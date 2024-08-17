Летний рацион: что можно есть и от чего отказаться?

Сезонная еда
У каждого сезона свои продукты, употребление которых способствует лучшей адаптации к тому или иному времени года. Лето - это период овощей и фруктов, которые произрастают в достаточном количестве во многих странах мира. Лучше есть те овощи, фрукты и ягоды, которые есть именно в стране проживания, поскольку к ним организм привыкает с раннего детства.
Какой должна быть еда летом?
У летней еды свои критерии полезности. Продукты, которые будут способствовать хорошему самочувствию летом, должны быть:
- жаждоутоляющими, поскольку летом всё время хочется пить
- богатыми лёгкими белками, которые легко усваиваются
- содержащими пробиотики для поддержания иммунитета и здоровья кишечника
- свежими и чистыми, поскольку летом активность патогенных организмов значительно увеличивается.
Что включить в летнее меню?
Летом организму требуется где-то на 15% меньше калорий, чем зимой, что связано с отсутствием потребности тратить силы на обогрев. Однако отказываться от еды не стоит: можно просто уменьшить порции и добавить в рацион больше овощей, фруктов и легкоусвояемых белков, в том числе:
- зеленые овощи - шпинат, листовую капусту, огурцы, стручковую фасоль и кабачки. Они богаты минералами, что крайне важно для лета, поскольку с потоотделением человек теряет их часть.
- ягоды - клубнику, малину, вишню, черешню, ежевику, голубику, крыжовник, смородину, виноград, а также помидоры. Ягоды помогают поддерживать гидробаланс организма, кроме того, в них много антиоксидантов, которые необходимы летом из-за повышенного воздействия солнца, поскольку они защищают кожу, волосы и способствуют в целом улучшению состояния организма;
- йогурты, кефир и ряженка - эти продукты помогают охладить организм, а также способствуют пищеварению и укрепляют иммунитет. В каждом из них содержатся пробиотики, способствующие здоровью кишечника, нередко испытывающего повышенную нагрузку в условиях жары и высокий влажности;
- куриное мясо и рыба, в которых достаточно белка, при этом они перевариваются гораздо быстрее и легче, чем, например, свинина и говядина. Легкие белки поддерживают более низкую температуру тела, чем белки, содержащиеся в жирном мясе;
- цитрусовые - апельсины, лимон, лайм. В этих продуктах содержится витамин C, который не только укрепляет иммунитет, но и помогает организму справляться с окислительным стрессом, вызванным воздействием тепла и солнца. Он также играет роль в энергетическом обмене, помогая бороться с высокой утомляемостью на жаре.
Чего не стоит есть в жару?
Пищевые привычки менять сложно, однако чтобы организму было легче справляться с жарой в летние месяцы, ему нужно помочь, в том числе отказавшись или, как минимум, снизив потребление:
- ультраобработанных продуктов - чипсов, фаст-фуда, закусок в упаковке, полуфабрикатов и тд. В такой еде содержится большое количество натрия и искусственных добавок, которые могут спровоцировать обезвоживание и вздутие, что крайне нежелательно в условиях летней жары;
- жаренных продуктов с большим содержанием жира. Они повышают температуру тела, замедляют пищеварение и способствуют обезвоживанию;
- специй, в первую очередь острых, поскольку от них становится жарко. Тело думает, что подвергается перегреву, и начинает потеть;
- кофе и алкоголя, которые обладают мочегонным эффектом. Чрезмерное мочеиспускание в жару может привести с обезвоживанию, кроме того, алкоголь замедляет способность организма регулировать температуру тела.
- жирные кисломолочные продукты, которые летом могут вызвать проблемы с пищеварением и чувство дискомфорта из-за необходимости тратить больше сил на их переваривания в условиях высоких температур.