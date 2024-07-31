Кто такой Мохаммадхади Сарави, чемпион Олимпиады 2024 из Ирана?

У Ирана первое олимпийское "золото" в Париже-2024. Иранский борец греко-римского стиля Мохаммадхади Сарави победил в весовой категории до 97 кг. Расскажем, как мальчик из деревни поднялся на вершину пьедестала.

Детство Сарави

Мохаммадхади Сарави родился и вырос в деревне Даркела провинции Мазенедеран на севере Ирана. В возрасте 9 лет Мохаммадхади потерял отца, и воспитание детей легло на плечи матери. Кстати, Мохаммадхади до сих пор живет с матерью и братом, который старше его на три года.

В 2011 году, в возрасте 14 лет, Мохаммадхади начал серьезно заниматься борьбой. Первые шаги в этом виде спорта он сделал на местных сельских турнирах, которые больше походили на веселые народные праздники, чем на профессиональные соревнования. Мохаммадхади с детства увлекали истории о великих борцах древности и национальных героях. В одном из интервью он рассказал, как его вдохновляли рассказы дедушки о древних пехлеванах - иранских борцах и героях.

Вечерами Сарави включал телевизор и не пропускал ни одной трансляции крупнейших соревнований по борьбе. Так было и в 2012 году, когда на глазах у Мохаммадхади на Олимпийских играх в Лондоне чемпионом стал иранец Гасем Резаи. У Сарави родилась мечта, к достижению которой он начал долгий, 12-летний, путь: от юношеской сборной до капитана национальной команды на Играх в Париже.

Сарави в иранской сборной

Талант Мохаммадхади был очевиден, и вскоре он привлек внимание местного тренера Хасана Хоссейнзаде, который предложил юноше попробовать силы на профессиональном уровне. Успех на региональных соревнованиях позволил Сарави переехать в Тегеран и начать тренировки в одном из лучших спортивных клубов страны. Этот период был сложным

Период становления был непростым: Мохаммадхади сталкивался с финансовыми трудностями, проблемами адаптации в большом городе и жесткой конкуренцией. Были моменты, когда он хотел все бросить и вернуться домой. Но поддержка близких и мечта помогли ему преодолеть все трудности.

Первым значимым международным успехом Сарави стала победа на чемпионате Азии, где он продемонстрировал не только физическую силу, но и тактическое мастерство. Его уверенные выступления привлекли внимание тренеров национальной сборной, и с этого момента начался новый этап в его карьере. В сборной приходилось преодолевать боль от травм и постоянное эмоциональное давление.

Греко-римская борьба – это не просто спорт, это образ жизни. Каждая тренировка, каждый поединок требует максимальной отдачи

- Сарави.

Путь к олимпийскому золоту

Мохаммадхади стал настоящим открытием Олимпийских игр. Его путь к финалу был полон напряженных поединков, но каждый раз он выходил победителем, демонстрируя исключительную технику и волю к победе в схватках со спортсменами из США, Киргизии и Египта. Финальный поединок против Артура Алексаняна, которого многие считали фаворитом, стал настоящей битвой титанов. Несмотря на огромный опыт и авторитет армянского борца, Сарави удалось использовать свои сильные стороны и выиграть золото. Первое для Ирана в Париже-2024.

Эта победа стала не только достижением для самого Мохаммадхади, но и гордостью всего Ирана. Блестящая техника, выносливость и невероятная сила воли позволили ему вписать свое имя в историю греко-римской борьбы.

Жизнь вне спорта и планы на будущее

После каждого крупного соревнования Сарави старается провести время с близкими, возвращаясь в родную деревню и восстанавливая силы на природе. Несмотря на достигнутый успех, Мохаммадхади не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить карьеру, ставя перед собой новые цели и задачи.

Каждое соревнование – это новый вызов и возможность стать лучше. Я буду продолжать тренироваться и стремиться к новым победам

– отмечает Мохаммадхади.

Он мечтает стать тренером, чтобы передавать знания и опыт молодым борцам. Сарави уже принимает участие в мастер-классах, делясь с юными спортсменами техниками и секретами успеха.