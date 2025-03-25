Пасха и Песах: в чем отличия и как связаны?

Каждую весну православные и иудеи отмечают два важных религиозных праздника - Пасху и Песах. Зачастую их считают одним и тем же событием, но это не так. Как связаны Пасха и Песах, в чем их отличия?

В народе Песах называют Еврейской Пасхой. Чаще всего это происходит из-за схожего названия и близости дат празднования. Но православная Пасха и иудейский Песах отличаются многим - символикой, происхождением и традициями.

Песах и Пасха в 2025 году

Иудеи по всему миру в 2025 году отмечают Песах с 12 по 20 апреля. Православная Пасха выпадает на 20 апреля.

То есть, иудейский праздник длится не один день, как православный, а целую неделю, и заканчивается в один день с датой Пасхи. Это связано с тем, что способ исчисления даты значительно отличается. Также было установлено, что Пасха должна наступать строго после Песаха, чтобы соблюсти историческую точность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасха и Песах – различия

Несмотря на созвучные названия, два важных религиозных праздника имеют значительные отличия. Это не просто традиционные торжества, которые проводят с большим размахом. За этими праздниками скрывается древняя история и глубокий сакральный смысл. Изучая их происхождение, можно увидеть не только различие культур, но и формирование религиозных традиций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История происхождения Пасхи и Песаха

Песах считается праздником в честь рождения еврейского народа. Евреи поселились в Египте и спустя время стали рабами египтян. Рабство длилось две сотни лет. Чтобы спасти иудеев, Бог послал египетскому народу бедствия. Но несмотря на то, что египтяне потеряли скот и свой урожай, правитель не согласился отпустить евреев. Тогда Бог наслал самую страшную кару – смерть всех первенцев египетского народа, а перед этим велел Моисею двери иудейских домов пометить кровью ягнят, чтобы казнь обошла евреев. После этого Моисей смог вывести еврейский народ из египетского рабства.

Из Евангелия известно, что Тайная вечера перед распятием Иисуса Христа происходила во время Песаха. Затем было предательство Иуды, суд Пилата, распятие на кресте и воскресение. Именно воскресение Иисуса Христа из мертвых и празднуют православные во время Пасхи. Таким образом, это праздник возрождения и победы жизни над смертью. Православные и иудейские традиции требует соблюдения последовательности, то есть Песах должен предшествовать Пасхе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как рассчитывают даты праздников

Согласно еврейскому календарю, первый весенний месяц называется нисан. Он соответствует марту-апрелю. Самая страшная божественная кара для египтян свершилась с 14 на 15 нисана. Это дата начала иудейского Песаха. Время начала празднования торжества исчисляется не по григорианскому или юлианскому, а по лунному календарю, в котором 354 дня, то есть, на 11 меньше, чем в солнечном.

Дата Пасхи рассчитывается по особой методике – пасхалии. Этот принцип был утвержден в 325 году на соборе в Никее. Было принято, что дата празднования Пасхи не будет зависеть от Песаха, но при этом каждый год иудейский праздник отмечается первым.

Пасха выпадает на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Также этот день должен строго выпадать на полнолуние. Согласно Евангелию, Иисус был распят, когда померкло солнце.

В 2025 году православные, католики и большая часть протестантов отметят Пасху одновременно. Такое событие происходит нечасто.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции Пасхи и Песаха

Как известно, Иисус Христос был евреем и Пасха – это часть еврейской традиции. Праздник не возник из пустоты, и некоторые обычая двух торжеств переплелись между собой.

Например, Песах и Пасху отмечают праздничной трапезой. На столах обычно присутствуют блюда, которые имеют символическое значение. У иудеев это маца и марор (горькая зелень), у православных – куличи, творожная пасха и окрашенные яйца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готовясь к празднику, евреи выбрасывают старые вещи и очищают пространство. У православных перед Пасхой есть специальный день, когда хозяйки занимаются уборкой – Чистый четверг. В этот день также принято наводить чистоту в своем жилище.

Также, как и во время празднования Пасхи, во время Песаха нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, нельзя мыть полы, заниматься садовыми работами, стричься и бриться.

Вечер, когда Песах отмечается торжественным ужином, называется Седер. При этом иудеи пьют традиционные 4 бокала вина, которые символизируют освобождение. Православные также могут пить вино, но только красное, как символ Христовой крови.

На Пасху верующие могут порадовать себя многими блюдами после окончания одного из самых строгих постов - Великого поста.

Еще одна традиция, которая объединяет Песах и Пасху – это время, которое нужно обязательно провести в кругу семьи и обмениваться теплыми поздравлениями.

При этом в качестве поздравления иудеи говорят - «Хаг Песах самеах!», что означает «Счастливого праздника Песах». Православные в день Пасхи приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе!».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Песах называют Еврейской Пасхой?

Чаще всего происходит путаница между Пасхой и Песахом из-за созвучных названий и потому что эти два праздника отмечаются весной. При этом «Песах» с древнееврейского означает «миновать» или «проходить мимо». Это связано с тем, что Бог прошел мимо домов иудеев, во время египетской казни. А слово «Пасха» заимствовано из греческого, в котором оно восходит все к тому же еврейскому слову «Песах».