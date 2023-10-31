Олива: лекарство от 70 болезней и древо жизни из Корана

Оливка - лекарство от 70 болезней, любимая пища Пророка, древо из Райского сада, источник здоровья и молодости. Где растут оливковые деревья, чем отличаются оливки и маслины, почему оливки нельзя есть свежими?

Олива - удивительное дерево: она относится к самым первым одомашненным человеком растениям. При этом, кроме человека, никто не ест оливки - ни птицы, ни животные.

Где выращивают оливки?

Олива - вечнозеленое дерево, широко распространенное в регионе Средиземного моря. Урожай собирают с октября по январь.

Оливковые деревья не встречаются в диком виде, эта культура возделывается людьми, причем с самых древних времен.

Главной страной-производителем оливок и оливкового масла в мире является Испания, на нее приходится до 40% мирового рынка.

Считается, что впервые культивироваться Олива Европейская стала в Греции, сегодня эта страна - одна из трех мировых оливковых гигантов, наряду с Испанией и Италией.

Где еще растут оливки? Во всех средиземноморских странах, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также оливки выращивают в Ираке, Иране, Пакистане, на севере Индии, юге Китая.

Оливки на просторах бывшего СССР можно найти в России - Краснодарский край, район Геленджика, Туапсе и Сочи, в Крыму, в Абхазии, в Грузии, в Азербайджане, Туркменистане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оливки и маслины - в чем разница?

Олива относится к роду Маслина (Olea - лат.). Плоды оливкового дерева называют по-разному, но между оливками и маслинами нет разницы. Некоторые предпочитают называть зеленые плоды оливками, из-за оливкового цвета, а черные - маслинами. В большинстве стран мира плоды оливы называют оливками вне зависимости от цвета или сорта.

Оливки бывают черными и зелеными, а также промежуточных цветов - желтыми и красновато-коричневыми. Цвет зависит обычно от зрелости плода. Зеленые оливки - наиболее молодые. При этом черными могут быть ягоды в двух случаях:

зрелые плоды, хотя чисто черными они редко бывают,

плоды, прошедшие оксидирование и обработку глюконатом железа - ищите в составе E579.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Польза оливок и оливкового масла

Оливковое масло считается самым полезным и самым легко усвояемым из всех растительных масел.

Свежая оливка содержит до 30% жира. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами. Оно помогает снижать плохой холестерин, контролировать артериальное давление, снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло богато витаминами A, C, D, E, группы В. Оно замедляет процесс старения клеток, благотворно действуют на нервную систему, улучшает пищеварение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Олива в Коране

В Коране оливки упоминаются не раз. Оливковое масло для мусульман символизирует Свет Божий, свет истинного знания, доступный верующим.

«Аллах - Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого! Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи»

[Сура аль-Нур 24:35]

В хадисе от Абу Хурайры говорится: «Ешьте оливковое масло и мажьте его на тело, поистине в нем есть исцеление от 70 болезней, одним из которых является проказа».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оливковое масло - один из любимых продуктов Пророка. Пророк Мухаммад сказал:

«Берите масло оливы и втирайте его – это благословенное дерево»

В исламской традиции олива считается древом жизни, одним из особенных деревьев Райского сада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оливковое масло - ценный продукт в период поста Рамадан, этот растительный продукт хорошо усваивается и, благодаря богатому составу, незаменим для постящегося.

Олива в других религиях

Оливковое дерево и его плоды упоминается в Библии несколько раз. Иисус встречался и молился со своими учениками на Масличной горе в Гефсимании. Голубь принес Ною в клюве оливковую ветвь, олива оказалась первым деревом, выросшим после потопа.

Миро, включающее в состав оливковое масло, используется в таинстве миропомазания, для освящения нового храма и алтаря. Освященное миро хранится на престоле в православных храмах в специальном сосуде - «мирнице».

Церковный елей - не что иное, как масло оливы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оливковое масло с древнейших времен использовалось для освещения храмов и мечетей, при отправлении религиозных обрядов.

Оливковое масло, как и Менора, символизирует свет и мудрость Торы. Считается, что семь ветвей Меноры, на которых держатся семь светильников, соответствуют семи ветвям мудрости.

«Мудрость построила дом, вытесала семь столбов его»

(Мишлей 9:1)

Есть и такое изречение: «Того, кто видит во сне оливковое масло, ждет свет Торы» (Брахот 57а).

В Израиле есть свидетельства того, что олива была одомашнена около 7 тыс лет назад.

Интересные факты

Палестина - один из крупнейших в мире поставщиков сувениров и религиозных товаров, например четок, из оливкового дерева. Зачастую их производят вручную в городе Вифлееме.

Оливковые деревья живут сотни лет. На Масличной горе в Иерусалиме есть оливковые деревья, которым больше 2000 лет.

Всемирный конгресс сторонников мира сделал голубя, держащего оливковую ветвь, своей эмблемой.

Оливки употребляют в пищу, делают из них тапенад - пряную пасту, изготавливают оливковое масло. Масло используется в косметике и мыловарении.

Церковный елей - это оливковое масло. Елей используется для христианских таинств, а также наряду с вином и травами входит в состав Святого Миро.

Оливковая ветвь - символ мира и благой вести. Именно ветку оливы принес голубь Ною в знак того, что Всемирный потоп прекратился.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Слово маслобойня происходит от арабского аль-масара, пресса. Именно мусульмане привнесли новшество в масличное производство.

Оливковое масло - основа средиземноморской диеты, включенной в список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Земле кроме человека никто не употребляет оливки в пищу. Нет документальных подтверждений того, что какие-либо животные едят оливки. Интерес к ним иногда проявляют некоторые виды кошачьих, в том числе домашние кошки, а также есть мнение, что некоторые копытные едят оливки.

Свежие оливки не едят - они очень жесткие и крайне горькие. Легкая горечь остается и в качественном оливковом масле, она связана с наличием в составе олеуропеина - это вещество, помимо оливок, содержат плоды арганы и получаемое из них аргановое масло. Это вещество настолько полезно для здоровья, что его выпускают отдельно в виде БАДов.