Пятая Седмица и четвертая  неделя Великого поста 2024

Предпоследняя Седмица сорокодесятницы начинается 14 апреля. Большая часть Великого поста уже пройдена, и впереди три важные недели, которые ведут всех верующих к празднику Великой Пасхи. Чем важна пятая Седмица и чему посвящено четвертое воскресенье Пасхального поста - рассказываем в этом материале.

Когда начинается пятая Седмица Великого поста

Пятая Седмица поста начнется 14 апреля, в воскресенье, и продлится до субботы 20 апреля. Пятая Седмица - предпоследняя в четыредесятнице, охватывающей 40 дней поста, который длится 48 дней. В целом вся неделя посвящена раскаянию и аскетизму. Нередко в эту неделю в храмах и церквях проводится таинство соборования. В среду вечером на пятой Седмице совершается служба под названием Мариино стояние, а суббота носит название Похвала Пресвятой Богородицы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Четвертая неделя Великого поста

Четвёртая неделя, то есть воскресенье Великого поста 2024 года приходится на 14 апреля. В четвертую неделю поста отмечается день памяти Преподобного Иоанна Лествичника, богослова и философа, жившего в VI-VII веках, и бывшего настоятелем Синайского монастыря. Иоанн Лествичник написал важный богословский труд, который называется Лествица. Влияние Иоанна Лествичника на ранних христиан было настолько велико, что один из его учеников назвал его ”новым Моисеем”. Преподобный Иоанн Лествичник, о жизни которого известно крайне мало, почитается в России: одна из церквей начала XVI века, расположенная в Московском Кремле, носит имя Иоанна Лествичника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Лествица?

Лествица (то есть ”лестница”) - это труд Иоанна Лествичника, который он изначально написал как руководство для монахов Синайского монастыря, однако совсем скоро он стал одним из самых читаемых и уважаемых произведений среди византийского духовенства. Лествица представляет собой книгу наставлений, рассказывающую о том, как возвысить тело и душу, тем самым став ближе к Богу, посредством аскетических добродетелей. В Лестнице каждая глава - это ступень, которая соответствует определённой духовной практике. В ”лестнице” тридцать ступеней - аналогия с возрастом Христа, когда он принял крещение. Первые 7 ступеней Лествицы касаются добродетелей, которые нужны для ведения аскетического образа жизни, следующие 19 посвящены тому, как преодолеть пороки, заключительные четыре описывают высшие добродетели, самая главная из которых - любовь. В Великий пост верующие нередко читают Лествицу, чтобы укрепиться в вере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть в пятую неделю Великого поста?

Пятая неделя Великого поста с точки зрения питания немного легче, чем предыдущая седмица:

в воскресенье, субботу, среду и четверг разрешается употребление постной пищи с добавлением или приготовленной на растительном масле

вторник - день, когда можно есть горячую пищу, но без масла

понедельник и пятница - это дни, когда предпочтительно сухоядение.

Как и в предыдущие четыре недели поста, в пятую неделю нельзя употреблять продукты мясные, молочные, а также рыбу. В дни сухоядения можно есть овощи, фрукты, пить компоты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мариино стояние

Один из важных дней поста приходится на пятую Седмицу: в среду в церквях и храмах проходит служба под названием Мариино стояние. В 2024 году Мариино стояние приходится на 17 апреля. В эту вечернюю службу, которая длится не менее двух часов, а иногда и четыре, читается Великий канон Андрея Критского, посвящённый покаянию и осознанию того, что Господь есть спасение. Помимо Великого покаянного канона на службе также читается Житие преподобной Марии Египетской, которая более сорока лет провела в пустыне после того, как покаялась в своих грехах. По имени Марии Египетской служба, которая совершается в среду пятой недели поста, носит название ”Мариино стояние”.

Суббота Акафиста 2024

Суббота пятой Седмицы Великого поста - праздник Суббота Акафиста, второе название которого Похвала Пресвятой Богородицы. Праздник был утвержден в IX веке в честь Пресвятой Девы Марии, которая считалась покровительницей Константинополя (так назывался Стамбул в Византийский период), и неоднократно спасала город от нашествия захватчиков. Впервые акафист - благодарственное пение - Богородицы был прочитан во Влахернской церкви Константинополя, куда однажды явилась Дева Мария. Акафист Богородице читается всего один раз в год - в пятницу, накануне праздника Суббота Акафиста.