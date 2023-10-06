Миссия ООН снова посетит Карабах

Опубликовано: 16:02, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Вскоре состоится второй визит миссии ООН в Ханкенди. Об этом стало известно в ходе встречи президента Азербайджана и главы европейского бюро ВОЗ.

Миссия ООН еще раз побывает в Карабахском экономическом районе Азербайджана, визит состоится в ближайшие дни.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в ходе встречи с региональным главой ВОЗ в Европе Хансом Клюге сообщил, что вскоре в Карабах снова прибудет миссия ООН, в состав делегации войдут представители различных агентств всемирной организации. Азербайджанский лидер отметил, что Баку приветствует посещение региона представителями ООН.

Первый за 30 лет визит миссии ООН в Карабахский регион состоялся 1 и 2 октября. В Ханкенди представители ООН пообщались с местным населением, оценили намерения Азербайджана по восстановлению в регионе медицинских и других услуг, а также побывали на КПП «Лачин».