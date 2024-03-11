Обратная сторона Олимпиады: конфликты, скандалы, трагедии, допинг и фейки

Рина Фельдман

Впервые после перерыва в полторы тысячи лет Олимпийские игры прошли в 1896 году в Афинах и с тех пор считаются временем единения атлетов всего мира. Несмотря на многочисленные истории триумфа, побед и успехов, Олимпиады много раз омрачались скандалами, конфликтами и даже трагедиями. О том, какими разными были Олимпиады, рассказываем в этом материале.

Самая скандальная Олимпиада

Самой скандальной в глобальном плане оказалась Летняя Олимпиада 1936 года, проведенная в Берлине. За три года до Игр к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, и страна уже была охвачена антисемитизмом. Некоторые спортсмены еврейского происхождения со всего мира отказались участвовать в Олимпиаде, тем не менее она была проведена. Более того, для Гитлера Олимпиада в Берлине была возможностью донести до мира сообщение о превосходстве арийской расы и продемонстрировать силу нацистского режима на международной арене. Планам Гитлера несколько помешал триумф Джесси Оуэнса, чернокожего легкоатлета из Америки, завоевавшего четыре золота Олимпиады 1936 года. На одной из дистанций, эстафете 4x100 метров, он участвовал вместо американского атлета еврейского происхождения, который был снят с эстафеты в качестве уступки гитлеровскому режиму. Примечательно, что на родине, в США, Оуэнс неоднократно становился жертвой расовой дискриминации.

Самая трагичная Олимпиада

Самыми трагичными Играми в истории стала Мюнхенская Олимпиада 1972 года. Через 36 лет после Берлинской Олимпиады Германия впервые приняла Игры в Мюнхене. Чтобы улучшить международную репутацию Германии, организаторы обозначили международное мероприятие как ”Игры мира и радости”. Однако в разгар Летней Олимпиады случилась трагедия: 5 сентября палестинские террористы взяли в заложники израильских атлетов и тренеров. В результате теракта в Мюнхене погибли 11 членов сборной Израиля. Изначально приостановленные в связи с трагедией игры были возобновлены через сутки после теракта.

Самая бойкотируемая Олимпиада

Самый масштабный олимпийский бойкот в истории случился в 1980 году на Олимпиаде в Москве. К международному бойкоту спортивного мероприятия призвал американский президент Джимми Картер в ответ на ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В итоге, 65 стран, в том числе США, Китай, Турция, ОАЭ, Египет, Иран и Израиль, приняли решение не отправлять свои команды в Москву. Примечательно, что сам Афганистан отправил спортсменов на Олимпиаду 1980 года. В ответ на международный бойкот первых и единственных Олимпийских игр в СССР советское руководство приняло решение не участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе 1984 года.

Самая ”грязная” Олимпиада

В том или ином виде допинг на Олимпийских играх использовался всегда: будь то бренди и стрихнин, как на Олимпиаде 1904 года, переливание крови, как на Олимпиаде 1980 года, или современные способы допинга в виде веществ, улучшающих физические и психические показатели атлетов. С конца 1980-х допинг на Олимпиадах стал настоящей проблемой, а в 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство с целью сохранения ”чистоты” соревнования. Тем не менее проблему оказалось решить не так просто, а летние Олимпийские игры в Лондоне, которые прошли в 2012 году, стали самыми ”грязными” за всю современную историю проведения спортивного мероприятия. За две недели Олимпиады в столице Великобритании было выявлено 73 антидопинговых нарушения, что привело к отзыву 31 и передачи 46 олимпийских медалей от одних спортсменов другим. Примечательно, что накануне Игр организаторы пообещали, что на Олимпиаде будет действовать ”самый жесткий антидопинговый протокол” за всю историю.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Фейковые паралимпийцы

Паралимпиады тоже сталкиваются с проблемами. Одна из самых серьезных проблем Паралимпийских игр, которые занимают третье место в списке самых популярных спортивных мероприятий после Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, - имитация инвалидности. Самой скандальной в этом плане стала Летняя Паралимпиада в Сиднее в 2000 году. Тогда победу в баскетболе для лиц с интеллектуальными нарушениями одержала команда Испании в матче против команды России. Однако вскоре один из членов испанской команды (журналист под прикрытием) рассказал, что большинство игроков вовсе не инвалиды и не проходили соответствующих тестов на IQ (для участия в турнире показатель должен быть не выше 75). Он также заявил о том, что участники соревнований по теннису, пловцы и легкоатлеты также не были людьми с ограниченными физическими или умственными способностями. Их привлекли, чтобы сборная Испании получила больше медалей и спонсорских контрактов. Испанские баскетболисты-паралимпийцы были лишены золотых медалей, а чемпионами стали россияне.