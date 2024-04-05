Вестник Кавказа

Куда поехать из Анкары: Бейпазары - исторический город на Великом Шелковом пути

Мария Уткина
Куда поехать из Анкары: Бейпазары - исторический город на Великом Шелковом пути
© Фото: commons wikimedia
Бейпазары - самое популярное направление для однодневной поездки из столицы Турции. Расскажем, где находится Бейпазары, чем этот город известен, как туда добраться и что там посмотреть.

Несколько лет назад исторический центр Бейпазары внесли в предварительный список турецких объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор число туристов, обративших на город свое внимание, заметно выросло.

Где находится Бейпазары?

Бейпазары - это один из ильче провинции Анкара, расположенной в центральной Турции. Ил Анкара, в котором и располагается турецкая столица, делится на 25 районов с городскими центрами. Один из таких районов - Бейпазары, город лежит в 100 км к западу от Анкары, а в 150 км от него находится другой крупный город Эскишехир. Стамбул от Бейпазары находится в примерно 300 км.

Чем известен Бейпазары?

В Бейпазары приезжают не только туристы, многие жители Анкары любят провести выходной в этом уютном ремесленном городке с интересной историей.  На прилегающих к городу территориях жили в разное время хетты, фригийцы, римляне, византийцы и сельджуки. До того как местность получила название Бейпазары город назывался Лагания и Анастасиополис. Здесь проходил отрезок Великого Шелкового пути из Багдада в Стамбул.

Эта традиционный городок находится в главном регионе Турции по выращиванию моркови, и именно морковь Бейпазары сделал своим главным символом. По-турецки морковь называется “хавуч” и в Бейпазары она повсюду. В центре города есть даже скульптура огромной моркови. Здесь стоит попробовать фирменные региональные блюда, включая морковную пахлаву, печенье бейпазары курусу, местную долму и симиты, а также гювеч - запеченное в горшочках мясо. Кроме того, на улице продают свежевыжатый морковный сок. На улицах города полно кафе, пекарен, магазинов и сувенирных лавок. Кроме моркови Бейпазары славится серебряными изделиями и текстилем, есть много представителей и других ремесел. В Бейпазары также производят одноименную минеральную и газированную воду.

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Бейпазары?

До Бейпазары можно добраться несколькими способами - на арендованной машине, автобусе или такси. Самым дорогим вариантом будет такси. На машине дорога в одну сторону займет полтора часа. Доехать на автобусе из Анкары до автостанции Бейпазары можно за 2 часа. Автобусы отправляются с междугороднего автовокзала Анкары (Aşti otogar) примерно каждые полчаса. В основном туристы посещают Бейпазары во время однодневной поездки из Анкары, но есть и отели, где можно остановиться на ночь.

Что посмотреть в Бейпазары?

В Бейпазары приезжают, чтобы полюбоваться отреставрированными особняками османской эпохи, поесть местные блюда, прогуляться по рынкам и представить времена, когда здесь проходил Великий Шелковый путь.

В основном туристов привлекает архитектура Бейпазары, представленная османскими особняками, построенными в XIX и начале XX веках, но есть и более древние постройки. В городе очень много таких особняков, первые этажи которых каменные, а верхние - деревянные, и многие из них были отреставрированы, поэтому выглядят очень аккуратно. Из мечетей стоит обратить внимание на мечеть Султана Аладдина, мечеть Акшемсеттин XV века, а также мечети Табахане, Имарет, Куршунлу и Инчили. Недалеко расположен отреставрированный караван-сарай Сулухан начала XVII века.

В Бейпазары можно посетить несколько музеев:

  • Первый в Турции интерактивный музей народной культуры и быта, работающий еще с 2007 года;
  • Музей турецкого хамама, открытый с 2012 года;
  • Городской исторический музей;
  • В 10 км от города Бейпазары находится Музей народной архитектуры и быта под открытым небом "Интерактивная деревня", открытый создателями "Интерактивного музея" Бейпазары в 2017 году.

Панорамными видами можно полюбоваться с холма Хыдырлык - самой высокой точки города. А в 5 минутах езды на автомобиле или 40 минутах ходьбы лежит красивая природная достопримечательность долина Инезю с пещерами и ущельями. Дальше лежит природный парк “Долина бабочек”, а за ним национальный парк Текке (примерно в 15 км от города).

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