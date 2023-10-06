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Сегодня, чтобы обсудить ситуацию в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в Баку приехал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге. В ВОЗ обеспокоились отъездом армянского населения с освобожденных территорий Азербайджана.

В начале октября в Ханкенди впервые за три десятка лет туда съездила ооновская миссия.

Однако в Баку вновь и вновь повторяют, что все армянские жители Ханкенди, покинувшие дома, могут вернуться и стать полноправными членами азербайджанского общества.

Решение покинуть свои дома – их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Власти Азербайджана сделали все для того, чтобы армяне Ханкенди не покидали дома

- говорит представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

На встрече с Хансом Клюге президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил:

Панику среди местного населения в Карабахе посеял сепаратистский режим. И именно он вынуждал людей переезжать в Армению.

Что же касается азербайджанских властей, то ими было сделано немало для стабилизации ситуации на этом направлении. Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что программа реинтеграции армянских жителей Карабаха претворяется в жизнь:

С созданием погранично-пропускного пункта "Лачин" на государственной границе Азербайджан оказывал поддержку процессу организации медицинской эвакуации посредством Международного Комитета Красного Креста.

После взрыва на автозаправочной станции в Ханкенди азербайджанские пожарные ликвидировали пожар, оказали помощь пострадавшим, а сейчас медики Азербайджана помогают местному населению в Ханкенди.

Представители Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения оказывают услуги на местах.

Начался процесс регистрации населения, для этого действует отдельный портал

Структуры на местах несут службу для удовлетворения повседневных потребностей и обеспечения продовольствием.

Важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории, религии и культуры охраняются полицией.

Район снабжается электричеством и т. д.

В самом скором времени офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями специализированных структур организации снова отправится на освобожденные территории, и в Баку поддерживают этот процесс.