В начале октября в Ханкенди впервые за три десятка лет туда съездила ооновская миссия.
Однако в Баку вновь и вновь повторяют, что все армянские жители Ханкенди, покинувшие дома, могут вернуться и стать полноправными членами азербайджанского общества.
Решение покинуть свои дома – их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Власти Азербайджана сделали все для того, чтобы армяне Ханкенди не покидали дома
- говорит представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
На встрече с Хансом Клюге президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил:
Панику среди местного населения в Карабахе посеял сепаратистский режим. И именно он вынуждал людей переезжать в Армению.
Что же касается азербайджанских властей, то ими было сделано немало для стабилизации ситуации на этом направлении. Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что программа реинтеграции армянских жителей Карабаха претворяется в жизнь:
- С созданием погранично-пропускного пункта "Лачин" на государственной границе Азербайджан оказывал поддержку процессу организации медицинской эвакуации посредством Международного Комитета Красного Креста.
- После взрыва на автозаправочной станции в Ханкенди азербайджанские пожарные ликвидировали пожар, оказали помощь пострадавшим, а сейчас медики Азербайджана помогают местному населению в Ханкенди.
- Представители Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения оказывают услуги на местах.
- Начался процесс регистрации населения, для этого действует отдельный портал
- Структуры на местах несут службу для удовлетворения повседневных потребностей и обеспечения продовольствием.
- Важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории, религии и культуры охраняются полицией.
- Район снабжается электричеством и т. д.
В самом скором времени офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями специализированных структур организации снова отправится на освобожденные территории, и в Баку поддерживают этот процесс.