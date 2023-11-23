Новый год в стиле СССР: хрусталь, мандарины и елка со звездой

Хрустальные бокалы, шпроты и мандарины на столе. В углу стоит елка, сверкающая «дождиком», на ночь припасены хлопушки с конфетти и шоколадный заяц. Никакого интернета и гаджетов.

Россияне в конце 2023 года ностальгируют по СССР: на Красной площади в Москве не заканчиваются вереницы из русских красавиц, желающих сделать фотосессию в советском стиле - непременно в шубе и пушистой шапке; молодежь смотрит, а старшее поколение ругает сериал о временах перестройки «Слово пацана»; куриные яйца и сельдь того и гляди станут деликатесом.

Ностальгия по советским временам возникает часто даже у тех, кто никогда не жил в СССР. Эту ностальгию можно использовать для того, чтобы оригинально встретить Новый год и устроить праздник в стиле ретро. Что для этого понадобится?

Традиционные блюда на Новый год

В советское время за многими простыми продуктами приходилось отстаивать очереди, тем ценнее и желаннее становились блюда на новогоднем столе.

© Фото: "Очередь", художник А.А. Сундуков

Каким должно быть новогоднее меню? Первое правило - никакой заказной еды и полуфабрикатов. В идеале стоит сделать самим не только новогодние блюда, но и напитки - сварить компот из замороженных ягод или даже сухофруктов.

Обязательные атрибуты новогоднего стола в духе СССР: шпроты, холодец, хотя бы один из классических советских салатов - оливье, мимоза, селедка под шубой; блюдо с фруктами - мандарины, апельсины, яблоки, гроздь винограда, бананы; тарелка с нарезкой из колбасы и сыра, вареная картошка, домашние соленья. Многие готовили на праздник винегреты, пирожки, запекали мясо или курицу, лепили пельмени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Домашний торт - особое блюдо на новогоднем столе, чаще всего это бисквит с масляным кремом. Приготовить такой торт нетрудно, и если он не будет выглядеть безукоризненно, как на фото в интернете - не страшно, это домашний торт, а не картинка для подписчиков.

Стоит запастись конфетами отечественных фабрик, они продолжают и сегодня выпускать традиционные «Мишка на Севере», «Гусиные лапки», «Ласточка», «Москвичка», «Красная Шапочка».

Игристое вино следует выбрать отечественного производителя - лучшее шампанское делают в Крыму, на Кубани, в Дербенте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На столе, покрытом скатертью, непременно стоит лучшая посуда в доме - сервиз, а также сверкающие хрустальные бокалы.

Как украсить дом в стиле СССР

Советская елка - это живая ель, немного неровная, ароматная, украшенная стеклянными шарами и шишками. По соседству с мишурой - серебристый дождик и яркие спирали серпантина. Огоньки на елке разноцветные - желтые, красные, зеленые. Макушку елки чаще всего украшает звезда. Мишуру и гирлянды можно развесить по дому, украсить оконные и дверные проемы. Отличным решением будет вырезать из цветной бумаги яркие флажки и сделать из них ретро-гирлянды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не забудьте про снежинки из бумаги - их создание может стать приятным предпраздничным времяпрепровождением для детей и взрослых.

Советский Новый год - одежда

Мужчины на праздник надевали выходные рубашку и брюки или костюм, женщины - праздничные платья. В СССР вечерних открытых платьев не было, так что чаще всего платья были длиной чуть ниже колена, с закрытыми плечами. За образец можно взять героинь советских фильмов. Домашние тапочки в праздник меняются на туфли.

© Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»

Что подарить на Новый год?

Праздничные подарки можно также стилизовать, пусть это будут простые вещи вне времени. Положите под елку сладкие подарки, включающие апельсин и фигурку зайца или Деда Мороза из шоколада. Дарите качественные книги сказок, шерстяные носки и варежки, настольные игры. Упаковать подарки можно в старые газеты, коричневую крафтовую бумагу, пакеты с узорами из снежинок.

Советский Новый год - создаем атмосферу

Телефоны убраны в сторону, в доме пахнет елкой и цитрусами, дети рассказывают стихи или отгадывают загадки. Включите для атмосферы советскую музыку - Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Валерий Ободзинский. Или нечто более «модное»: группы «Мираж», «Комбинация», «Ласковый май».

© Фото: погоди!“

Чаще всего праздник не обходится без телевизора. Помимо обращения президента и боя курантов, можно посмотреть традиционные «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», или советские мультфильмы.

Список советских мультфильмов про Новый год:

«Когда зажигаются елки»;

«12 месяцев»;

«Умка»;

«Снежная Королева»;

«Новогодняя сказка»;

«Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год»;

«Падал прошлогодний снег»;

«Зима в Простоквашино».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После боя курантов наступает время хлопушек и бенгальских огней, танцев, застольных бесед и, может быть, песен.

Первое января можно начать с разворачивания подарков, просмотра сказки «Морозко» и доедания салатов. После чего отправиться в парк и слепить снеговика.