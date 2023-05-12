Кто такой сёгун: титул и сериал? 

Что обозначает "сёгун" в Японии?
Сёгуны - это военные лидеры и де-факто правители Японии с конца XII по вторую половину XIX века, то есть сёгуны правили страной семь веков. Полное название титула (сёгун - это в первую очередь титул) ”Сэйн тай-сёгун”, что переводится как ”военный защитник”. Со временем титул ”сёгун” приобрел еще больший масштаб и стал означать ”защитник нации”. Сперва сёгуны, будучи военными генералами, назначались и подчинялись императорам, но со временем, их власть значительно усилилась.
Как становились сёгунами?
Хотя официально сёгунов назначал император, зачастую они захватывали власть с помощью собственных армий, затем сажали на престол императора-марионетку, который в свою очередь назначал того или иного генерала сёгуном.
- Интересный факт: сегодня словом ”сёгун” в Японии называют влиятельного лидера, который управляет ”из-за кулис”.
Чем занимались сёгуны в Японии?
Сёгуны управляли феодальной (главный ресурс - земля) Японией в рамках военной диктатуры, обеспечивая защиту для своих вассалов, дайме-землевладельцев, от захватчиков, восстаний и преступников. Кроме этого, сёгуны контролировали:
- торговлю
- внутреннюю и внешнюю политику
- создавали законы.
Первый сёгун Японии
Первым сёгуном был назначен Саканоуэ-но Тамурамаро в середине VIII века. От имени императора он защищал северную часть Японии от пиратов, варваров и фермеров-бунтарей. Под его руководством армия, которая набиралась среди крестьян, становится профессиональной, а политическое влияние военных руководителей начинает расти.
Что такое сёгунат?
Cегунат - это правительство сёгуна. Сёгунат складывался из многочисленных министров, чиновников и советников. В японском языке военное правительство сёгуна называется ”бакафу”, что буквально означает ”палаточное правительство”, то есть правительство воинов, ведущих военную кампанию.
Сколько было сёгунатов в Японии?
Сёгунатов - военных правительств, управляемых сёгунами - в Японии за все время было три:
- Первый сёгунат в Японии был создан сёгуном Минамото-но Еримото в конце XII века. Его военное правительство получило название Камакурский сёгунат. Камакурский сёгунат просуществовал с 1192 по 1333 год.
- Сёгунат Асикага правил с 1336 по 1573 годы. Создан он был сёгуном Асикагой Такаудзи. К концу правления сёгунат утратил власть над землевладельцами-дайме, которым удалось получить некоторую степень автономии.
- Последний сёгунат в Японии - Сёгунат Токугава, управлявший страной с 1603 по 1868 год. Основан сёгунат был сёгуном Токугава Иэясу - объединителем Японии. Правление Сёгуната Токугава в Японии носит название период Эдо (так раньше назывался Токио). Самый сильный из сёгунатов был свергнут в результате вмешательства Запада во внутренние дела страны.
- Интересный факт: Книга ”Сёгун”, а также сериал ”Сёгун” 2024 года рассказывает историю в том числе борьбы Токугава Иэясу за власть в Японии, а также о том, какую роль в его правлении сыграл английский мореплаватель Уильям Адамс.
Сёгун - это самурай или нет?
Cегун и самурай - разные понятия. Сёгун - это военный правитель в Японии, а самураи - это элитные воины, которые стали высшим сословием в период Эдо. Сёгуны, в отличие от самураев, обладали гораздо большей властью.
Последний сёгун Японии
Последним сёгуном в Японии стал Токугава Есинобу. Правил он всего один год. В 1868 году реальная власть в Японии спустя 7 веков вернулась в руки императора, не в последнюю очередь с подачи европейских и американских внешнеполитических игроков. Первым императором Японии после эпохи сёгунатов стал Муцухито - дед императора Хирохито.
Самый знаменитый сёгун
В самой Японии самый знаменитый сёгун - Токугава Иэясу. Ему удалось объединить Японию, раздираемую междоусобными столкновениями, а также задать курс на становление Японии как государства в последующие 200 лет. Токугава Иэясу не только самый знаменитый, но и самый могущественный сёгун в японский истории.