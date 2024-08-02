Нахид Кияни - первая иранская спортсменка с серебряной медалью Олимпиады

12 медалей, из которых три высшей пробы, завоевали иранские спортсмены на завершившейся летней Олимпиаде в Париже. Одна из них – особенная. Впервые в истории страны иранская спортсменка поднялась на вторую ступень олимпийского пьедестала. 26-летняя Нахид Кияни завоевала серебро в соревнованиях по тхэквондо в категории до 57 кг.

Все началось с ошибки мамы

Нахид Кияни родилась 1 августа 1998 года в Исфахане в большой семье бахтиарского происхождения. Она стала самой младшей среди пятерых детей. Путь Нахид к тхэквондо начался случайно. Когда восьмилетняя Нахид с сестрой Мехтаб записались на летние курсы карате, мама по ошибке купила им экипировку для тхэквондо. Девочки пришли на пробную тренировку по карате, но их не приняли из-за неправильной формы. Так они и начали заниматься тхэквондо. С первых занятий тренер увидел в Нахид огромный потенциал. Она быстро прогрессировала и вскоре стала участвовать в соревнованиях на национальном уровне. В 9 лет Нахид вошла в состав юниорской сборной Ирана.

Кстати, Мехтаб тоже продолжает занимается спортом и поддерживает Нахид на протяжении ее карьеры.

Кияни на международной арене

Первый значимый успех пришел к Нахид в 2014 году, когда она завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в Китае. Это открыло перед ней двери в большой спорту. Через год Нахид завоевала золото на Азиатских играх. В 2016 году она перешла в категорию взрослых и сразу показала выдающиеся результаты, выиграв бронзовую медаль на чемпионате Азии. В 2017 году Нахид завоевала серебряную медаль на Президентском Кубке Африки.

Испытания Кияни

Путь к успеху был сложным. Нахид сталкивалась с финансовыми трудностями и нехваткой материальной поддержки. По ее словам, доходы от спорта не всегда покрывают все расходы, связанные с тренировками и соревнованиями:

Финансовая выгода этой дисциплины не может покрыть наши расходы и принести нам доход. Мы делаем это больше из любви и интереса. Мы тренируемся четыре месяца ради одного соревнования, но наши награды равны месячной зарплате обычного сотрудника. Я лично делаю это от чистого сердца.

Олимпиады Кияни

Кияни квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, дебютные в ее карьере. Первый блин вышел комом – поражение от болгарской тхэквондистки иранского происхождении Кимии Ализаде оказалось болезненным. Однако неудача стала для Нахид новой мотивацией:

Эта Олимпиада — не конец моей карьеры. Олимпиада — не конец моего пути. После Токио у меня будут важные соревнования на чемпионате мира, который станет безусловно большим шагом, и я постараюсь завоевать медаль и там.

Результат не заставил себя ждать: две золотые медали (чемпионата Азии-2022 и чемпионата мира-2023). К Олимпиаде в Париже Кияни подходила в статусе одного из фаворитов.

В финале Парижа-2024 Нахид Кияни встретилась с одной из самых сильных тхэквондисток мира, Юджиной Кейну из Южной Кореи. В напряженной борьбе Нахид уступила сопернице, но ее серебряная медаль стала историческим достижением для Ирана.

Кияни вне спорта

Нахид учится на факультете физического воспитания и мечтает в будущем стать стоматологом или физиотерапевтом.

Влияние на иранский спорт

Сегодня в Иране женщины занимаются не только тхэквондо, но и другими видами спорта, такими как легкая атлетика, плавание, стрельба и шахматы. Успехи иранских спортсменок на международной арене стали стимулом для развития спортивных школ и секций по всему Ирану, где девушки могут тренироваться и мечтать о больших победах. Достижение Нахид Кияни стало важным событием для всех спортсменок в Иране. Сама же Нахид планирует продолжать спортивную карьеру. Впереди у нее множество соревнований и, возможно, медалей.