Мэтью Брайза: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора 

Американский дипломат Мэтью Брайза высоко оценил заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении об улучшении отношений, назвав его переломным событием в армяно-азербайджанском урегулировании. По его словам, мирный договор между республиками как никогда реален.

Баку и Ереван вышли на прямую дорогу к мирному договору, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, говоря о совместном заявлении госаппаратов двух республик от 7 декабря 2023 года. По его оценкам, двусторонняя работа без посредников создает лучшие условия для армяно-азербайджанского урегулирования.

"Озвученные накануне договоренности между Арменией и Азербайджаном об обмене заключенными и общем улучшении отношений – важная веха в истории армяно-азербайджанского урегулирования. Очевидно, что через этот документ премьер-министр Армении и президент Азербайджана обозначили приверженность подписанию мирного договора как можно скорее", - прежде всего сказал он.

Мэтью Брайза признался, что прежде, в течение более чем 20 лет, он сомневался в возможности сторон выйти на подписание мирного договора. "Когда я был сопредседателем со стороны США в Минской группе ОБСЕ, мы старались выработать общие рамки будущего мирного договора и понимали, что переговоры об этом займут долгие годы. Теперь же я впервые могу сказать, что подписание мирного договора не только возможно, но и крайне вероятно", - заявил американский дипломат.

"Двустороннее заявление Баку и Еревана от 7 декабря подчеркнуло, что нет нужды в посредниках между двумя странами, так как лидеры Азербайджана и Армении могут сами проводить успешные переговоры. Это очень важный момент", - добавил он.

Экс-посол США в АР подчеркнул, что необходимо добиться продолжения позитивных процессов в регионе. "Нужно выйти на подписание мирного договора. После этого мы сможем увидеть крупные инвестиции в различную инфраструктуру, включая строительство 42-километровой железной дороги через Армению, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном (что позволит реинтегрировать РА в региональную экономику), прокладку оптоволоконных кабелей и развитие промышленности в той же Армении. Все эти возможности откроются после подписания мирного договора", - указал Мэтью Брайза.

"Мы находимся в историческом переломном моменте, который, я надеюсь, не будет сорван. Я хочу подчеркнуть, что все это показывает, насколько правильными были вывод армянских военных из Азербайджана и ликвидация сепаратистского режима. Благодаря этому было устранено последнее препятствие на пути обеспечения мирного договора, которого добиваются и премьер-министр Пашинян и президент Алиев", - заключил американский дипломат.