных условиях был далеко не на последнем месте. В этом вопросе советские солдаты впервые тесно соприкоснулись с гуркхами, солдатами Служебного корпуса королевской индийской армии. Несколько из них в дальнейшем были награждены орденами Красной Звезды и Александра Невского.

Что возили по Персидскому маршруту?

Одним из главных грузов, проходивших по персидскому маршруту, были "студебекеры", легендарные военные грузовики Studebaker US6. Именно на шасси этой машины с весны 1942 года комплектовались знаменитые "Катюши", установки полевой реактивной артиллерии (до этого на базе грузового автомобиля ЗИС-6). Из 400 тыс. автомобилей, поставленных за годы войны из США, половина была получена через территорию Ирана. Общая доля грузов, поставленных по ленд-лизу за годы войны через Персидский маршрут, составила почти 24%. Большие объемы обеспечивал только тихоокеанский маршрут.