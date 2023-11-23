Новый год в стиле СССР: хрусталь, мандарины и елка со звездой

Россияне в конце 2023 года ностальгируют по СССР: на Красной площади в Москве не заканчиваются вереницы из русских красавиц, желающих сделать фотосессию в советском стиле - непременно в шубе и пушистой шапке; молодежь смотрит, а старшее поколение ругает сериал о временах перестройки «Слово пацана»; куриные яйца и сельдь того и гляди станут деликатесом.
Ностальгия по советским временам возникает часто даже у тех, кто никогда не жил в СССР. Эту ностальгию можно использовать для того, чтобы оригинально встретить Новый год и устроить праздник в стиле ретро. Что для этого понадобится?
Традиционные блюда на Новый год
В советское время за многими простыми продуктами приходилось отстаивать очереди, тем ценнее и желаннее становились блюда на новогоднем столе.
Каким должно быть новогоднее меню? Первое правило - никакой заказной еды и полуфабрикатов. В идеале стоит сделать самим не только новогодние блюда, но и напитки - сварить компот из замороженных ягод или даже сухофруктов.
Обязательные атрибуты новогоднего стола в духе СССР: шпроты, холодец, хотя бы один из классических советских салатов - оливье, мимоза, селедка под шубой; блюдо с фруктами - мандарины, апельсины, яблоки, гроздь винограда, бананы; тарелка с нарезкой из колбасы и сыра, вареная картошка, домашние соленья. Многие готовили на праздник винегреты, пирожки, запекали мясо или курицу, лепили пельмени.
Домашний торт - особое блюдо на новогоднем столе, чаще всего это бисквит с масляным кремом. Приготовить такой торт нетрудно, и если он не будет выглядеть безукоризненно, как на фото в интернете - не страшно, это домашний торт, а не картинка для подписчиков.
Стоит запастись конфетами отечественных фабрик, они продолжают и сегодня выпускать традиционные «Мишка на Севере», «Гусиные лапки», «Ласточка», «Москвичка», «Красная Шапочка».
Игристое вино следует выбрать отечественного производителя - лучшее шампанское делают в Крыму, на Кубани, в Дербенте.
На столе, покрытом скатертью, непременно стоит лучшая посуда в доме - сервиз, а также сверкающие хрустальные бокалы.
Как украсить дом в стиле СССР
Советская елка - это живая ель, немного неровная, ароматная, украшенная стеклянными шарами и шишками. По соседству с мишурой - серебристый дождик и яркие спирали серпантина. Огоньки на елке разноцветные - желтые, красные, зеленые. Макушку елки чаще всего украшает звезда. Мишуру и гирлянды можно развесить по дому, украсить оконные и дверные проемы. Отличным решением будет вырезать из цветной бумаги яркие флажки и сделать из них ретро-гирлянды.
Не забудьте про снежинки из бумаги - их создание может стать приятным предпраздничным времяпрепровождением для детей и взрослых.
Советский Новый год - одежда
Мужчины на праздник надевали выходные рубашку и брюки или костюм, женщины - праздничные платья. В СССР вечерних открытых платьев не было, так что чаще всего платья были длиной чуть ниже колена, с закрытыми плечами. За образец можно взять героинь советских фильмов. Домашние тапочки в праздник меняются на туфли.
Что подарить на Новый год?
Праздничные подарки можно также стилизовать, пусть это будут простые вещи вне времени. Положите под елку сладкие подарки, включающие апельсин и фигурку зайца или Деда Мороза из шоколада. Дарите качественные книги сказок, шерстяные носки и варежки, настольные игры. Упаковать подарки можно в старые газеты, коричневую крафтовую бумагу, пакеты с узорами из снежинок.
Советский Новый год - создаем атмосферу
Телефоны убраны в сторону, в доме пахнет елкой и цитрусами, дети рассказывают стихи или отгадывают загадки. Включите для атмосферы советскую музыку - Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Валерий Ободзинский. Или нечто более «модное»: группы «Мираж», «Комбинация», «Ласковый май».
Чаще всего праздник не обходится без телевизора. Помимо обращения президента и боя курантов, можно посмотреть традиционные «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», или советские мультфильмы.
Список советских мультфильмов про Новый год:
- «Когда зажигаются елки»;
- «12 месяцев»;
- «Умка»;
- «Снежная Королева»;
- «Новогодняя сказка»;
- «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год»;
- «Падал прошлогодний снег»;
- «Зима в Простоквашино».
После боя курантов наступает время хлопушек и бенгальских огней, танцев, застольных бесед и, может быть, песен.
Первое января можно начать с разворачивания подарков, просмотра сказки «Морозко» и доедания салатов. После чего отправиться в парк и слепить снеговика.