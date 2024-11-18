Мстислав Ростропович — музыкант мира из Баку

Первым учителем Мстислава Ростроповича был его отец — профессор Азербайджанской консерватории. Потом была учеба в Москве, победы на международных конкурсах, всемирное признание. У кого учился Ростропович, какие композиторы посвящали ему свои произведения и как в разных городах сохраняется память о музыканте?

Детство в музыкальной семье

Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку в семье музыкантов. Его отец — виолончелист и педагог Леопольд Ростропович — с золотой медалью окончил Петербургскую консерваторию, выступал с концертами в России и за рубежом, был профессором Саратовской консерватории. В Баку его в 1925 году пригласил Узеир Гаджибеков. Леопольд Ростропович стал профессором Азербайджанской государственной консерватории, создал первый в республике струнный квартет. Мать Мстислава — пианистка, выпускница Московской консерватории Софья Федотова — тоже преподавала в Азербайджанской консерватории.

Первые уроки Славе и его старшей сестре Веронике давал отец. Уже в четыре года мальчик по слуху подбирал на рояле сложные мелодии и пробовал сочинять сам. Вероника Ростропович, ставшая профессиональной скрипачкой, вспоминала его детские занятия так: "Слава изобретал бесконечные вариации даже на тему "Чижика-пыжика" и вообще очень шустро играл на рояле".

Ростропович — виолончелист

В 1932 году Ростроповичи переехали в Москву. Играть на виолончели Слава учился там, где преподавал отец: сначала в Музыкальной школе имени Гнесиных, а потом — в музыкальной школе № 3, которая тогда находилась на Пушкинской площади. В начале Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Оренбург, Слава продолжил обучение в музыкальном училище, там же преподавал Леопольд Ростропович. Его смерть от сердечного приступа 31 июля 1942 года стала для сына "страшным переживанием".

Для меня это было самое тяжелое время, но оно и закалило меня

— Мстислав Ростропович.

В 15 лет Слава начал преподавать, заменив в музыкальном училище отца, выступал на концертах вместе с артистами эвакуированного из Ленинграда Малого оперного театра. В 1943 году он вернулся в Москву и поступил сразу на два факультета консерватории: в классе виолончели занимался у Семена Козолупова, в классе композиции — у Виссариона Шебалина, а еще под руководством Дмитрия Шостаковича изучал курс инструментовки.

В 1945-м Мстислав победил на III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве, на следующий год окончил консерваторию — его имя занесено на мраморную доску выдающихся выпускников. Ростропович был принят в аспирантуру, стал солистом Московской филармонии и начал выступать по всему Советскому Союзу. Параллельно он участвовал и побеждал на конкурсах, проходивших в рамках I и II Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Праге (1947) и Будапеште (1949), и на международном конкурсе виолончелистов имени Гануша Вигана в Праге (1950). После этих успехов начались зарубежные гастроли, в 1951 году виолончелист был удостоен Государственной премии, а в 1966-м стал народным артистом СССР.

Ростропович — педагог и дирижер

В 1947-м Ростропович начал преподавать в Центральной музыкальной школе, годом позже стал ассистентом своего бывшего педагога Козолупова в Московской консерватории, а вскоре получил собственный класс. В 1961 году он — уже в звании профессора — возглавил кафедру виолончели и контрабаса, одновременно в 1961-1966 годах заведовал кафедрой виолончели в Ленинградской консерватории. У него учились Наталия Шаховская, Давид Герингас, Наталья Гутман, Иван Монигетти, Виктория Яглинг.

За дирижерский пульт Ростропович впервые встал в июне 1962 года на I фестивале "Современная музыка" в Горьком (нынешнем Нижнем Новгороде). А настоящий большой дирижерский дебют состоялся в 1968 году: в Большом театре под его руководством была осуществлена новая постановка оперы Чайковского "Евгений Онегин".

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Как камерный музыкант Ростропович много выступал со Святославом Рихтером, Эмилем Гилельсом, Леонидом Коганом, Бенджамином Бриттеном, а как пианист — с женой, оперной певицей Галиной Вишневской.

Вынужденная эмиграция

Ростропович и Вишневская поддерживали опального писателя Александра Солженицына, с сентября 1969 года он жил на их даче в подмосковной Жуковке.

Это вызывало недовольство властей — у артистов начались проблемы с зарубежными гастролями, о них перестали писать газеты, выступления не показывали по телевидению, записи не звучали по радио. И если Вишневская продолжала петь в Большом театре, то Ростропович вообще лишился концертов. Тогда и появилась мысль о временном отъезде — двухлетней творческой зарубежной командировке. Весной 1974 года были получены выездные визы. Сначала улетел Ростропович, а летом к нему присоединилась Вишневская вместе с дочерьми Ольгой и Еленой.

© Фото: New York World-Telegram and the Sun staff photographer: Wolfson, Stanley, photographer

Жизнь и карьеру на Западе артистам пришлось выстраивать заново, и постепенно появились концерты, гастроли и контракты. В марте 1975 года Ростропович впервые дирижировал вашингтонским Национальным симфоническим оркестром, а в 1977-м возглавил этот коллектив. Также маэстро сотрудничал с Лондонским и Бостонским симфоническими, Берлинским филармоническим и другими американскими и европейскими оркестрами, продолжал выступать как солист. В репертуаре Ростроповича была вся виолончельная классика, специально для него писали Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Николай Мясковский, Бенджамин Бриттен, Альфред Шнитке, Леонард Бернстайн, Арам Хачатурян, Кшиштоф Пендерецкий, Гия Канчели, Родион Щедрин. Музыкант сделал много записей, которые получили престижные премии, в том числе пять "Грэмии".

© Фото: Владимир Вяткин/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Возвращение в СССР

В начале 1989-го Национальный симфонический оркестр под управлением Ростроповича пригласили на гастроли в СССР, в ноябре того же года музыканту и его супруге вернули гражданство, которого их лишили в марте 1978 года. В начале 1990-го Ростропович вернулся в Советский Союз и выступил с американскими музыкантами в Москве и Ленинграде. Свой последний, 17-й сезон с Национальным симфоническим оркестром он в сентябре 1993 года открыл гастролями в Москве, а попрощавшись с коллективом, продолжил давать концерты и проводить фестивали в разных странах.

В 1997 году, когда музыкант праздновал 70-летие, всю его семью пригласили в Баку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ольга Ростропович, тогда впервые побывавшая на родине отца, вспоминает поездку так:

Мы были просто потрясены оказанным нам теплым приемом. Бакинцы встречали папу как национального героя! Это был без преувеличения общенациональный праздник. Благодаря Гейдару Алиеву в Баку открылся Дом-музей Ростроповичей. Мы были очень тронуты таким жестом.

Потом Ростропович возвращался в Баку, выступал с концертами, проводил мастер-классы.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

80-летие маэстро отмечали в Москве. 27 марта 2007 года в Банкетном зале Кремлевского дворца собрались многочисленные гости из разных стран, участниками юбилейного концерта были всемирно известные исполнители, оркестры, хоры, танцевальные ансамбли, а также молодые музыканты, стипендиаты благотворительного фонда Ростроповича. Через месяц, 27 апреля, Ростропович скончался, простились с ним в Большом зале Московской консерватории, а похоронили на Новодевичьем кладбище.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музыкант был отмечен высокими наградами многих стран. В их числе — российский орден "За заслуги перед Отечеством", американская Президентская медаль Свободы, французский орден Почетного легиона, орден Британской империи, орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", азербайджанские ордена "Шохрат" ("Слава"), "Истиглал" ("Независимость") и "Гейдар Алиев", японский орден Восходящего солнца, орден заслуг перед Республикой Польша.

Как в разных городах сохраняют память о Ростроповиче?

В Москве на фасаде дома 13 в Газетном переулке, где много лет жили Ростропович и Вишневская, в их честь установлена мемориальная доска.

© Фото: где жили Ростропович с Вишневской

Неподалеку, на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков, есть сквер, носящий имя музыканта. Там 29 марта 2012 года был открыт памятник Ростроповичу, церемонию приурочили к его 85-летию.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"

В Санкт-Петербурге на фасаде дома 16 по набережной Кутузова, где после возвращения тоже жил виолончелист, установлена мемориальная доска с его портретом. Еще в городе есть детская школа искусств имени Ростроповича.

В Баку есть улица Леопольда и Мстислава Ростроповичей, на которой находится их Дом-музей; также в их честь названа музыкальная школа.

Есть Дом-музей семьи Ростроповичей и в Оренбурге. Также имя Леопольда и Мстислава Ростроповичей носит Оренбургский государственный институт искусств.

Именем Ростроповичей назван Воронежский музыкальный колледж; имя Мстислава Ростроповича присвоено Нижегородской государственной академической филармонии.

В Париже в честь прославленного музыканта назвали улицу, а в центральном сквере немецкого Кронберга установили бюст.

Международные фестивали Мстислава Ростроповича постоянно проходят в Москве, Баку и Оренбурге.