Летний рацион: что можно есть и от чего отказаться?

То, что мы едим летом, влияет на наше самочувствие не меньше, чем сами погодные условия. В этом материале расскажем, что лучше есть в жару и от каких продуктов стоит хотя бы на время отказаться.

Сезонная еда

У каждого сезона свои продукты, употребление которых способствует лучшей адаптации к тому или иному времени года. Лето - это период овощей и фруктов, которые произрастают в достаточном количестве во многих странах мира. Лучше есть те овощи, фрукты и ягоды, которые есть именно в стране проживания, поскольку к ним организм привыкает с раннего детства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой должна быть еда летом?

У летней еды свои критерии полезности. Продукты, которые будут способствовать хорошему самочувствию летом, должны быть:

жаждоутоляющими, поскольку летом всё время хочется пить

богатыми лёгкими белками, которые легко усваиваются

содержащими пробиотики для поддержания иммунитета и здоровья кишечника

свежими и чистыми, поскольку летом активность патогенных организмов значительно увеличивается.

Что включить в летнее меню?

Летом организму требуется где-то на 15% меньше калорий, чем зимой, что связано с отсутствием потребности тратить силы на обогрев. Однако отказываться от еды не стоит: можно просто уменьшить порции и добавить в рацион больше овощей, фруктов и легкоусвояемых белков, в том числе:

зеленые овощи - шпинат, листовую капусту, огурцы, стручковую фасоль и кабачки. Они богаты минералами, что крайне важно для лета, поскольку с потоотделением человек теряет их часть.

ягоды - клубнику, малину, вишню, черешню, ежевику, голубику, крыжовник, смородину, виноград, а также помидоры. Ягоды помогают поддерживать гидробаланс организма, кроме того, в них много антиоксидантов, которые необходимы летом из-за повышенного воздействия солнца, поскольку они защищают кожу, волосы и способствуют в целом улучшению состояния организма;

йогурты, кефир и ряженка - эти продукты помогают охладить организм, а также способствуют пищеварению и укрепляют иммунитет. В каждом из них содержатся пробиотики, способствующие здоровью кишечника, нередко испытывающего повышенную нагрузку в условиях жары и высокий влажности;

куриное мясо и рыба, в которых достаточно белка, при этом они перевариваются гораздо быстрее и легче, чем, например, свинина и говядина. Легкие белки поддерживают более низкую температуру тела, чем белки, содержащиеся в жирном мясе;

цитрусовые - апельсины, лимон, лайм. В этих продуктах содержится витамин C, который не только укрепляет иммунитет, но и помогает организму справляться с окислительным стрессом, вызванным воздействием тепла и солнца. Он также играет роль в энергетическом обмене, помогая бороться с высокой утомляемостью на жаре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего не стоит есть в жару?

Пищевые привычки менять сложно, однако чтобы организму было легче справляться с жарой в летние месяцы, ему нужно помочь, в том числе отказавшись или, как минимум, снизив потребление: