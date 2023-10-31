Олива: лекарство от 70 болезней и древо жизни из Корана

Олива - удивительное дерево: она относится к самым первым одомашненным человеком растениям. При этом, кроме человека, никто не ест оливки - ни птицы, ни животные.
Где выращивают оливки?
Олива - вечнозеленое дерево, широко распространенное в регионе Средиземного моря. Урожай собирают с октября по январь.
Оливковые деревья не встречаются в диком виде, эта культура возделывается людьми, причем с самых древних времен.
Главной страной-производителем оливок и оливкового масла в мире является Испания, на нее приходится до 40% мирового рынка.
Считается, что впервые культивироваться Олива Европейская стала в Греции, сегодня эта страна - одна из трех мировых оливковых гигантов, наряду с Испанией и Италией.
Где еще растут оливки? Во всех средиземноморских странах, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также оливки выращивают в Ираке, Иране, Пакистане, на севере Индии, юге Китая.
Оливки на просторах бывшего СССР можно найти в России - Краснодарский край, район Геленджика, Туапсе и Сочи, в Крыму, в Абхазии, в Грузии, в Азербайджане, Туркменистане.
Оливки и маслины - в чем разница?
Олива относится к роду Маслина (Olea - лат.). Плоды оливкового дерева называют по-разному, но между оливками и маслинами нет разницы. Некоторые предпочитают называть зеленые плоды оливками, из-за оливкового цвета, а черные - маслинами. В большинстве стран мира плоды оливы называют оливками вне зависимости от цвета или сорта.
Оливки бывают черными и зелеными, а также промежуточных цветов - желтыми и красновато-коричневыми. Цвет зависит обычно от зрелости плода. Зеленые оливки - наиболее молодые. При этом черными могут быть ягоды в двух случаях:
- зрелые плоды, хотя чисто черными они редко бывают,
- плоды, прошедшие оксидирование и обработку глюконатом железа - ищите в составе E579.
Польза оливок и оливкового масла
Оливковое масло считается самым полезным и самым легко усвояемым из всех растительных масел.
Свежая оливка содержит до 30% жира. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами. Оно помогает снижать плохой холестерин, контролировать артериальное давление, снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое масло богато витаминами A, C, D, E, группы В. Оно замедляет процесс старения клеток, благотворно действуют на нервную систему, улучшает пищеварение.
Олива в Коране
В Коране оливки упоминаются не раз. Оливковое масло для мусульман символизирует Свет Божий, свет истинного знания, доступный верующим.
«Аллах - Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого! Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи»
[Сура аль-Нур 24:35]
В хадисе от Абу Хурайры говорится: «Ешьте оливковое масло и мажьте его на тело, поистине в нем есть исцеление от 70 болезней, одним из которых является проказа».
Оливковое масло - один из любимых продуктов Пророка. Пророк Мухаммад сказал:
«Берите масло оливы и втирайте его – это благословенное дерево»
В исламской традиции олива считается древом жизни, одним из особенных деревьев Райского сада.
Оливковое масло - ценный продукт в период поста Рамадан, этот растительный продукт хорошо усваивается и, благодаря богатому составу, незаменим для постящегося.
Олива в других религиях
Оливковое дерево и его плоды упоминается в Библии несколько раз. Иисус встречался и молился со своими учениками на Масличной горе в Гефсимании. Голубь принес Ною в клюве оливковую ветвь, олива оказалась первым деревом, выросшим после потопа.
Миро, включающее в состав оливковое масло, используется в таинстве миропомазания, для освящения нового храма и алтаря. Освященное миро хранится на престоле в православных храмах в специальном сосуде - «мирнице».
Церковный елей - не что иное, как масло оливы.
Оливковое масло с древнейших времен использовалось для освещения храмов и мечетей, при отправлении религиозных обрядов.
Оливковое масло, как и Менора, символизирует свет и мудрость Торы. Считается, что семь ветвей Меноры, на которых держатся семь светильников, соответствуют семи ветвям мудрости.
«Мудрость построила дом, вытесала семь столбов его»
(Мишлей 9:1)
Есть и такое изречение: «Того, кто видит во сне оливковое масло, ждет свет Торы» (Брахот 57а).
В Израиле есть свидетельства того, что олива была одомашнена около 7 тыс лет назад.
Интересные факты
Палестина - один из крупнейших в мире поставщиков сувениров и религиозных товаров, например четок, из оливкового дерева. Зачастую их производят вручную в городе Вифлееме.
Оливковые деревья живут сотни лет. На Масличной горе в Иерусалиме есть оливковые деревья, которым больше 2000 лет.
Всемирный конгресс сторонников мира сделал голубя, держащего оливковую ветвь, своей эмблемой.
Оливки употребляют в пищу, делают из них тапенад - пряную пасту, изготавливают оливковое масло. Масло используется в косметике и мыловарении.
Церковный елей - это оливковое масло. Елей используется для христианских таинств, а также наряду с вином и травами входит в состав Святого Миро.
Оливковая ветвь - символ мира и благой вести. Именно ветку оливы принес голубь Ною в знак того, что Всемирный потоп прекратился.
Слово маслобойня происходит от арабского аль-масара, пресса. Именно мусульмане привнесли новшество в масличное производство.
Оливковое масло - основа средиземноморской диеты, включенной в список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На Земле кроме человека никто не употребляет оливки в пищу. Нет документальных подтверждений того, что какие-либо животные едят оливки. Интерес к ним иногда проявляют некоторые виды кошачьих, в том числе домашние кошки, а также есть мнение, что некоторые копытные едят оливки.
Свежие оливки не едят - они очень жесткие и крайне горькие. Легкая горечь остается и в качественном оливковом масле, она связана с наличием в составе олеуропеина - это вещество, помимо оливок, содержат плоды арганы и получаемое из них аргановое масло. Это вещество настолько полезно для здоровья, что его выпускают отдельно в виде БАДов.