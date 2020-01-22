Новая экспедиция к "Титанику": кто, когда и зачем будет спускаться?

Более 100 лет прошло со дня трагедии "Титаника", возглавившей собой список самых громких катастроф XX века. Но интерес к этому событию не угасает. 18 июня исполнится год со дня гибели последней экспедиции на дно, где погребены обломки "Титаника". И вот снова два молодых исследователя готовы погрузиться на глубину в 3,8 тыс. метров.

Отважных исследователей морских глубин не пугает прошлогодняя трагедия батискаф "Титана". Они уверены в успехе своего начинания, которое может изменить негативное восприятие мировым сообществом глубоководных исследований.

Кто собрался на "Титаник"?

Миллиардер Ларри Коннор, инвестирующий в недвижимость, планирует спуститься к месту крушения "Титаника" вместе с соучредителем TRITON SUBMARINE Патриком Лэхи на двухместной подводной лодке.

Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно огромен и порой негостеприимен, он может быть чудесным, приятным и изменить жизнь, если подойти к нему правильно

- Коннор.

Всего через несколько дней после прошлогодней неудачи с исследовательским батискафом Коннор позвонил Лэхи и посоветовал ему построить более надежную подводную лодку, которая могла бы совершить удачный спуск на дно Атлантического океана. Лэхи начал проектировать бюджетный корабль стоимостью в 20 млн долларов, который он назвал Triton 4000/2 Abyssal Explorer.

Патрик думал и планировал это более десяти лет. Но у нас не было материалов и технологий

— Коннор.

Лэхи был одним из многих критиков исследования океанских глубин и фактически предупреждал своих и предшественников о небезопасности их глубоководного батискафа "Титан". Компания OceanGate, которой принадлежал "Титан", решила не сертифицировать свое судно через надежные группы безопасности, что, вероятно, также способствовало произошедшей катастрофе.

Сегодня на сайте компании лишь надпись на черном фоне: OceanGate приостановила все геологоразведочные и коммерческие операции.

На чем будут спускаться к "Титанику"?

Новое судно Коннора, которое должно быть спроектировано к лету 2026 года, считается первым подводным аппаратом с акриловым корпусом, способным достичь рекордных глубин. Оно будет стоить миллионы.

Подводный аппарат оснастят камерами для съемок крупным планом и разного рода научных наблюдений. Кроме того, огромная акриловая сфера предоставит двум пассажирам беспрепятственный обзор подводного мира на 360 градусов.

6-7 лет назад такой технологии даже не существовало

- Коннор.

Как погиб "Титан"?

18 июня 2023 года подводная лодка "Титан" исчезла во время исследовательской миссии (в интерпретации некоторых изданий, "увеселительной прогулки") к месту крушения "Титаника". На борту находились пять пассажиров

гендиректор US OceanGate Стоктон Раш

французский эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле

исследователь-миллиардер Хэмиш Хардинг

пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд

его 19-летний сын Сулейман.

Поисковые группы со всего мира пытались отыскать пропавшую подводную лодку, но безуспешно. Только 28 июня Береговая охрана США обнаружила то, что назвала "предполагаемыми человеческими останками". Стало ясно, что произошла трагедия. Сообщалось, что обломки аппарата, как и останки тел, говорят о "катастрофическом взрыве" на борту.

Но интерес человечества к печальной истории "Титаника" со временем лишь разгорается. Пожелаем удачи Коннору и Лэхи.