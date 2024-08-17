Вестник Кавказа

Летний рацион: что можно есть и от чего отказаться?

Екатерина Винник
Фруктовые коктейли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
То, что мы едим летом, влияет на наше самочувствие не меньше, чем сами погодные условия. В этом материале расскажем, что лучше есть в жару и от каких продуктов стоит хотя бы на время отказаться.

Сезонная еда 

У каждого сезона свои продукты, употребление которых способствует лучшей адаптации к тому или иному времени года.  Лето - это период овощей и фруктов, которые произрастают в достаточном количестве во многих странах мира. Лучше есть те овощи, фрукты и ягоды, которые есть именно в стране проживания, поскольку к ним организм привыкает с раннего детства. 

Шведский стол
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой должна быть еда летом?

У летней еды свои критерии полезности. Продукты, которые будут способствовать хорошему самочувствию летом, должны быть: 

  • жаждоутоляющими, поскольку летом всё время хочется пить 
  • богатыми лёгкими белками, которые легко усваиваются 
  • содержащими пробиотики для поддержания иммунитета и здоровья кишечника
  • свежими и чистыми, поскольку летом активность патогенных организмов значительно увеличивается. 

Что включить в летнее меню?

Летом организму требуется где-то на 15% меньше калорий, чем зимой, что связано с отсутствием потребности тратить силы на обогрев. Однако отказываться от еды не стоит: можно просто уменьшить порции и добавить в рацион больше овощей, фруктов и легкоусвояемых белков, в том числе: 

  • зеленые овощи - шпинат, листовую капусту, огурцы, стручковую фасоль и кабачки. Они богаты минералами, что крайне важно для лета, поскольку с потоотделением человек теряет их часть. 
  • ягоды - клубнику, малину, вишню, черешню, ежевику, голубику, крыжовник, смородину, виноград, а также помидоры. Ягоды помогают поддерживать гидробаланс организма, кроме того, в них много антиоксидантов, которые  необходимы летом из-за повышенного воздействия солнца, поскольку они защищают кожу, волосы и способствуют в целом улучшению состояния организма; 
  • йогурты, кефир и ряженка - эти продукты помогают охладить организм, а также способствуют пищеварению и укрепляют иммунитет. В каждом из них содержатся пробиотики, способствующие здоровью кишечника, нередко испытывающего повышенную нагрузку в условиях жары и высокий влажности; 
  • куриное мясо и рыба, в которых достаточно белка, при этом они перевариваются гораздо быстрее и легче, чем, например, свинина и говядина. Легкие белки поддерживают более низкую температуру тела, чем белки, содержащиеся в жирном мясе;
  • цитрусовые - апельсины, лимон, лайм. В этих продуктах содержится витамин C, который не только укрепляет иммунитет, но и помогает организму справляться с окислительным стрессом, вызванным воздействием тепла и солнца. Он также играет роль в энергетическом обмене, помогая бороться с высокой утомляемостью на жаре. 
Фрукты на блюде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего не стоит есть в жару?

Пищевые привычки менять сложно, однако чтобы организму было легче справляться с жарой в летние месяцы, ему нужно помочь, в том числе отказавшись или, как минимум, снизив потребление: 

  • ультраобработанных продуктов - чипсов, фаст-фуда, закусок в упаковке, полуфабрикатов и тд. В такой еде содержится большое количество натрия и искусственных добавок, которые могут спровоцировать обезвоживание и вздутие, что крайне нежелательно в условиях летней жары; 
  • жаренных продуктов с большим содержанием жира. Они повышают температуру тела, замедляют пищеварение и способствуют обезвоживанию;
  • специй, в первую очередь острых, поскольку от них становится жарко. Тело думает, что подвергается перегреву, и начинает потеть;
  • кофе и алкоголя, которые обладают мочегонным эффектом. Чрезмерное мочеиспускание в жару может привести с обезвоживанию, кроме того, алкоголь замедляет способность организма регулировать температуру тела. 
  • жирные кисломолочные продукты, которые летом могут вызвать проблемы с пищеварением и чувство дискомфорта из-за необходимости тратить больше сил на их переваривания в условиях высоких температур. 
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