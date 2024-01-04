От Баку до Флоренции: география скульптора Айдына Зейналова

Работы скульптора Айдына Зейналова установлены в разных странах, его героями часто становятся знаменитые композиторы, писатели и поэты. Расскажем, где прошло детство Зейналова, где и у кого он учился, в каких городах есть его скульптурные работы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"На

Путь в искусство

Айдын Зейналов родился в Москве в семье дипломата-арабиста. Его детство прошло в арабских странах, где работал отец, а летом семья часто приезжала в Азербайджан.

Лучшие воспоминания детства у меня связаны с поездками к бабушке – она жила недалеко от Губы. Это были самые счастливые дни в моей жизни

– Зейналов.

В 13 лет Айдын вернулся в Россию и поступил в Московский академический художественный лицей Российской академии художеств: сомнений в выборе профессии у подростка не было – лепкой он увлекался с раннего детства. В 2002 году Зейналов окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, в мастерской скульптуры учился у Александра Рукавишникова; потом занимался в творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств под руководством Владимира Цигаля. Кроме того, Зейналов окончил факультет "Дизайн архитектурной среды" Московского архитектурного института, аспирантуру научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств при РАХ. Объектом его научного исследования было культовое зодчество Азербайджана, в 2011 году Зейналов защитил диссертацию на тему "Мечеть Апшеронского полуострова. История и современность" и стал кандидатом искусствоведения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Его работы представлены в Московском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее, дворце Медичи и Галерее Академии во Флоренции, итальянском Музее современного искусства, других музейных и частных коллекциях в разных странах, монументальные скульптуры установлены в России и других странах.

Работы Зейналова в Москве

В октябре 2019 года в атриуме Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино в Москве был открыт памятник азербайджанскому поэту Имадеддину Насими, созданный Зейналовым. По словам скульптора, он "с радостью откликнулся на предложение", поступившее от Фонда Гейдара Алиева:

Я сказал, что сделаю подарок, потому что для меня это честь и радость. Я вдохновлялся жизнью и творчеством поэта, когда создавал бюст, а также его мыслями.

В ноябре того же года в Москве состоялось открытие памятника дирижеру, композитору и педагогу Михаилу Ипполитову-Иванову. Монумент был установлен рядом с Музыкально-педагогическим институтом, который носит его имя.

Я был вдохновлен его произведениями, слушал его музыку в мастерской, с удовольствием работал над его образом

– скульптор.

Открытие памятника стало началом торжеств в честь 160-летия композитора и 100-летия Музыкально-педагогического института. В год двойного юбилея была введена новая номинация международной премии имени Ипполитова-Иванова – "Союз муз", и Зейналов стал одним из первых лауреатов.

Работы Зейналова в Италии

В 2015 году в городе Монтекатини Терме был установлен созданный Зейналовым памятник Джузеппе Верди, а годом позже – монумент Джакомо Пуччини. В 2019-ом в городе Специя открыли памятник Рихарду Вагнеру, такой же памятник появился в побратиме Специи – Байрейте. Этот баварский город знаменит ежегодным музыкальным фестивалем, который в 1872 году основал сам композитор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сентябре 2021 года в Российской государственной библиотеке в Москве прошла презентация скульптурной композиции "Мечта Данте", она была приурочена к 700-летней годовщине смерти итальянского поэта.

Я ориентировался на произведение, которое знает каждый в мире, – на ”Божественную комедию”. Сюжеты из ада, из рая. Вихрь происшествий, который кружил в сознании Данте, в его душе. Мне хотелось создать тот мир бесконечных воплей, криков, радости, размышлений, страданий и всего того, что он пытался воплотить в своем произведении.

- Зейналов.

После презентации скульптурный портрет Данте отправился во Флоренцию, на родину поэта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В декабре того же года во Флоренции появилась еще одна работа скульптора – памятник Федору Достоевскому. Его открытие прошло в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя, и выбор места неслучаен: во Флоренции Достоевский жил в августе 1862 года, а также с декабря 1868 по август 1869 года, а в январе 1869-го закончил работу над романом "Идиот".

Работа Зейналова в Баку

Надгробный памятник Рустаму Ибрагимбекову стал первой работой Зейналова, установленной в Баку. По словам скульптора, он стал "результатом совместного творчества" с детьми писателя – Фатимой и Фуадом:

Хотелось, чтобы это была современная, разносторонняя, открытая, перспективная работа. Мы не хотели ограничиваться классикой или академизмом

– скульптор.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Работу он начал в августе 2022 года, а 10 марта 2023 года, в первую годовщину смерти писателя, памятник был открыт на его могиле на Аллее почетного захоронения.

Новые работы Зейналова

Среди новых проектов академика РАХ и Флорентийской академии изящных искусств – памятник Узеиру Гаджибекову в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Церемония закладки камня состоялась в январе 2022 года в сквере, который носит имя композитора. Место будущего памятника выбрано неслучайно: именно в Петербурге летом 1913 года Гаджибеков завершил работу над опереттой "Аршин мал алан", в этом городе он учился в консерватории. По замыслу скульптора, фигура композитора, стул и ниспадающая драпировка будут выполнены из бронзы, а на гранитном постаменте будут изображены стилизованные рельефы музыкальных инструментов.

Архитектурно-скульптурное решение монумента представляет собой скульптурную композицию, изображающую образ мыслителя, композитора, философа, человека, пронизанного искусством, музыкой, человека, являющегося эталоном такого понятия, как культура

– Зейналов.