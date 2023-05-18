Когда День Иерусалима в Израиле?

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19 мая Израиль празднует День Иерусалима, приуроченный к 56-летию объединения Иерусалима. Праздник символизирует историческую связь евреев со Старым городом. Этот день наполнен эмоциями радости и скорби одновременно.

Какого числа День Иерусалима 2023 в Израиле?

День Иерусалима традиционно отмечается 28 ияра по еврейскому календарю. В 2023 году по Григорианскому календарю день празднования приходится на 19 мая.

История праздника

В период с 1948 по 1967 год под юрисдикцией Израиля находилась только западная часть города, в то время как древняя восточная часть Иерусалима, где располагались главные святыни иудаизма, была оккупирована Иорданией. Евреи были изгнаны с этих территорий, а их дома, синагоги и кладбища уничтожены.

После победы Израиля в Шестидневной войне в 1967 году парламент еврейского государства принял три законопроекта, которые стали юридическим обоснованием объединения Иерусалима, а также распространяли израильскую юрисдикцию на всю территорию объединенного города. Также в этот же день был принят законопроект об охране священных мест.

Согласно новым законам, те, кто проживал в Восточном Иерусалиме, обретали статус постоянных жителей города с правом участия в муниципальных выборах.

Позднее, в 1980 году, в день празднования перехода под контроль Израиля восточной части города, был принят Основной закон об Иерусалиме как столице Израиля. В документе говорилось о том, что «Иерусалим, единый и неделимый, является столицей Израиля».

Национальным праздником в Израиле День Иерусалима стал в 1998 году с принятием соответствующего закона.

Как отметят День Иерусалима 2023

Памятные мероприятия в этот день в Иерусалиме начнутся с утренней молитвы у Западной стены. Затем на «Арсенальной горке», где происходило сражение между солдатами 66-го батальона 55-й парашютно-десантной бригады Израиля и Арабского легиона Иордании, почтут память воинов, павших при битве за Старый город. Также на горе состоится церемония, посвященная памяти воинов, павших в ходе Шестидневной войны.

Вечером состоится «танцевальный марш флага», участники которого в сопровождении музыкантов из центра Иерусалима пройдут через Старый город к Западной стене, где проведут центральный праздничный митинг с участием политиков и представителей общественных организаций.

В старейшем районе Иерусалима «Город Давида» пройдет шоу «Аллилуйя». Его создатели с помощью световых проекций на местные достопримечательности расскажут об истории возрождения Иерусалима.

Вечером День Иерусалима будут праздновать в ешиве «Мерказ ха-Рав». Здесь соберутся раввины, министры, депутаты Кнессета, начальник Генштаба ЦАХАЛа, глава правительства, а также другие известные общественные деятели. После полуночи пройдет шествие из ешивы к Стене Плача.

День Иерусалима: символический смысл

Празднование Дня Иерусалима наполнено глубоким символическим смыслом. День празднования приходится день памяти пророка Шмуэля, олицетворяющего цельность Израиля.

Он – создатель пророческих школ, сыгравших значительную роль в духовной жизни еврейского народа. Также Шмуэль помазал на царство царя Давида – объединителя Израиля.

Йом Иерушалаим Самеах!