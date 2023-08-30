Пять мечей, вошедших в историю: Экскалибур, Зульфикар, Жуайез...

Мечи с незапамятных времен вплоть до конца Второй мировой войны оставались одним из самых популярных видов оружия в мире. О пяти легендарных мечах рассказываем в этом материале.

Меч короля Артура

Нет меча более известного в мире, чем Экскалибур - меч короля Артура. Согласно легенде, Экскалибур, наделенный волшебной силой, был дарован Королю Артуру Владычицей Озера. Чтобы получить меч, Артуру сперва нужно было вытащить его из камня. Считалось, что тот, кто владеет Экскалибуром, непобедим в бою. Существовал ли король Артур - доподлинно неизвестно, хотя некоторые историки считают, что он правил территорией Британии в VI веке. Легендарный меч короля Артура на самом деле не существует или еще не найден, хотя время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что Экскалибур, наконец обнаружен.

Меч Пророка

У Пророка Мухаммеда было несколько мечей, но самый известный из них меч Зульфикар. Считается, что Зульфикар представлял собой ятаган (изогнутый меч) с раздвоенным концом. По легенде, в одной из битв пророк Мухаммед попросил Бога даровать ему меч. После того как меч появился в руках у Мухаммеда, пророк передал его своему соратнику - Али ибн Абу Талибу. Меч Зульфикар стал одним из символов ислама, его часто изображали на флагах мусульманских государств. Надпись ”Нет героя, кроме Али, нет меча, кроме Зульфикара” нередко наносилась на исламские талисманы. Где сегодня находится Зульфикар неизвестно. По одной из легенд, Али ибн Абу Талиб велел своим сыновьям выбросить меч в море.

Меч Карла Великого

Средневековый меч Жуайез (”Радостный”) принадлежал Карлу Великому, королю франков, который считается Отцом Европы, поскольку он заложил основу западноевропейской цивилизации. По легенде, меч Жуайез был выкован из Копья Лонгина, которым римский легионер проткнул ребра уже мертвого Иисуса. Считалось, что тот, кто обладает Жуайезом, неуязвим в битвах и перед ядами. В одном из сражений Карл Великий, потеряв Жуайез, пообещал награду тому, кто найдет его меч. Когда один из рыцарей отыскал оружие короля, тот воткнул его в землю, заявив, что отныне эта земля принадлежит рыцарю-спасителю. Считается, что именно так французская коммуна Жуайез получила свое название. Меч Жуайез использовался для коронации французский королей, а сегодня выставляется в Лувре.

Японский меч катана

Знаменитые на весь мир японские мечи были неотъемлемым атрибутом образа самурая на протяжении многих веков. Катана самурая представляет собой изогнутый клинок с одним лезвием. Слово ”катана” означает ”одна сторона”. Самая известная (и пропавшая) катана в мире - Хондзе Масамунэ, выкованная мастером Масамунэ, жившим в XIII-XIV вв. Однажды этот меч принадлежал Токугава Иэясу - первому сегуну Токугава. Мечом владел клан Токугава до конца Второй мировой войны. После оккупации Японии США все японские семьи обязаны были сдать свое оружие, в том числе и древние самурайские мечи. Семья Токугава отдала американским властям 14 катан, включая Хондзе Масамунэ. Дальнейшая судьба меча неизвестна.

Меч Сталинграда

В 1943 году перед началом Тегеранской конференции британский премьер Уинстон Черчилль вручил советскому лидеру Иосифу Сталину Меч Сталинграда. Церемониальный меч был выкован по приказу короля Георга VI в знак уважения жителям Сталинграда, давшим отпор нацистским захватчикам. Эскиз Меча Сталинграда выполнил профессор изящных искусств Реджинальд Глидоу из Оксфордского университета, одобрил его лично британский монарх. На клинке выгравирована надпись:

Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от Короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа.

Меч был преподнесен как символ союзнических отношений Лондона и Москвы в годы Второй мировой войны. Сегодня меч Сталинграда один из экспонатов волгоградского музея ”Сталинградская битва”.