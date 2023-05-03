Мохенджо-Даро в Пакистане – самый загадочный город древнего мира

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На территории современного Пакистана, в провинции Синд, сохранился самый крупный и самый загадочный город Индской цивилизации - Мохенджо-Даро. Он был основан примерно в 2600 году до н.э. Уже тогда там проживало 40-50 тыс. человек.

Как выглядел город

Археологи утверждают, что жители древнего города были искусными градостроителями, так как система улиц в городе четко продумана. Кварталы Мохенджо-Даро имели прямые или искривленные улицы. Главная улица была шириной 10 метров. Здания в городе построены в основном из обожженного кирпича, стены покрыты штукатуркой. Цитадель Мохенджо-Даро возвышалась над городом на несколько метров.

Культ воды

Цитадель, предположительно, была возведена для защиты от наводнений. На ее территории находилось хранилище зерна, два зала собраний несколькими рядами сидений, а также бассейн площадью больше 80 кв. метров, где, вероятно, проводились ритуальные омовения. Археологами при раскопках была также обнаружена продуманная система канализации и водопровод. Во всем городе были колодцы, а почти в каждом доме - комната для купания и система водоотвода. Были в городе и общественные туалеты, которые археологи считают одними из первых в мире. Ученые даже считают, что в Мохенджо-Даро существовал культ воды, приводя в качестве доказательства близкое соседство бассейна и храма.

Городское управление

Среди городских построек нет каких-либо дворцов или других сооружений, где мог бы находиться правитель города. Отсюда ученые делают вывод, что управлялся Мохенджо-Даро не одним руководителем, а кругом лиц, которых могло выбирать население. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что в городе было хорошо развито ремесленное дело, многие работы выполнены очень тонко и искусно. Богатство и статус города также прослеживается в материалах: слоновая кость, лазурит, сердолик, золотые бусы. Считается, что город достиг расцвета в период с 2500 по 1900 год до н. э., когда процветала торговля.

Загадочный Мохенджо-Даро

Исследователи до сих пор не могут понять, кто именно населял город. Есть лишь предположения о том, что город относился к Хараппской цивилизации. Кроме того, не разгадана причина, по которой жители одномоментно покинули Мохенджо-Даро. Есть две гипотезы:

Городское население истребили после одного из нашествий. Однако этому противоречит тот факт, что за время исследований в городе было найдено не больше 50 скелетов, возраст некоторых из них гораздо меньше времени, когда город был заброшен. Также в Мохенджо-Даро не нашли оружия. Природные причины: наводнение, засуха и т.д.