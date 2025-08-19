Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса: что за праздник и как отметить Преображение 2026?

19 августа наступает Второй Спас - Преображение Господне, праздник, который на Руси отмечают примерно с X-XI века. За это время он успел обрасти своими традициями и приметами. Расскажем, что это за праздник, как он связан с яблоками, что за чудо произошло на горе Фавор и как ходить церковь в этот день.

Что за праздник Преображение?

Преображение - это один из 7 Господских праздников из числа 12 самых главных в церковном календаре. Господский праздник означает, что он посвящён Господу, Иисусу Христу в частности. Преображение всегда отмечается 19 августа, если по новому стилю, что соответствует 6 августа по церковному календарю. Посвящён праздник событию, которое описано в Библии, в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Отмечать Преображение начали в IV веке, благодаря усилиям императора Константина и его матери Елены, которые покровительствовали христианству как новой религии.

Суть праздника Преображение Господне

События дня Преображения также называют Чудом на горе Фавор: тогда впервые своим ученикам, Иакову, Петру и Иоанну, Иисус Христос явил свою божественную суть: он Преобразился. Вместе мужчины молились, как вдруг лицо Спасителя просияло, а Его одежда стала белой. Подтверждением божественной природы Христа стало явление облака, символизировавшего Святой Дух, и Гласа Божьего из облака, который возвестил о том, что Иисус Христос есть Сын Божий. Сегодня верующие отмечают Преображение, вспоминая о том, что своим Преображением Христос каждого человека наделил частицей Бога, освободив его от греха.

Преображение и Яблочный спас - одно и то же?

Яблочный спас и Преображение - один праздник, просто название ”Яблочный спас” - народное, а ”Преображение” - церковное. Правда, так было не всегда. Дело в том, что по Библии чудо Преображения произошло за 40 дней до распятия Христа, то есть фактически мы должны были бы его отмечать примерно за полтора месяца до Пасхи. Почему именно церковь решила отмечать праздник летом, точно неизвестно, но наиболее логичные три версии этого решения, которые притом не противоречат друг другу:

отмечать такой праздник в дни Великого поста казалось неуместным; христианские праздники не в последнюю очередь перекрывали языческие, в частности, летние праздники урожая; считается, что часовня на горе Фавор, первая церковь Преображения в истории, построенная царицей Еленой, была освящена именно 19 августа.

На Второй спас или Преображение, то есть конец лета, приходится время сбора урожая яблок. С давних времён люди несли первые сорванные плоды на освящение в церкви: так Преображение начали называть Яблочным спасом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли есть яблоки до Преображения?

С Преображением связан один давний обычай: запрет на употребление яблок до наступления праздника. Этому запрету есть два объяснения, церковный и народный:

в типиконе, церковном уставе, правило распространяется только на монахов. Им действительно нельзя есть фрукты, в частности, виноград и яблоки, до 19 августа. Тем, кто предписание нарушил, нужно отказаться от этих плодов на целый месяц после праздника. Такой запрет связан с необходимостью благодарить Господа и освящать первые собранные плоды; в народе же употребление яблок до Яблочного спаса было большим грехом, особенно для тех, чьи дети умерли в младенчестве. Считалось, что они не получат на небе золотые яблочки, растущие на серебряных деревьях, если их родители нарушают запрет.

Сегодня, конечно же, церковь не воспрещает есть яблоки до Второго Спаса, тем более, что это постный продукт, а значит их можно употреблять во время Успенского поста, в который отмечается праздник Преображения.

Можно ли есть рыбу в Преображение?

Хотя Преображение всегда выпадает на Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа, поскольку праздник великий, то есть один из самых главных в году, в него дозволяются пищевые послабления: постящиеся в этот день могут готовить и есть рыбу. Запрет на мясо, молочные продукты и яйца сохраняется.

Как выглядит икона Преображения Господня?

Первые иконы, посвящённые Преображению, появились в IX веке, и с тех пор сюжет на них не меняется. На иконе изображён Иисус Христос в облаке и зачастую в светлой или белой одежде, рядом с ним два пророка, которые также явились на горе Фавор, Илия и Моисей. Внизу, под облаком, апостолы Иаков, Петр и Иоанн. Иконе молятся о даровании духовных сил, прощении грехов, просветлении, о помощи в борьбе с недугами и злыми мыслями.

Как отметить и поздравить с Преображением?

Верующие в Преображение ходят в церковь, и не с пустыми руками: люди несут на утреннюю литургию вкусные летние плоды: виноград, яблоки и груши. Всё дело в том, что в этот день в храмах проходит их освящение: плоды благословляются, а затем ими делятся с родными и близкими, дают нуждающимся.

В церковь, чтобы отметить праздник, можно сходить и накануне, 18 августа, на Всенощное бдение, которое начинается в 18:00.

Также в этот день принято поздравлять близких. Традиционно на Преображение желают благополучия, помощи Господа, избавления от проблем и духовной наполненности.

Что можно и нельзя делать в Яблочный Спас?

Яблочный Спас - время радости и помощи ближним. В этот день не стоит ругаться, отказывать в содействии, грустить и пренебрегать обращением к Господу. Работать, убирать, мыть голову, стирать, трудиться на огороде и ходить на кладбище церковь не воспрещает, напоминая, правда, о том, что бытовые дела, в том числе стрижку, лучше отложить на время после великого праздника или успеть их завершить до него, а сам день торжества посвятить молитве, посещению храма и помощи ближним. В народе в этот день обильно ели, устраивали хороводы и всячески веселились, провожая уходящее лето.

Приметы Яблочного Спаса

У Яблочного Спаса много примет, которые связаны с тем, какой будет предстоящие осень и зима.